Il viaggio di cinque anni di Bitget: Lotte, trionfi e la nostra visione

Bitget, fondata nel 2018, ha raggiunto il suo quinto anniversario, segnando un viaggio straordinario nel settore delle criptovalute. In questi cinque anni, abbiamo affrontato la tempesta della volatilità, sperimentato alti e bassi e siamo rimasti fermi nella nostra convinzione del potenziale di questo settore.

Per celebrare questa pietra miliare, voglio condividere cinque storie che racchiudono il nostro percorso, offrendo spunti di riflessione sulle nostre esperienze passate. In un mercato difficile, ci auguriamo che queste storie ispirino coloro che si dedicano al settore, ricordando loro che i nostri sforzi passati non sono stati vani. Insieme, aspettiamo l’alba di una nuova era.

Iniziare in un mercato orso: Persistenza e scelte

I fondatori di Bitget, con un background in finanza, sono entrati nel mondo degli investimenti in fondi nel 2015, concentrandosi principalmente sul settore TMT. Si sono imbattuti nelle startup blockchain, spesso liquidate dal mondo finanziario come una “bolla di tulipani”. Tuttavia, nell’estate del 2018, Ethereum ha scatenato un boom delle criptovalute, svelandone il potenziale innovativo. Riconoscendo questo potenziale, i nostri fondatori hanno investito il loro capitale iniziale di alcuni milioni di dollari e hanno fondato Bitget.

I primi tempi sono stati impegnativi, soprattutto perché abbiamo iniziato in un periodo di mercato negativo. Abbiamo esplorato il trading a pronti e a termine, ma il successo è stato limitato da un team di poche decine di membri. Alla fine del 2018, ci siamo resi conto della necessità di concentrare i nostri sforzi e le nostre risorse sul nostro core business.

Abbiamo preso la difficile decisione di interrompere il nostro servizio di trading a pronti, poiché l’azienda operava in deficit da un anno e il nostro capitale iniziale si stava riducendo.

Nel luglio 2019 abbiamo riscontrato un forte interesse da parte degli utenti per i Linear Futures, diventando una delle prime piattaforme importanti a lanciare questo prodotto innovativo. I volumi di trading hanno rapidamente superato i 100 milioni di dollari, segnando un punto di svolta. Dopo oltre un anno di sforzi, Bitget ha iniziato a generare profitti. Per apprezzare l’impegno dei nostri dipendenti, abbiamo distribuito bonus e migliorato continuamente vari aspetti della nostra attività.

La perseveranza e le decisioni strategiche sono state la chiave del nostro successo e abbiamo continuato a dedicarci al trading di criptovalute. Nel 2021, fiduciosi nella nostra attività di contratti futures, abbiamo fatto una mossa strategica per rilanciare la nostra attività di trading a pronti, e ora il nostro volume di trading a pronti è entrato nella top 10 di tutti i CEX. Il nostro impegno incrollabile verso le nostre convinzioni fondamentali ci ha spinto ad andare avanti.

Formazione appartata per migliorare il Copy Trading

Il percorso di crescita di Bitget può essere paragonato a un cammino in salita, con il lancio trionfale di Linear Futures nel 2019 come prima tappa significativa. Questo prodotto ha dato stabilità alla nostra ascesa. L’introduzione del copy trading ha ulteriormente favorito i nostri progressi, trasformandosi nel nostro prodotto di punta.

Pur impegnandoci a promuovere l’adozione delle criptovalute attraverso l’istruzione, abbiamo osservato che i nuovi arrivati spesso faticano a comprendere il settore delle criptovalute e il trading.

Molti imparano attraverso l’esperienza pratica, affrontando occasionali battute d’arresto e truffe. Bitget intendeva cambiare questa situazione consentendo ai trader esperti di condividere le loro strategie, che i nuovi arrivati potevano facilmente adottare utilizzando strumenti professionali. Alla fine del 2019 abbiamo iniziato a sviluppare la funzione di copy trading e l’abbiamo lanciata ufficialmente nel maggio 2020, dove ha guadagnato un’immensa popolarità.

Tuttavia, la versione iniziale presentava una certa complessità. Abbiamo raggiunto un punto in cui la crescita della nostra attività di copy trading ha incontrato un collo di bottiglia. Mentre alcuni utenti hanno trovato un valore nel prodotto, altri sono stati scoraggiati dalla sua complessità. Crediamo fermamente nel mantra secondo cui “la semplicità è la massima sofisticazione”. Per ottenere un’adozione diffusa, un prodotto deve essere facile da usare e accessibile a tutti.

Così il nostro team di gestione e i responsabili di prodotto si sono riuniti in un hotel isolato durante il fine settimana per condurre un’analisi e una revisione completa della funzione di copy trading. Abbiamo eliminato alcune funzioni non necessarie, con l’obiettivo di migliorarne la facilità d’uso, la capacità e la flessibilità.

Abbiamo continuamente perfezionato e ampliato questa funzione, estendendola al trading spot e introducendo strumenti complementari come la Strategy Plaza.

Empatizzare con il percorso di crescita di Messi

Nel 2022, il settore delle criptovalute ha visto un’ampia attenzione durante la Coppa del Mondo, offrendo l’opportunità di partnership con squadre o giocatori di calcio. Bitget, dopo aver raggiunto una crescita significativa, ha scelto di collaborare con Lionel Messi. Il viaggio di Messi dalle avversità alla grandezza è stato in sintonia con la storia della startup di Bitget.

Sebbene dotato di talento calcistico, Messi ha incontrato ostacoli che gli hanno impedito di diventare un campione. Tuttavia, contro ogni previsione, ha perseverato e, con forte convinzione e duro lavoro, è diventato la leggenda del calcio che è oggi, ispirando milioni di persone in tutto il mondo.

La sua resilienza, l’incrollabile etica del lavoro e l’incessante miglioramento personale incarnano i valori che Bitget ha a cuore e si sforza attivamente di sostenere. La collaborazione con Messi non solo ha aumentato la visibilità di Bitget, ma ci ha anche fornito una piattaforma per trasmettere il potenziale e le prospettive future del settore delle criptovalute a un pubblico più ampio. Questo testimonia la ferma convinzione di Bitget che nel prossimo panorama delle criptovalute.

È interessante notare che il nostro viaggio per scegliere Messi come partner non è stato solitario. Inizialmente abbiamo preso in considerazione diverse squadre di calcio nazionali, tutte formidabili pretendenti alla gloria della Coppa del Mondo. Dopo una meticolosa valutazione e discussioni interne, siamo giunti alla decisione unanime di unire le forze con Messi. In un sondaggio interno rivelatore, abbiamo scoperto che un numero significativo di membri del nostro team era un fan accanito di Messi, che attendeva con ansia il suo trionfo.

I successi di Messi nel calcio, uniti alla sua reputazione di devoto padre di famiglia e capitano della squadra, erano in linea con i nostri valori. Abbiamo visto dei parallelismi tra il suo percorso e il nostro, in quanto startup fondata durante il mercato negativo del 2018. Entrambi i percorsi hanno richiesto duro lavoro, determinazione e resilienza. La nostra collaborazione con Messi ha aumentato la visibilità di Bitget e ci ha permesso di trasmettere il potenziale del settore delle criptovalute a un pubblico più ampio.

Guadagnare la fiducia dei clienti attraverso l’onestà dopo il fiasco di FTX

Il settore delle criptovalute ha assistito a eventi drammatici nel 2022, tra cui la caduta di FTX. Ricordo ancora che l’8 novembre, mentre mi stavo preparando per il Token2049 a Londra, il mio telefono mi ha avvisato della breaking news “Binance acquisisce FTX”.

Ho rapidamente sfogliato i post su Twitter di SBF e CZ, e le loro dichiarazioni sembravano in contrasto. SBF sembrava dichiarare l’acquisizione come un affare fatto, mentre CZ non dava alcuna conferma.

In quel momento ho capito che i problemi di FTX potevano essere molto più gravi di quanto percepito pubblicamente, dato che SBF era disposta a discutere con CZ, che in parte aveva dato inizio a questa tumultuosa saga. Ho immediatamente condiviso la nostra prospettiva su Twitter. https://twitter.com/GracyBitget/status/1590042346632409088?s=20

Ho chiesto al mio team di monitorare da vicino l’evento, concentrandosi in particolare sulla nostra prova di rilascio della riserva. Durante il volo, ho riflettuto su una questione cruciale: Se FTX dovesse crollare, dove andrebbe a finire il settore delle criptovalute e, in quanto altro exchange centralizzato, quali misure dovremmo adottare per ricostruire la fiducia degli utenti?

Nell’incertezza, ci siamo impegnati a essere trasparenti e a pubblicare pubblicamente la prova della riserva di Bitget entro un mese. Abbiamo mantenuto questa promessa a dicembre, fornendo una ripartizione dettagliata delle nostre riserve. Inoltre, abbiamo rafforzato il nostro Fondo di protezione e istituito un Fondo per i costruttori per sostenere le persone colpite dal crollo di FTX. Queste misure proattive mirano a ricostruire la fiducia tra gli utenti e il mercato, dimostrando il nostro impegno a far progredire il settore, anche in tempi difficili.

Adottare una mentalità da maratoneta per percorrere la distanza

Nel frenetico settore delle criptovalute, sottolineiamo l’importanza di una mentalità da maratoneta. Bitget si sforza non solo di essere un exchange ma di costruire un intero ecosistema, adattandosi alle tendenze del settore e mantenendo una prospettiva a lungo termine. Molti mi chiedono come Bitget sia riuscita a emergere come piattaforma leader a livello globale. Credo che due cose meritino un’attenta riflessione: cosa facciamo e come lo facciamo. Crediamo che la pazienza, la resistenza e la concentrazione sulla nostra visione siano essenziali per il successo.

In Bitget ho percepito la mentalità da maratona del nostro team. Una volta, discutendo della saga FTX con un veterano del settore, ha osservato: “Era un velocista dei 100 metri – veloce, appariscente, ma il business è più lungo dei 100 metri”. Con le sue radici nei derivati della criptovaluta, Bitget è più un maratoneta: non così appariscente all’inizio, ma costante, paziente e persistente. Queste qualità costruiscono il vero valore nel tempo”.

Citando una recente ricerca di tendenza sulla felicità, la ricerca diretta della felicità spesso si ritorce contro, mentre la felicità è più un sottoprodotto dello sforzo. Proprio come un maratoneta non insegue direttamente la felicità, ma la trova nello sforzo, noi capiamo che la vera crescita viene dalla dedizione sostenuta. In questo panorama dinamico, facciamo lo stesso nella gestione di un’azienda. Rimanere saldi, mantenendo la giusta rotta con consapevolezza e perseveranza, pronti per il viaggio che ci attende.