Il 38% delle imprese prevede di adottare soluzioni Blockchain nel 2020 nonostante la crisi coronavirus Covid-19

I dati raccolti da InsideBitcoins.com indicano che circa il 38% delle organizzazioni sta pianificando di integrare soluzioni blockchain nelle proprie operazioni nel 2020.

Dai dati, il 15% delle aziende adotterà soluzioni blockchain su larga scala mentre il 23% avrà operazioni moderate.

La tecnologia Blockchain sta guadagnando popolarità

Nel corso di quest’anno, le entità hanno anche in programma di adottare il cloud pubblico al 79%, con il 72% delle organizzazioni che si dedicano all’intelligenza artificiale (AI) e all’apprendimento automatico.

Le organizzazioni prevedono inoltre di integrare Private cloud (70%), Multi-cloud (63%), Container (63%), Automazione dei processi robotici (58%), Edge computing (46%), Serverless (51%) e ChatOps (40 %).

La maggior parte delle entità si sta muovendo verso l’adozione di nuove tecnologie a causa di fattori che vanno dal miglioramento dell’efficienza e al miglioramento del servizio clienti.

La blockchain avanza inevitabilmente

Tuttavia, negli ultimi anni, la tecnologia blockchain sta guadagnando molta popolarità. Il settore finanziario è il principale beneficiario di soluzioni blockchain. I pilastri della tecnologia di decentralizzazione, trasparenza e immutabilità sono attraenti per molte organizzazioni. Secondo il rapporto:

“Durante il periodo di crisi come l’attuale pandemia di Coronavirus, la tecnologia blockchain potrebbe rivelarsi importante in quanto non può essere messa in linea in contrasto con i servizi di tracciamento centralizzato”.

Il rapporto colloca ulteriormente l’esperienza del cliente come la principale motivazione alla base dell’adozione di nuove tecnologie da parte delle entità con il 69% di entità che la considera importante mentre il 24% la trova in qualche modo importante.

Il miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi è secondo, con il 57% considerato molto importante, mentre il 39% lo ritiene piuttosto importante.

Inoltre, le aziende considerano anche i nuovi prodotti come la ragione della digitalizzazione, con il 53% che lo ritiene importante, mentre il 41% lo trova in qualche modo importante.

Per una crescita del mercato in crescita, il 53% lo considera importante, mentre il 33% lo trova piuttosto importante nel promuovere la digitalizzazione.

Altrove, anche la tecnologia è una priorità con il 52% che la trova importante mentre il 43% la considera in qualche modo importante. I costi di risparmio rappresentano il 52% di importanza, mentre il 42% delle entità lo trova in qualche modo importante.

Solo il 40% delle entità aziendali considera importante la riqualificazione della forza lavoro, mentre il 48% è piuttosto importante.

I partner svolgono anche un ruolo con il 31% delle imprese che lo considera importante, mentre il 52% lo trova in qualche modo importante.

La storia completa, le statistiche e le informazioni sono disponibili qui: https://insidebitcoins.com/ news / 38-di-imprese-piano-per-adottare-soluzioni-blockchain-in-2020/256656