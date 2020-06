La Banca centrale russa emetterà mutui basati su Blockchain ?

Nonostante il suo disprezzo per tutte le cose legate alla criptovaluta, la Banca centrale russa non ha perso il suo entusiasmo per la blockchain – e sembra raddoppiare la tecnologia con i suoi piani in rapida espansione per l’emissione di mutui digitali alimentati a blockchain .

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

La Banca centrale, che ha già emesso la propria rete blockchain Masterchain, ieri ha messo a punto i suoi piani – rivelato in precedenza – di eliminare i mutui convenzionali, utilizzando invece una versione completamente digitalizzata sulla piattaforma Masterchain.

Il capo cripto-scettico della banca Elvira Nabiullina si è rivolto alla Duma di stato (il parlamento russo) con un discorso pronunciato il 10 giugno e pubblicato integralmente sul sito ufficiale della banca.

Nabiullina ha dichiarato che la banca era sul punto di “digitalizzare completamente” la richiesta di mutuo e il processo di emissione e ha intensificato gli sforzi nel tentativo di mantenere sano il mercato immobiliare nonostante l’enorme perturbazione causata dalla pandemia di coronavirus .

Lei ha dichiarato,

“L’epidemia ha accelerato il nostro lavoro [sui mutui digitali] e chiederemo ai parlamentari di sostenerci apportando le necessarie modifiche alle normative”.

Nabiullina ha aggiunto che le soluzioni biometriche temporanee utilizzate durante il blocco del coronavirus devono essere sostituite con una tecnologia più sostenibile.

Come riportato in precedenza, si ritiene che Nabiullina sia in accordo con il progetto di legge molto diffamato “On Digital Assets” presentato alla Duma nelle ultime settimane. Il disegno di legge propone una repressione parziale della crittografia in stile cinese , di cui Nabiullina e la Banca centrale hanno parlato a favore.

Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico della nazione si oppone al progetto di legge e un operatore del settore locale ha dichiarato a Cryptonews.com che il progetto di legge era probabilmente una “tattica spaventosa”.

Invece, si aspettano che una versione più delicata del disegno di legge si materializzerà il prossimo anno “al più presto”.

Il capo della banca centrale ha anche menzionato la controversa legge nel suo discorso, affermando che il paese “deve andare avanti e non rallentare lo sviluppo”.

Ha aggiunto che le commissioni parlamentari sono intenzionate ad accelerare il ritmo della regolamentazione e hanno dichiarato di “appoggiarlo calorosamente”.