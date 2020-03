Il governo olandese promuove la blockchain nella lotta contro la pandemia Coronavirus Covid-19

Un consorzio di società olandesi ha lanciato l’iniziativa ” Tech against Corona “. Le imprese partecipanti forniranno liberamente al governo olandese l’accesso a tecnologie innovative che possono essere utilizzate nella lotta contro COVID-19.

La società olandese Tymlez con tecnologia di contabilità distribuita con sede nei Paesi Bassi, Tymlez, è una delle oltre 10 aziende che forniscono liberamente servizi e tecnologie al governo.

La piattaforma blockchain di Tymlez per offrire trasparenza alla catena di approvvigionamento medica

Tymlez ha offerto la sua piattaforma blockchain come tecnologia di base per “modellare l’ecosistema dei beni medici attraverso una piattaforma che soddisfa domanda e offerta”.

La blockchain dell’azienda verrà utilizzata per garantire la trasparenza in tutta la catena di approvvigionamento, impedendo l’estrazione di valore predatorio, come la riduzione dei prezzi, in mezzo alla pandemia di coronavirus.

Alcune delle altre aziende locali che contribuiscono all’iniziativa includono la società di sicurezza informatica, Cybersprint – che fornisce servizi di sicurezza a diversi ospedali, società di sicurezza delle informazioni, Taxion – che amministreranno liberamente i sistemi online per organizzare i volontari e la società informatica Compumatica – che migliorare le connessioni Internet dei lavoratori a domicilio che operano nelle industrie di servizi critici.

La società olandese di telecomunicazioni, KPN, collaborerà anche con il conglomerato IT globale, Microsoft, per fornire sistemi informatici nell’ambito dell’iniziativa.

La Croce Rossa olandese accetta donazioni di Bitcoin

Bitcoin ( BTC ) viene anche utilizzato nella lotta contro COVID-19 nei Paesi Bassi, con la Croce Rossa olandese che accetta donazioni di Bitcoin attraverso il suo sito Web.

La Croce Rossa italiana ha anche abbracciato la criptovaluta, raccogliendo quasi $ 20.000 in BTC per l’acquisto di forniture mediche, incluso un posto medico avanzato per il trattamento pre-triage dei pazienti con coronavirus.