Il World Economic Forum pubblica un importante documento toolkit blockchain senza IBM

Oggi il World Economic Forum (WEF) ha pubblicato un ampio documento sulla distribuzione di blockchain. Il documento intitolato “Redesigning Trust: Blockchain Deployment Toolkit” copre tutto, dalla costruzione di un ecosistema e un consorzio all’interoperabilità, identità e sicurezza informatica. Questo è uno dei numerosi articoli pubblicati dal WEF e ne incorpora diversi.

Data l’interruzione delle catene di approvvigionamento a seguito di COVID-19, molti hanno osservato che se la blockchain fosse già stata implementata più ampiamente, avrebbe contribuito a fornire maggiore trasparenza. E la digitalizzazione avrebbe comportato meno interruzioni nel settore della finanza commerciale perché le pratiche burocratiche tendono ad essere in carica. Quindi il toolkit WEF è puntuale.

“Il toolkit di distribuzione blockchain è essenziale per progettare soluzioni che funzionano per una moltitudine di attori, inclusi i giocatori più piccoli che potrebbero non avere accesso alle risorse necessarie per sbloccare il valore della tecnologia blockchain”, ha affermato Nadia Hewett, Blockchain e Digital Currency Project Lead, World Economic Forum USA.

“Per questo motivo, il toolkit può livellare il campo di gioco per le piccole e medie imprese. Ci sono molte lezioni da imparare dall’attuale pandemia e questo toolkit è un punto di partenza per migliorare la preparazione alla pandemia a lungo termine e accelerare una ripresa economica guidata dalla cooperazione pubblico-privato. ”

niente IBM?

Il WEF si è ampiamente consultato con oltre 100 organizzazioni, tra cui PMI e accademici. La maggior parte dei contributi proveniva dal WEF, dal consulente Deloitte che è stato coautore di precedenti lavori e dallo studio legale Latham & Watkins.

Oltre ai principali collaboratori, il documento è stato ampiamente rivisto da circa 60 persone.

L’assenza di IBM nell’elenco dei revisori è stata sorprendente. Soprattutto dato che è una delle organizzazioni più esperte in questo spazio. Se avessero scelto di non includere alcun consulente per evitare distorsioni, sarebbe stato logico.

Ma tre dei revisori provenivano dalla società blockchain aziendale R3, inclusi due coinvolti nelle vendite e nel marketing. Inoltre, non ci sono stati recensori di Hyperledger, nonostante il leader dell’unità Sheila Warren sia un oratore principale del Hyperledger Global Forum di marzo.

In tutta onestà, il documento menziona i progetti IBM, tra cui TradeLens. E il co-sviluppatore di TradeLens Maersk ha rappresentato due revisori. Hyperledger Fabric ottiene anche una buona dose di menzioni.

Questo è un passo nella giusta direzione, poiché i precedenti rapporti WEF menzionavano appena TradeLens, apparentemente intenzionalmente. Qualche tempo fa, un dirigente IBM ha evidenziato il problema su LinkedIn quando un altro rapporto WEF è stato pubblicato l’anno scorso. Indipendentemente dal fatto che tu sia un fan di IBM, gestiscono due dei più importanti consorzi della catena di fornitura blockchain in TradeLens e IBM Food Trust.

Cosa succede esattamente.

Chiaramente, IBM non è un pesciolino e difficilmente ha bisogno di essere difesa. Al contrario, alcuni hanno affermato che è un po ‘invadente dal punto di vista delle vendite. Non è questo il punto. Se il documento afferma di rappresentare una vasta gamma di esperienze e buone pratiche, anche se non si è d’accordo o si include l’input di IBM, dovrebbero essere richiesti perché potrebbero avere qualcosa da aggiungere.

Un’altra area in cui il saldo è un po ‘limitato riguarda la Cina, che è molto attiva in questo settore. Non è completamente omesso dal rapporto, ma non è completamente rappresentato, dato il livello di attività. Sappiamo che ci sono tensioni in corso tra Stati Uniti e Cina e la comunicazione non è sempre facile, ma il WEF è globale e intende costruire ponti.

Di solito, non faremmo un grosso problema con questo tipo di problemi e sappiamo quanto sia difficile ottenere l’equilibrio giusto. Ma il WEF non è solo una qualsiasi organizzazione. La barra è molto più alta. Soprattutto perché l’inclusione è un argomento chiave per il WEF. Questo, combinato con il fatto che la blockchain si basa sulla collaborazione, significa che conta.

Nello spirito di correttezza, abbiamo contattato WEF e IBM per ottenere la loro prospettiva perché potremmo essere fuori linea. Purtroppo, dopo aver atteso alcune ore, non abbiamo ricevuto una risposta in tempo per la pubblicazione.