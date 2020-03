Il ministro digitale di Taiwan dichiara che la blockchain è una priorità assoluta per la nazione

Taiwan sta ancora cercando di capire come “creare” la sua nuova democrazia digitale, ha dichiarato alla stampa internazionale il ministro digitale del paese, Audrey Tang. L’era democratica di Taiwan è iniziata solo dopo che il paese è uscito dalla legge marziale negli anni ’90 – le sue prime elezioni sono state nel 1996 – rendendo la sua costituzione una delle prime scritte nell’era di Internet.

“In molte altre parti del mondo, la democrazia è parte della loro cultura, parte della loro tradizione. Per cambiarlo, devi conoscere centinaia di anni di orgogliosa tradizione repubblicana “. Ma a Taiwan, “Le persone che hanno progettato i sistemi democratici sono ancora attive e molto attive”, ha aggiunto.

Tang, il 38enne radicale che sta guidando la spinta di Taiwan verso l’innovazione tecnologica nella governance, ha affermato che la ricerca di come la blockchain può migliorare la governance è una “priorità assoluta”.

“Ledger” —Tang preferisce il termine blockchain— “sono molto promettenti. [Sono] un modo economico per costruire la responsabilità e una sorta di legittimità in tutti i settori “, ha detto, il che li rende particolarmente utili per la governance.

“[DLT è] un modo economico per costruire responsabilità e legittimità in tutti i settori.” Audrey Tang

“Tramite i registri condivisi, le persone possono tuttavia concordare qualcosa che in precedenza richiederebbe costosi controlli”, ha detto. I governi, invece di pagare le spese dei revisori dei conti professionali come PwC e KPMG, possono “condividere molto facilmente l’onere” tra diversi settori, ha affermato Tang.

Hackathon presidenziale di Taiwan

Tang ha indicato un progetto relativo al libro mastro uscito dall’Hackathon presidenziale,un evento sponsorizzato dal governo in cui il governo implementa le idee dei vincitori.

È stato selezionato un team per lavorare su un dispositivo economico a energia solare che misura gli inquinanti dell’acqua e registra i suoi risultati su una blockchain. “La scatola dell’acqua cerca di risolvere un problema di governance, perché gli impianti industriali [e] i terreni agricoli possono tagliare la loro elettricità e acqua se le persone si rendono conto che stanno effettivamente inquinando i corsi d’acqua per i terreni agricoli a valle”, ha detto Tang.

“Non è che tutti gli impianti industriali illegali si registreranno da soli”, ha sottolineato. Chiunque abbia interesse a dimostrare di avere acqua pulita può acquistare un mucchio di dispositivi e attaccarli all’acqua. Se un impianto industriale viene accusato di inquinare l’acqua, può fare riferimento a un registro condiviso e immutabile per assolversi.

Questo, ha detto Tang, è la chiave per ottenere un buy-in intersettoriale. “In modo che le persone possano vivere insieme, contribuendo allo stesso database affidabile condiviso senza in realtà preoccuparsi troppo degli scenari contraddittori in cui le persone possono modificare i loro numeri”, ha spiegato.

Il progetto idrico è attualmente in fase di dimostrazione del concetto e un progetto simile, che misura la qualità dell’aria, è già attivo e funzionante. L’amore del governo per la blockchain non finisce qui: il governo ha istituito la “Taiwan Blockchain Alliance” nel luglio dello scorso anno, insieme a università e industria, per lavorare sull’argomento. Anche i bidoni della spazzatura di Taipei sono sulla blockchain.

Ascolto su vasta scala

Per essere chiari, Tang pensa che la blockchain sia solo “una delle tante cose” che può migliorare la governance in una democrazia digitale, “anche se probabilmente non è la fine del tutto ed essere tutta un’innovazione aperta”.

Né sta cercando di forzare la blockchain in gola alla gente. “Non credo proprio nel chiedere alle persone di cambiare il loro comportamento per adattarsi alle nuove tecnologie di governance”, ha detto. Invece, pensa che consentire ai costruttori delle comunità locali di appropriarsi della tecnologia stessa sia sempre un’idea migliore.

“La governance decentralizzata, se progettata correttamente, può incentivare una partecipazione molto più inclusiva.” Audrey Tang

Invece, la blockchain potrebbe far parte di una spinta più ampia per incoraggiare le persone a partecipare alla democrazia. “La governance decentralizzata, se progettata correttamente, può incentivare una partecipazione molto più inclusiva”, ha detto, perché “chiunque abbia un indirizzo e-mail che ha qualcosa da condividere può farlo in un gruppo di lavoro, senza essere eletto come rappresentante”.

La governance collaborativa, quindi, “offre un modo drasticamente nuovo di legittimità che non richiede un esercito, una marina o una forza di polizia per far rispettare”.

Tang sta cercando modi per usare la tecnologia per facilitare il discorso che mira a guidare il consenso piuttosto che la divisione, parte di ciò che lei chiama “ascoltare su larga scala”. Il problema con Twitter e altri social network moderni che supportano la discussione asincrona, ha detto Tang, è che non c’è modo di incanalare la rabbia delle persone verso comportamenti costruttivi. “Se le persone si arrabbiano perché [hanno letto], non lo so, un post provocatorio su Ethereum Classic, quindi il modo più semplice per sfogare la rabbia non è la deliberazione, è piuttosto un oltraggio”, ha detto.

Imitando le impostazioni sociali reali

Gran parte del lavoro di Tang si è concentrato sulla ristrutturazione di piattaforme online per rendere più facile l’accordo tra le persone. Qualunque cosa che imiti un ambiente sociale reale – che si tratti di realtà aumentata, Skype o conversazione nella vita reale (ricordi che?) – diffonde tensione, ha detto Tang.

“Gran parte dell’effetto psicologico dell’indignazione online è perché ci sentiamo relativamente indifesi”. In un contesto interpersonale, “c’è un modo non verbale per comunicare in modo non violento la tua posizione,” ha detto. A tal fine, gran parte del tempo di Tang è trascorso su e giù per il paese, incontrando i leader delle comunità locali per ascoltare i loro pensieri.

“Gran parte dell’effetto psicologico dell’indignazione online è perché ci sentiamo relativamente indifesi”. Audrey Tang

Un altro modo è quello di produrre una conversazione che, invece di trasformare la rabbia in oltraggio, trasforma la rabbia in umorismo. “Una volta che hai sfogato la tua rabbia in modo umoristico, allora non c’è davvero più energia per trasformare l’indignazione in un attacco personale.

Si chiama sublimazione, “Memes, mentre lavorano solo temporaneamente,” può almeno incentivare le persone a entrare nella mentalità necessaria perché avvenga una deliberazione informata “, ha detto. “È un meccanismo gateway”

“Più persone partecipano alla governance, migliore diventa il meccanismo di governance”, ha affermato. “Quindi, attraverso l’innovazione sociale, dimostreranno prototipi fattibili. Il ruolo del governo è solo quello di assicurarsi di amplificare quei prototipi fattibili in modo che le persone possano aderire volontariamente ”.