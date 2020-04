Il Consorzio Blockchain INATBA lancia la Task Force europea per combattere il COVID-19

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

La scorsa settimana, il consorzio blockchain, l’International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA), ha lanciato una task force per sviluppare applicazioni blockchain per combattere la pandemia di COVID-19.

INATBA, in collaborazione con la Commissione europea e l’University College di Londra – Center for Blockchain Technologies, lavorerà con entità private e pubbliche per attenuare gli effetti della crisi globale.

La task force INATBA COVID identificherà e catalogherà le soluzioni blockchain e costruirà un database per uso pubblico e privato. Il database informerà i partecipanti della disponibilità della soluzione e del lavoro aggiuntivo necessario per metterlo in produzione.

“Sfruttando la sua posizione in termini di tecnologia, neutralità commerciale e politica, INATBA è equipaggiato in modo unico per guidare questo team vitale di leader globali della blockchain per affrontare lo stress e supportare tali servizi”, ha affermato Marc Taverner, direttore esecutivo di INATBA.

La Commissione europea ha avviato INATBA e il consorzio conta oltre 100 membri fondatori di aziende e comunità blockchain pubbliche.

“Mentre affrontiamo sfide senza precedenti causate dall’epidemia di Coronavirus, è fondamentale intraprendere azioni collettive e unificare i nostri sforzi per mobilitare tutti gli strumenti e le competenze disponibili per supportare gli Stati membri a proteggere i loro cittadini”, ha affermato Gerard de Graaf, un dirigente della Commissione europea.

INATBA offre un forum di settore agli sviluppatori e agli utenti della blockchain per sviluppare nuove applicazioni e collaborare con regolatori e responsabili politici.

Nel frattempo, INATBA fa anche parte della piattaforma d’azione COVID del World Economic Forum.

E diverse altre alleanze blockchain stanno prendendo di mira il Coronavirus.

Questi includono un’alleanza di HACERA, IBM e altri che desiderano integrare diverse fonti di dati in MiPasa.

E un gruppo di oltre 60 organizzazioni coinvolte nell’identità sovrana ha avviato l’iniziativa COVID Credentials.