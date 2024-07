Knobs acquisita da SG Company: il CEO Davide Verdesca soddisfatto

Acquisizione di KNOBS da Parte di SG Company: il CEO Davide Verdesca soddisfatto del passo in Avanti nella Digital Innovation

L’acquisizione di una partecipazione significativa in una tech company può rappresentare un momento decisivo nella strategia di crescita di un’azienda, soprattutto se l’obiettivo è quello di espandere le proprie competenze nel campo della digital innovation. SG Company SB S.p.A., uno dei principali attori nel settore Entertainment&Communication in Italia e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: SGC), ha recentemente annunciato un’operazione di questo tipo.

Il 10 luglio 2024, SG Company ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione del 52,5% del capitale sociale di KNOBS S.r.l., una PMI innovativa specializzata in soluzioni web3 e blockchain. Questa mossa strategica non solo rafforza la posizione di SG Company nel panorama tecnologico, ma segna anche un’importante tappa nella sua roadmap di innovazione e crescita sostenibile.

KNOBS, fondata nel 2014, è riconosciuta per la sua eccellenza nella consulenza, progettazione e realizzazione di soluzioni software complesse, e l’integrazione delle sue competenze rappresenta una leva cruciale per SG Company nel perseguire gli obiettivi delineati nel Piano Industriale 2024-2026.

Il closing dell’operazione è previsto per il 29 luglio 2024.

Acquisizione di KNOBS: Dettagli e Implicazioni

L’acquisizione del 52,5% di KNOBS S.r.l. da parte di SG Company SB S.p.A. rappresenta un’operazione di notevole rilevanza strategica. KNOBS, PMI innovativa fondata nel 2014, si è affermata grazie alla sua expertise in soluzioni web3 e blockchain, collaborando con il Politecnico di Milano e l’Osservatorio Blockchain & Web3.

L’accordo, firmato il 10 luglio 2024, prevede un’acquisizione in due fasi: inizialmente il 51% del capitale sociale per un valore di €1.061.600, seguito dall’acquisto dell’ulteriore 1,5% entro gennaio 2026. Questo investimento permetterà a SG Company di integrare le competenze di KNOBS nella propria offerta, migliorando l’attrattività sul mercato e creando valore aggiunto per gli azionisti.

Inoltre, Smart Capital S.p.A. diventerà un azionista significativo di SG Company, sottoscrivendo un aumento di capitale di €738.600 e acquisendo ulteriori azioni per un totale di €1.846.500. Questa operazione sottolinea l’importanza della digital innovation come driver di crescita e posiziona SG Company come leader nel settore tecnologico.

Sinergie e Nuove Opportunità di Crescita

L’integrazione di KNOBS nel gruppo SG Company non solo amplia la gamma di competenze tecniche e innovative, ma crea anche nuove sinergie tra le varie società del gruppo. I co-fondatori di KNOBS, Vincenzo Rana e Francesco Bruschi, entreranno a far parte dell’advisory board di SG Company, contribuendo con la loro vasta esperienza in blockchain e web3.

Questo comitato, denominato Strategy Growth, è stato istituito per guidare lo sviluppo tecnologico delle strategie aziendali, supportando gli investimenti in innovazione e migliorando la qualità dei servizi offerti. Le competenze di KNOBS verranno integrate nei settori esistenti di SG Company, come la digital & live communication, l’event production e il media planning.

Questo permetterà di offrire soluzioni più complete e avanzate ai clienti, rafforzando la posizione di mercato di SG Company e creando opportunità di crescita sia per le startup tecnologiche che per le aziende consolidate.

Sviluppi futuri nel mercato del DLT, WEB3 e Blockchain

Dal punto di vista economico, l’acquisizione di KNOBS è destinata a generare significativi benefici per SG Company. I dati finanziari di KNOBS al 31 dicembre 2023 mostrano un fatturato di €1.395.249, un EBITDA di €206.382 e una posizione finanziaria netta positiva di €299.577.

Nonostante un utile netto negativo di €68.369, l’integrazione con SG Company e l’accesso a risorse più ampie e diversificate permetteranno a KNOBS di migliorare le proprie performance finanziarie.

Inoltre, l’ingresso di Smart Capital nel capitale sociale di SG Company con un premio significativo rispetto all’attuale valore di mercato rappresenta un importante riconoscimento delle potenzialità di sviluppo del gruppo.

Le sinergie create dall’integrazione di KNOBS consentiranno di raggiungere nuovi traguardi e consolidare la posizione di mercato, unendo forze per estendere i confini dell’innovazione tecnologica.

Questo posizionamento strategico permetterà a SG Company di essere ancora una volta pioniera nel mondo della comunicazione e di affrontare con successo le sfide future, rafforzando la sua unicità e creando ulteriore valore per gli azionisti.