Il vaccino per il Coronavirus potrebbe essere scoperto grazie alla Blockchain ed alla AI

Una collaborazione tra i professori dell’Università dell’Arkansas (UA) e UAMS potrebbe aiutare i funzionari pubblici a monitorare lo scoppio del coronavirus e fornire preziose informazioni per la progettazione dei vaccini, secondo un comunicato dell’UA su Venerdì.

Il professore di scienza dei dati Justin Zhan sta lavorando con i professori UAMS David Ussery e Xuming Zhang per sviluppare “previsioni accurate sulle tendenze di variazione genomica del coronavirus”.

“Per controllare e prevenire COVID-19, i funzionari pubblici hanno bisogno di modelli estremamente robusti per prevedere come e dove si diffonderà il virus”, ha detto Zhan.

“Questo progetto aiuterà tale sforzo e porterà a migliori strategie di rilevamento e prevenzione. Pensiamo che potrebbe avere impatti sociali ed economici colossali. “

Con una “grossa borsa di studio” dell’Esercito Research Office, Zhan sta costruendo un’unità di elaborazione grafica all’Università dell’Arkansas. L’unità è un cluster di computer per la ricerca e l’educazione ai big data, afferma l’università.

La ricerca di Zhan si concentra su big data, tecnologie blockchain, assicurazione delle informazioni e informatica biomedica.

Per questo progetto, utilizzerà un nuovo sistema di intelligenza artificiale basato su blockchain, che integra informazioni sulle relazioni dei sistemi biologici, per prevedere tendenze e cambiamenti mentre il coronavirus si diffonde.

Il sistema sarà valutato e testato attraverso vari set di dati di riferimento di coronavirus. Ussery e Zhang forniranno competenze nelle aree della bioinformatica, della microbiologia e dell’immunologia.

Una blockchain è un elenco crescente di record, chiamati blocchi, che sono collegati tramite crittografia. Ogni blocco contiene un hash crittografico del blocco precedente, un timestamp e dati di transazione generalmente rappresentati come albero Merkle.

In base alla progettazione, una blockchain è resistente alla modifica dei dati. È “un aperto, libro mastro distribuito in grado di registrare le transazioni in modo efficiente, verificabile e permanente.

Come componente fondamentale ed elemento funzionale delle blockchain, gli alberi Merkle consentono una verifica efficiente e sicura di grandi strutture di dati e set di dati potenzialmente illimitati.

Con una grande sovvenzione da parte dell’Esercito Research Office, Zhan sta costruendo un’unità di elaborazione grafica alla U di A L’unità è un cluster di computer per la ricerca e l’educazione ai big data. Justin Zhan e David Ussery sono studiosi dell’Arkansas Research Alliance. Zhan sta costruendo un’unità di elaborazione grafica alla U di A.

L’unità è un cluster di computer per la ricerca e l’educazione ai big data. Justin Zhan e David Ussery sono studiosi dell’Arkansas Research Alliance. Zhan sta costruendo un’unità di elaborazione grafica alla U di A.

L’unità è un cluster di computer per la ricerca e l’educazione ai big data. Justin Zhan e David Ussery sono studiosi dell’Arkansas Research Alliance.