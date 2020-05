IBM lancia la rete blockchain per la catena di approvvigionamento medica durante la Pandemia COVID-19

Questa settimana IBM ha lanciato Rapid Supplier Connect, una rete basata su blockchain che può aiutare le organizzazioni sanitarie, siano esse ospedali o agenzie governative, ad affrontare la carenza di apparecchiature durante la pandemia aiutandole a trovare fornitori alternativi.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

Northwell Health, il più grande fornitore di servizi sanitari nello stato più colpito da COVID-19, e la Worldwide Supply Chain Federation sono due organizzazioni che hanno aderito alla rete finora, secondo IBM.

L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare i membri a superare le sfide e la confusione della pandemia collegandoli a una gamma più ampia di fornitori: coloro che esistono al di fuori della loro tradizionale catena di approvvigionamento, che hanno riorientato i loro processi per produrre maschere, abiti molto necessari e altri dispositivi di protezione individuale, secondo IBM.

Un processo più efficiente di onboarding dei fornitori, con controlli di convalida e informazioni di inventario rese disponibili in tempo quasi reale, ha lo scopo di semplificare il processo.

I fornitori sulla rete dispongono di identità online portatile, accesso al feedback degli utenti e possibilità di pubblicare e gestire la disponibilità di inventario.

IBM sta utilizzando la piattaforma di identità Trust Your Supplier basata su blockchain, di Chainyard, per la qualificazione e l’identificazione, insieme ai servizi Sterling Chain Chain Suite e di visibilità dell’inventario esistenti.

Mentre Rapid Supplier Connect integra le reti esistenti della catena di approvvigionamento, gli acquirenti hanno anche la possibilità di utilizzare i servizi di CDAX, un paymaster di terze parti, a pagamento.

Nell’ambito dell’iniziativa, IBM collabora con diverse altre organizzazioni per garantire l’integrità:

Il progetto N95, una stanza di compensazione per informazioni sui fornitori correlati a COVID, aiuterà i fornitori di veterinari

Dun & Bradstreet porta la sua risoluzione d’identità, i dati firmografici e i punteggi di rischio dei fornitori

RapidRatings fornisce dati sanitari finanziari sui fornitori

KYC SiteScan fornirà l’accesso al rapporto di due diligence “Know Your Business”

Thomson Reuters, nel frattempo, offre ai propri clienti CLEAR lo strumento di due diligence, fornendo dati in tempo reale ai fornitori di veterinari e identificando potenziali frodi

IBM afferma che nella maggior parte dei casi ci vogliono solo 30 minuti per unirsi alla rete e il suo centro di supporto operativo può aiutare con l’onboarding. Big Blue renderà lo strumento disponibile gratuitamente fino ad agosto ad acquirenti e fornitori qualificati negli Stati Uniti e in Canada.

La crisi del coronavirus ha presentato enormi sfide e interruzioni per l’assistenza sanitaria e altre catene di approvvigionamento, in molti casi presentando grandi rischi per la sicurezza per gli operatori sanitari in prima linea che non dispongono di DPI sufficienti.

Molte grandi e piccole aziende al di fuori dei tradizionali processi di approvvigionamento sanitario sono intervenute per produrre maschere, abiti e altre forniture essenziali. Ma per acquistarli su larga scala, le organizzazioni sanitarie – ospedali, divisioni di approvvigionamento statale, farmacie e altri – hanno bisogno di aiuto per identificare, controllare e ottenere approfondimenti sulle loro capacità di produzione.

Con il rapido Supplier Connect, IBM mira a offrire tale aiuto.

Di tutti i molti potenziali casi di utilizzo dell’assistenza sanitaria in cui la blockchain può aiutare con sicurezza, integrità, visibilità ed efficienza, la catena di fornitura è stata a lungo tra le più promettenti .

Questa settimana, Healthcare IT News ha pubblicato un post per gli ospiti di un’infermiera e di un master in politica sanitaria, che ha proposto una rete di fornitura basata su blockchain per aiutare a risolvere queste carenze di DPI critici.

“Northwell Health ha avuto forniture adeguate per proteggere i pazienti e il nostro personale durante l’aumento dei casi di pazienti COVID-19 a New York”, ha affermato Phyllis McCready, vicepresidente e responsabile degli acquisti presso Northwell Health.

“È attraverso la creazione dei nostri oggetti Criteri di gruppo e della nostra catena di fornitura e unendo le forze con fornitori non tradizionali che abbiamo mantenuto una scorta adeguata di DPI e altre attrezzature e forniture, quindi siamo lieti di unirci a IBM Rapid Supplier Connect.”