il monitoraggio digitale della Quarantena Coronavirus COVID-19 verrà effettuato con la Blockchain

Blockchain Holdings annuncia i piani per l’acquisizione completa della suite di monitoraggio auto-quarantena, TraceSafe da WiSilica Inc., nel tentativo di combattere la pandemia di COVID-19.

Il CEO di Blockchain Holdings Inc., Wayne Lloyd, ha annunciato l’intenzione di acquisire “diritti e interessi al 100%” in TraceSafe, l’app di quarantena.

Secondo un comunicato stampa di Blockchain Holdings , TraceSafe è un braccialetto da polso che si abbina al tuo telefono per localizzare il tuo GPS e fornire informazioni precise su dove ti trovi.

Ora Blockchain Holdings desidera aggiungere l’app alla sua vasta rete di filiali.

Wayne ha affermato che la suite è adatta per adattarsi all’attuale pandemia di COVID-19 per sapere se i pazienti sono sempre in quarantena.

“TRACEsafe è stato adattato per soddisfare le esigenze della pandemia. Il braccialetto stile ospedale si abbina al cellulare di una persona in modo che il governo sappia se quella persona mantiene la quarantena in ogni momento. “

I braccialetti sono stati inventati per tracciare neonati e neonati e diffondersi in case e istituzioni anziane.

Al culmine della rottura del virus, il governo di Hong Kong ha usato i polsini per seguire il movimento dei pazienti con Corona Virus.

“Il governo di Hong Kong ora sta richiedendo il suo utilizzo per tutte le persone che arrivano nell’area, mettendo le bande sulle persone mentre passano la dogana e abbinandole ai loro telefoni. Quindi il governo sa che quella persona è con il proprio telefono e non ha lasciato la posizione di auto-quarantena “. – Lloyd, CEO, Blockchain Holdings

Secondo i rapporti di Yahoo Finance, la lettera di intenti è l’acquisto del 100% delle suite IMSafe, dei diritti e degli interessi detenuti dalla Società. Blockchain Holdings ha proposto di pagare un corrispettivo totale di $ 1.574.188 USD. La dichiarazione recita inoltre,

“[Questo pagamento] comprende due pagamenti in contanti di US $ 100.000 e US $ 150.000, rispettivamente, e US $ 1.324.188 pagabili in 6.000.000 di azioni ordinarie di Blockchain ad un prezzo stimato di CAD $ 0,305 ($ 0,20 USD) per azione.”

Mentre il mondo combatte con il virus COVID-19, la tecnologia blockchain si sta evolvendo nel tentativo di risolvere una parte della crisi.

Il Dipartimento del servizio nazionale ha recentemente pubblicato una linea guida che stabilisce la blockchain come una delle tecnologie chiave per rendere il sistema alimentare e agricolo più efficiente durante la pandemia.

Il rapporto dice: