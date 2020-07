I tribunali cinesi utilizzano la Blockchain per proteggere la proprietà

Diversi tribunali in Cina hanno implementato la tecnologia blockchain come un modo per proteggere le proprietà con un sigillo elettronico.

Secondo quanto riferito, l’ufficio esecutivo del tribunale popolare nel distretto di Haidian, Pechino, ha distribuito un sigillo elettronico basato su blockchain per garantire una proprietà nel distretto di Chaoyang.

Il sistema di sigillatura elettronica utilizza la blockchain per proteggere la proprietà

Applicando il sigillo elettronico basato su blockchain, i tribunali sono in grado di monitorare in sicurezza una proprietà in tempo reale con l’aiuto della videosorveglianza, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa locale Global Times il 5 luglio.

In particolare, se la proprietà è disturbata o danneggiata, il sistema blockchain attiva automaticamente una modalità di sorveglianza e invia notifiche di avviso mobili ai querelanti e al personale delle forze dell’ordine.

Secondo il rapporto, il sistema è anche in grado di fare una fotografia dell’autore e inviarlo alla relativa piattaforma.

Apparentemente, l’uso della tecnologia blockchain ha lo scopo di mantenere tutti i dati registrati e non modificati dalle parti coinvolte. I

l personale delle forze dell’ordine può utilizzare la piattaforma per condurre richieste di informazioni sulla proprietà per verificare la cronologia delle operazioni sulla proprietà sigillata.

Il sigillo elettronico della proprietà Blockchain viene utilizzato per la prima volta da un tribunale di Pechino

Come originariamente riportato dal sito web del tribunale locale Chinacourt.org, questo sviluppo segna la prima volta che un tribunale di Pechino ha usato un sigillo elettronico per proprietà.

Tuttavia, diversi altri tribunali nella provincia di Jiangsu della Cina orientale, nella provincia di Hunan della Cina meridionale e nella provincia di Jiangxi della Cina orientale hanno recentemente annunciato anche l’uso di sigilli elettronici basati su blockchain.

Precedentemente la stampa internazionale ha riferito che nel secondo trimestre del 2019, oltre 3,1 milioni di attività di contenzioso cinese sono state risolte tramite i cosiddetti blockchain e AI ” campi intelligenti di Internet “.

Secondo Zhang Wen , presidente della Corte di Internet di Pechino, l’implementazione della tecnologia blockchain aiuta a raccogliere e fornire prove in casi, oltre a favorire lo sviluppo della credibilità sociale nel paese.