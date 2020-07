I giochi in blockchain incassano cifre da record grazie alla pandemia Covid-19

Animoca Brands, l’azienda dietro i giochi basati su blockchain The Sandbox , F1 Delta Time e Crazy Defense Heroes, ha registrato entrate non certificate per i primi quattro mesi del 2020 di $ 7,34 milioni in mezzo alla pandemia di COVID-19 .

Il primo trimestre è stato il più forte mai registrato di Animoca Brands con $ 4,33 milioni di entrate, seguito da un mese record con $ 3 milioni ad aprile.

Alla fine di aprile, Animoca Brands detiene $ 6,08 milioni in asset fiat e crypto. Circa $ 770.000 delle partecipazioni dell’azienda comprendevano Bitcoin ( BTC ) ed Ether ( ETH ), insieme a $ 1,12 milioni in vari altcoin.

Animoca ha attribuito l’aumento delle sue criptovalute a vendite di successo che coinvolgono token non fungibili ( NFT ) per i suoi titoli The Sandbox, F1 Delta Time e Crazy Defense Heroes.

Le NFT guidano la “rivoluzione dei diritti di proprietà”

Parlando con Cointelegraph, il fondatore di Animoca Yat Siu, ha raccontato di aver scoperto gli NFT nel 2017 dopo aver acquisito una piccola società con sede a Vancouver chiamata Fuelpowered – il cui co-fondatore, Mik Naayem, ha anche co-fondato CryptoKitties.

Yat Siu ha paragonato l’impatto che le NFT avranno sui giochi con l’introduzione dei diritti di proprietà sull’Europa feudale, affermando che la proprietà sugli oggetti di gioco compensa i giocatori per il tempo e il lavoro che investono nei giochi.

L’imprenditore ha anche discusso della strategia dell’azienda di acquisire aziende di gioco affermate con utenti fedeli e rendere disponibili i vantaggi della tecnologia blockchain.

Ha detto che l’adozione della blockchain tradizionale in un contesto di gioco potrebbe dipendere da un design di gioco intelligente che nasconde le complessità della tecnologia blockchain.

“Non stiamo solo acquisendo una squadra di talento […] ma acquisendo clienti che già giocano […] non li stiamo acquisendo perché vogliamo solo che continuino a creare giochi per dispositivi mobili. Abbiamo una direttiva molto chiara per spostarli alla fine sulla blockchain. “

COVID-19 e società di gioco

Yat Siu ha osservato che mentre la pandemia di coronavirus è stata il catalizzatore di un aumento significativo degli utenti del gioco a breve termine, alcuni giocatori potrebbero abbandonare mentre il mondo torna alla normalità,

Tuttavia, Siu ritiene che il blocco del coronavirus abbia favorito un “cambiamento nel comportamento” tra molti giocatori nuovi e “rinati” che durerà a lungo termine – con il gioco che diventa una pietra angolare dei loro rituali di ricerca di intrattenimento.