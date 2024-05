Il Passaporto Digitale in Blockchain ESPR certifica oltre 40 milioni di prodotti di lusso

Oltre 40 milioni di prodotti di lusso sono stati registrati sulla sua blockchain e possiedono un passaporto digitale compliante con i requisiti imposti dalla comunità europea. Questa innovativa tecnologia offre passaporti digitali per articoli di moda, fornendo una tracciabilità senza precedenti e contribuendo alla sostenibilità del settore. In questo articolo, esploreremo i dettagli di questa straordinaria realizzazione, l’impatto sui marchi di lusso e le future implicazioni normative nell’Unione Europea.

Aura Blockchain: Un’Innovazione nel Settore del Lusso

Lanciata come un’iniziativa no-profit nel 2021, Aura Blockchain ha rapidamente guadagnato terreno come una delle tecnologie più avanzate nel settore del lusso. La piattaforma, sviluppata da alcuni dei più grandi nomi della moda come LVMH, OTB, Gruppo Prada e Cartier, è progettata per fornire passaporti digitali agli articoli di lusso.

Questi passaporti digitali, accessibili tramite chip NFC o codici QR, offrono ai consumatori informazioni dettagliate sulla tracciabilità dei prodotti, la loro autenticità, e lo storytelling dietro ogni pezzo.

Il CEO di Aura Blockchain, Romain Carrere, ha espresso la sua gratitudine verso i membri del consorzio, sottolineando l’importanza della collaborazione per raggiungere questo traguardo. “Con questo traguardo, voglio ringraziare gli oltre 40 marchi membri che condividono la nostra visione di stabilire un nuovo standard nel settore del lusso.

Insieme, stiamo dimostrando che lo sforzo collettivo, con un impegno costante alla collaborazione, è fondamentale per ottenere cambiamenti significativi sia per i marchi che per i clienti”, ha commentato Carrere.

Tra i marchi che hanno adottato questa tecnologia, Loro Piana, Marni, Jil Sander, Tod’s, Maison Margiela, Prada e Rimowa hanno già implementato i passaporti digitali per i loro prodotti, migliorando la trasparenza e la tracciabilità.

Ad esempio, Tod’s ha integrato chip NFC nella sua custom Di Bag, fornendo informazioni dettagliate su autenticità, produzione, artigianalità, origine dei materiali e sostenibilità, oltre a offrire vantaggi esclusivi per i proprietari.

Prada, con la sua collezione Eternal Gold Fine Jewelry, ha concentrato l’attenzione sulla sostenibilità, utilizzando oro riciclato certificato e diamanti completamente tracciabili tramite passaporti digitali.

L’Impatto della Blockchain sui Marchi di Lusso

La tecnologia blockchain di Aura ha rivoluzionato il modo in cui i marchi di lusso gestiscono e presentano le informazioni sui loro prodotti. Grazie ai passaporti digitali, i consumatori possono ora accedere a una vasta gamma di informazioni, che vanno dalla provenienza dei materiali utilizzati alla sostenibilità delle pratiche di produzione.

Questo livello di trasparenza non solo aumenta la fiducia dei consumatori, ma crea anche nuove opportunità di marketing per i marchi, che possono raccontare storie avvincenti e autentiche sui loro prodotti.

Marni, Maison Margiela e Jil Sander, tutte etichette del gruppo OTB, hanno crittografato più di 580.000 prodotti sulla piattaforma Aura. Questa mossa non solo assicura l’autenticità e la tracciabilità dei loro prodotti, ma dimostra anche un impegno verso pratiche più sostenibili e trasparenti.

Loro Piana ha esteso l’uso dei passaporti digitali alla camicia Andrè in lino, mentre Rimowa ha integrato chip NFC nelle sue valigie, fornendo ai clienti informazioni dettagliate su ogni aspetto del prodotto, dalla produzione alla sostenibilità.

Prada ha fatto un ulteriore passo avanti con la sua collezione di gioielli Eternal Gold, utilizzando oro riciclato certificato e diamanti completamente tracciabili. Questo approccio non solo migliora la trasparenza, ma promuove anche la sostenibilità, un valore sempre più importante per i consumatori di oggi. I passaporti digitali non solo permettono ai clienti di verificare l’autenticità dei prodotti, ma offrono anche informazioni dettagliate sui materiali utilizzati e sulle pratiche di produzione, contribuendo a educare i consumatori su temi di sostenibilità.

Le Implicazioni Normative e il Futuro della Tracciabilità nel Lusso

Il successo di Aura Blockchain non è solo una testimonianza della potenza della tecnologia, ma riflette anche un cambiamento normativo significativo all’interno dell’Unione Europea. Con l’approvazione del regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR), la trasparenza e la tracciabilità diventeranno requisiti normativi per tutti i marchi di lusso con prodotti venduti in Europa. Questo regolamento obbliga le aziende a progettare prodotti che siano circolari e durevoli, e a dotarli di passaporti digitali che ne indichino la composizione, facilitando il riciclo, la riparazione e il tracciamento delle sostanze pericolose.

Il regolamento ESPR rappresenta una sfida e un’opportunità per i marchi di lusso. Da un lato, richiede investimenti significativi in nuove tecnologie e processi di produzione. Dall’altro, offre un’opportunità unica per differenziarsi sul mercato, dimostrando un impegno verso la sostenibilità e la trasparenza. I passaporti digitali, come quelli forniti da Aura Blockchain, diventano quindi strumenti essenziali per soddisfare questi nuovi requisiti normativi e per costruire una relazione più forte e trasparente con i consumatori.

L’introduzione di questi passaporti digitali non solo migliora la tracciabilità e la trasparenza, ma può anche aumentare il valore percepito dei prodotti di lusso. I consumatori sono sempre più interessati a conoscere l’origine e l’impatto ambientale dei prodotti che acquistano, e la tecnologia blockchain offre un modo affidabile e sicuro per fornire queste informazioni. Inoltre, i passaporti digitali possono aiutare a combattere la contraffazione, un problema significativo nel settore del lusso, garantendo che ogni prodotto possa essere verificato come autentico.

Con l’implementazione del regolamento ESPR, i passaporti digitali diventeranno una componente essenziale per tutti i marchi di lusso, creando un nuovo standard per l’industria. Aura Blockchain, con i suoi oltre 40 milioni di prodotti tracciati, è all’avanguardia di questa rivoluzione, dimostrando che l’innovazione e la collaborazione sono fondamentali per il futuro del lusso.