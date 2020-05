La blockchain di Ethereum ha superato i 10 milioni di blocchi

Nella Blockchain di Ethereum (ETH) è stato estratto il 10 milionesimo blocco oggi, segnando una pietra miliare significativa per la seconda criptovaluta più grande del mondo. I dati dell’esploratore della blockchain Etherscan mostrano che il decimo milionesimo blocco è stato estratto con successo esattamente alle 13:22:13 PM (UTC).

Al contrario, sono stati estratti solo 628.900 blocchi Bitcoin , dal momento che è stato lanciato il 3 gennaio 2009. Tuttavia, i blocchi Bitcoin impiegano molto più tempo per essere prodotti, in media circa 10 minuti.

Lanciato nel 2015, Ethereum è stato concepito come un “computer mondiale” decentralizzato. Presto è salito alla ribalta nella top 100 della capitalizzazione di mercato, prima di esplodere in valore durante il boom del mercato delle criptovalute del 2017. Attualmente è la seconda moneta classificata per capitalizzazione di mercato.

In passato, le CPU venivano utilizzate per estrarre la moneta, prima che le schede grafiche prendessero il sopravvento. Da allora, hanno preso il posto di macchine minerarie più grandi, conosciute come ASIC, che sono dedicate al mining di criptovaluta. Queste macchine si sono rapidamente diffuse nel gioco delle miniere.

Come notato da Luit Hollander in History of Ethereum Hardforks , una scheda grafica di consumo impiegherebbe oltre 150 milioni di anni per calcolare i 15 zettahash necessari per estrarre 10 milioni di blocchi Ethereum.

Gli appassionati di criptovaluta hanno celebrato il traguardo sui social media, in attesa di vedere i progressi di Ethereum ulteriormente, soprattutto in termini di ridimensionamento.

“Ethereum ha appena raggiunto i 10 milioni di blocchi! I progressi dal blocco della genesi nel 2015 sono incredibili.

Ci sono molte entusiasmanti soluzioni di livello 2 che verranno lanciate quest’anno (come keep_project, NuCypher, SkaleNetwork) che aiuteranno l’ETH a scalare ulteriormente”, ha twittato Aaron Hensaw, fondatore del fornitore di infrastrutture blockchain Bison Trails.

Il white paper di Ethereum inizialmente prevedeva che i blocchi fossero elaborati ogni 12,6 secondi. In pratica, il tempo tra i blocchi si è rivelato leggermente più alto.

I dati di Bitinfocharts mostrano che i tempi di blocco dell’ETH sono arrivati in media ogni 20 secondi circa, con picchi occasionali fino a 50 secondi durante i periodi di congestione.

Eppure tali traguardi saranno presto un ricordo del passato, poiché Ethereum si sposta verso un modello di consenso di prova di palo nei prossimi anni.