Gratis a 300 aziende la Blockchain ufficiale della Agenzia ICE per tracciare la filiera di prodotto italiana

Una blockchain per tutelare e valorizzare le esportazioni agroalimentari

In un mondo sempre più interconnesso e orientato alla trasparenza, l’innovazione tecnologica riveste un ruolo cruciale nel garantire la genuinità e la qualità dei prodotti agroalimentari italiani. In questo contesto, l’Agenzia ICE si erge a paladina della trasparenza e dell’autenticità delle filiere produttive, presentando con orgoglio il progetto TrackIT blockchain gratuito per le prime 300 aziende che ne faranno richiesta a questo LINK.

TrackIT blockchain: Una Rivoluzione nell’Agroalimentare

TrackIT blockchain è il progetto ambizioso e avveniristico dell’Agenzia ICE, mirato a fornire alle piccole e medie industrie italiane uno strumento innovativo per promuovere la trasparenza e la genuinità delle proprie filiere. Questa iniziativa si rivela come un’opportunità concreta per le aziende del settore agroalimentare, un settore fondamentale per l’economia italiana. Esse potranno finalmente tracciare in modo accurato il percorso di produzione dei propri prodotti, sconfiggendo l’ombra minacciosa dell’Italian Sounding.





Il Flagello dell’Italian Sounding

L’Italian Sounding rappresenta una piaga per il comparto agroalimentare italiano. Si tratta dell’imitazione di prodotti, denominazioni e marchi italiani senza un reale legame con la nostra terra e tradizione culinaria. Questa pratica sleale ha inflitto danni significativi all’economia delle Pmi italiane. Secondo l’indagine di Coldiretti, il fenomeno dell’Italian Sounding ha generato un incredibile fatturato di 120 miliardi di euro, superando di gran lunga le entrate generate dall’export di prodotti autenticamente Made in Italy.

Blockchain al Servizio della Trasparenza





L’adozione della tecnologia blockchain rappresenta la chiave per contrastare il fenomeno dell’Italian Sounding. Questa innovazione consente di assicurare ai consumatori la massima trasparenza e tracciabilità dei dati riguardanti origine, qualità, certificazioni, stato dei prodotti e sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni agroalimentari italiane.

La Creazione di un Legame con i Consumatori

La blockchain non è solo una soluzione tecnologica, ma anche un potente strumento di comunicazione diretta con i consumatori. Questo nuovo canale di comunicazione, conosciuto come Direct-to-Consumer (D2C), permette alle aziende di raccontare la storia e i vantaggi dei propri prodotti in modo efficace. Si apre così un’opportunità di generare un aumento della credibilità del brand e di orientare il consumatore verso una scelta d’acquisto consapevole.

Il Progetto TrackIT – Innovazione su Misura

Il progetto TrackIT blockchain è una risposta concreta e su misura alle esigenze delle piccole e medie imprese italiane. Grazie al pieno sostegno dell’Agenzia ICE, 300 aziende esportatrici avranno l’opportunità di beneficiare dei seguenti servizi:

Consulenza specializzata per valorizzare la propria filiera in base al prodotto da commercializzare. Gestione tecnica della blockchain garantita dall’utilizzo di una piattaforma che ne certifica l’immodificabilità. Progettazione e sviluppo di interfacce di programmazione (API) per un’efficace integrazione. Creazione di una landing page personalizzata, permettendo ai consumatori di accedere facilmente alle informazioni dei prodotti tramite il QR code sull’etichetta. Assistenza e manutenzione fornite da partner tecnologici qualificati.

Requisiti per l’Adesione a TrackIT

Per partecipare a questo progetto rivoluzionario, le aziende devono soddisfare determinati requisiti:

Deve essere associato all’italianità (ai sensi dell’articolo 60 Cdu-Codice Doganale dell’Unione) sia produttore diretto che private label. Deve essere iscritto alla Camera di Commercio come azienda italiana nei settori agroalimentare, moda, cosmetica, o arredamento/design per almeno 3 anni. Deve aver instaurato flussi regolari di esportazione verso almeno 2 mercati internazionali.

Scadenza e Opportunità Limitate

Le iscrizioni al progetto TrackIT blockchain si chiuderanno il 31 dicembre 2023. Tuttavia, è importante sottolineare che l’opportunità è riservata solo a 300 aziende italiane. Non perdete l’occasione di abbracciare questa rivoluzione tecnologica che valorizzerà e tutelerà le vostre esportazioni agroalimentari, creando una filiera autentica e trasparente.

In conclusione, l’Agenzia ICE e il progetto TrackIT blockchain aprono nuovi orizzonti per il settore agroalimentare italiano. La blockchain non è solo una tecnologia, ma una promessa di genuinità e qualità, un canale di comunicazione con i consumatori e un deterrente contro l’Italian Sounding. Le aziende che aderiranno a TrackIT saranno i veri pionieri di questa trasformazione, costruendo un futuro più luminoso per l’agroalimentare italiano.

Continuiamo il nostro viaggio nell'universo della blockchain applicata all'agroalimentare italiano, esplorando in dettaglio il progetto TrackIT e le sue implicazioni per le aziende e i consumatori.

Una delle caratteristiche distintive di TrackIT è la sua personalizzazione. Le aziende partecipanti beneficeranno di una consulenza specializzata che si adatterà alle specifiche esigenze della loro filiera. Questo significa che i produttori avranno un supporto mirato per identificare gli aspetti più idonei da valorizzare.

Tecnologia Blockchain e Certificazione dell’Immodificabilità

La tecnologia blockchain è al centro di TrackIT. Questo registro digitale decentralizzato garantisce la sicurezza e l’integrità delle informazioni. Grazie a una piattaforma che certifica l’immodificabilità dei dati, i produttori possono essere certi che le informazioni sulla loro filiera non saranno alterate o contraffatte.

API per l’Integrazione

Un altro elemento chiave di TrackIT è la progettazione e lo sviluppo delle interfacce di programmazione, conosciute come API. Queste API consentiranno una facile integrazione dei dati blockchain nei sistemi esistenti delle aziende, rendendo il processo di adozione della tecnologia più agevole.

Landing Page Personalizzata e QR Code

La creazione di una landing page personalizzata è una delle caratteristiche più visibili di TrackIT. I consumatori potranno facilmente accedere a informazioni dettagliate sui prodotti semplicemente scansionando il QR code sull’etichetta. Questo rappresenta un passo avanti nel coinvolgere i consumatori nella conoscenza della filiera produttiva.

Assistenza e Manutenzione Tecnologica

Un altro vantaggio significativo offerto da TrackIT è l’assistenza e la manutenzione tecnologica fornite da partner tecnologici qualificati. Questo garantisce che le aziende partecipanti abbiano il supporto necessario per gestire in modo efficace la loro blockchain.

Le aziende partecipanti a TrackIT potranno scegliere tra 8 partner qualificati per implementare la tecnologia blockchain all’interno della propria struttura. Questo offre un servizio completo “chiavi in mano” per garantire una transizione senza intoppi verso la nuova tecnologia. Inoltre, Agenzia ICE gestirà direttamente le attività di promozione all’estero dei prodotti tracciati, creando un ponte verso nuovi mercati internazionali.

Le aziende interessate a partecipare a TrackIT devono soddisfare determinati requisiti. Devono possedere marchi associati all'italianità e devono essere iscritte alla Camera di Commercio come aziende italiane nei settori agroalimentare, moda, cosmetica o arredamento/design da almeno 3 anni. Inoltre, devono aver stabilito flussi regolari di export verso almeno 2 mercati internazionali.





Le iscrizioni a TrackIT si chiuderanno il 31 dicembre 2023, e l’opportunità è riservata solo a 300 aziende italiane. Pertanto, è imperativo che le aziende interessate si affrettino a sfruttare questa straordinaria iniziativa.

TrackIT blockchain rappresenta un faro di speranza per il settore agroalimentare italiano. Grazie a questa innovazione, le piccole e medie industrie potranno finalmente sfidare l'Italian Sounding, garantendo la trasparenza e la genuinità delle proprie filiere produttive. L'adozione della blockchain non è solo un passo verso un'agroalimentare italiana più autentica, ma anche un'opportunità di costruire legami più forti con i consumatori e di espandersi sui mercati internazionali. L'Agenzia ICE ha gettato le basi per un futuro più brillante per il comparto agroalimentare italiano, e ora spetta alle aziende italiane cogliere questa opportunità unica.