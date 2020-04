Il governo sudcoreano spinge fortemente per l’adozione della tecnologia Blockchain

Le autorità sudcoreane hanno invitato il settore privato del paese a utilizzare la tecnologia blockchain per le sue potenzialità in modo che la nazione possa diventare leader nel mercato globale della blockchain.

Questo è stato reso noto in una tavola rotonda dal secondo vice ministro per la strategia e le finanze del paese, Koo Yun-Cheol, il quale ha anche affermato che il governo avrebbe fornito supporto ai progetti blockchain in più fasi per creare il mercato iniziale.

Analizzando le potenzialità della tecnologia, Yun-Cheol ha affermato che l’industria della blockchain dovrebbe crescere in media di oltre l’80% ogni anno.

Sebbene la tecnologia blockchain sia ancora in tenera età, il mercato globale sta diventando più competitivo poiché i paesi di tutto il mondo stanno investendo e sfruttando la tecnologia.

Il ministro coreano ha esortato le aziende legate alla blockchain e gli esperti del settore privato a cogliere l’opportunità in quanto è un “momento d’oro” per iniziare ad adottare la blockchain.

Yun-Cheol ritiene che l’attuale divario tecnologico con gli Stati Uniti e altri paesi in Europa non sia ampio, il che rende il momento giusto per entrare nel mercato.

“Il governo dovrebbe svolgere un ruolo più attivo nella creazione del mercato iniziale. Il divario tecnologico con paesi sviluppati come gli Stati Uniti e l’Europa non è grande per 2,3 anni, quindi ora è un momento d’oro per la ricerca “, ha detto .

Nel frattempo, Cina , Malta, Singapore e altri hanno completamente abbracciato la tecnologia e hanno completato con successo diversi progetti blockchain in diversi settori della loro economia.