IL GRUPPO GALAXY INIZIA IL MINING DI CRYPTO

GALAXY entra nel mondo della creazione di Criptovalute grazie alla partnership con uno straordinario progetto: Innovation Mining

Il progetto Galaxy con il Gruppo Rocket Enterprice Ltd entra nel mondo del mining attraverso la sua Startup Innovativa Coinshare SRL, affermandosi all’avanguardia e sempre più proiettata verso il futuro!

La quota è stata acquisita in New Tech 4 srl, società del gruppo Innovation Mining proprietaria della “HPC Farm with FPGA Technologies”

La New Tech 4 srl è una società che offre servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) quale partner tecnologico che permette ai clienti di usufruire dei benefici delle proprie Risorse di Calcolo senza che gli stessi ne vengano fisicamente in possesso o che ne abbiano il totale controllo.

Una sorta di affitto virtuale dove i clienti ricevono solo il prodotto finale: il risultato dei calcoli di cui hanno bisogno, senza preoccuparsi od investire in tutto ciò che serve per ottenerlo.

La società New Tech 4 srl è inoltre impegnata in un progetto di ricerca e sviluppo internazionale per l’implementazione di un framework per lo “Statistical Arbitrage Trading Acceleration using FPGA”.

In particolare, per quanto riguarda il progetto Innovation Mining, esso prevede l’impiego di circa 280 FPGA a regime di 4 modelli e configurazioni diverse. Sono allocati nella farm italiana di Ariano Irpino (Av) che è alimentata per il 100% da energia da fonte rinnovabile oltre ad un impianto fotovoltaico in loco

Il progetto non è legato a nessuna Cryprovaluta in particolare avendo costruito una struttura di calcolo ad alte prestazioni con un alto grado di flessibilità ed efficienza, la valutazione è quotidiana.

Attualmente l’analisi è indirizzata sugli algoritmi Ethash, Keccak, Argon-2d, V-Dimension, MTP, Equihash e Neoscrypt con attenzione verso le Crypto Ethereum, Nimiq, Vollar, MRR, AION, Firo(Zcoin).

Ma ogni giorno si ricerca la cryptovaluta che in quel momento da la profittabilità migliore sulle risorse di calcolo.

Questo significa che potenzialmente quotidianamente con Innovation Mining è possibile minare ogni criptovaluta che implementa il Proof of Work come strumento di consolidamento delle proprie transazioni.

Ogni giorno con questo sistema di mining è possibile avere un grandissimo vantaggio strategico e profittevole.

Un esempo di azioni passate sono state il Ravencoin nel primo semestre 2019, con efficienza 15 volte maggiore rispetto ad una farm di GPU.

Questa nuova partnership fa parte di una strategia di investimenti e creazione di opportunità di business nel mondo Crypto e blockchain molto più ampia da parte del GruppoRocket EnterpriSe, guidata dall’imprenditore e Trendsetter Luigi Maisto e da imprenditori e leader fondatori tra cui Daniele Viganò e Alberto Ferlin.