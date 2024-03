HUB della Blockchain aperto a Lugano dal Plan B che celebra i primi due anni: ecco cosa è successo.

Il Plan B spegne due candeline: L’avanguardia della blockchain e dell’innovazione a Lugano

Nel cuore di Lugano, una città che sta rapidamente diventando un faro dell’innovazione tecnologica e finanziaria, il progetto Plan B celebra il suo secondo anniversario. Questa iniziativa ambiziosa, nata dalla collaborazione tra il comune di Lugano e partner industriali di primo piano come Tether, segna un momento significativo nell’evoluzione dell’ecosistema blockchain e criptovalute.

Con l’inaugurazione dell’Hub della blockchain in via Contrada di Sassello, Lugano non si limita a consolidare la sua posizione nel panorama tecnologico globale; lancia una sfida al futuro, promettendo di aprire le porte a innovazioni e collaborazioni che potrebbero ridefinire il tessuto economico e sociale della regione.

La Genesi e l’Evoluzione di Plan B

Plan B non è solo un progetto, ma una visione concreta del futuro digitale e finanziario. Nato dalla firma di una lettera d’intenti il 3 marzo 2022, questo ambizioso piano ha visto la luce grazie all’impegno della città di Lugano e del suo sindaco, Michele Foletti, insieme al supporto di partner strategici come Tether.

L’Hub della blockchain, sebbene ancora in fase di completamento, rappresenta il cuore pulsante di questa iniziativa, un luogo dove innovazione e collaborazione si incontrano per dare forma al futuro della tecnologia finanziaria.

Il sindaco Foletti ha sottolineato come, in soli due anni, il progetto abbia fatto passi da gigante, dimostrando che un’amministrazione pubblica può operare con la stessa efficienza e dinamismo di una corporation globale.

L’Hub, inizialmente una proprietà bancaria e parzialmente adibito a ristorante, si trasformerà in uno spazio polifunzionale, ospitando uff

ici, una palestra, e un ristorante. Questa metamorfosi simbolizza non solo la trasformazione fisica dell’edificio ma anche il cambiamento paradigmatico verso un’economia digitale e decentralizzata.

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha evidenziato l’importanza di creare uno spazio aperto e accessibile a tutti, riflettendo la filosofia di inclusione e indipendenza che sta alla base del Plan B.

Questo progetto non si limita alla promozione delle criptovalute e della tecnologia blockchain; aspira a costruire un movimento che valorizzi la libertà individuale, l’aggregazione sociale e i principi di autonomia, rispecchiando così anche i valori svizzeri di indipendenza e neutralità.

Il Contributo di Tether e Fulgur Venture al Successo di Plan B

L’impegno di Tether e Fulgur Venture è stato cruciale per il successo di Plan B. Oleg Mikhalsky di Fulgur Venture ha condiviso alcuni dettagli sui fondi a disposizione del progetto, ammontanti a circa 50 milioni di franchi.

Questi fondi, arricchiti dall’esperienza decennale nel venture capital e da un profondo know-how nel settore del software a livello internazionale, sono destinati a supportare le start-up più promettenti e innovative.

La collaborazione tra enti pubblici e privati emerge come un elemento chiave per accelerare l’innovazione e promuovere la crescita economica sostenibile.

L’origine e la gestione dei fondi rimangono temi di grande interesse, con Tether e Fulgur Venture che giocano un ruolo centrale nello sviluppo dell’ecosistema Plan B.

Questa sinergia tra diversi attori del settore riflette un modello di business innovativo e una visione a lungo termine per la promozione delle tecnologie emergenti.

Verso un Futuro di Innovazione e Collaborazione

L’Hub della blockchain a Lugano non è solo un simbolo di progresso tecnologico; è anche un catalizzatore per l’innovazione, un punto di incontro per imprenditori, innovatori e visionari che credono nel potenziale trasformativo delle criptovalute e della tecnologia blockchain.

Con la previsione di apertura alla popolazione a fine maggio, l’Hub si appresta a diventare un epicentro di attività, idee e progetti che potrebbero definire il futuro dell’economia digitale.

In conclusione, il secondo anniversario di Plan B non è solo un momento di celebrazione ma anche un punto di partenza per nuove sfide e opportunità.

La città di Lugano, con il sostegno di partner come Tether e Fulgur Venture, sta scrivendo una nuova pagina nella storia dell’innovazione tecnologica e finanziaria, dimostrando che l’ambizione e la collaborazione possono trasformare le visioni in realtà tangibili.

La strada è tracciata; ora è il momento di percorrerla con determinazione, guardando al futuro con ottimismo e apertura verso le infinite possibilità che la tecnologia e l’innovazione ci riservano.