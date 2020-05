Gli investimenti aziendali per lo sviluppo della Blockchain in UE avranno un calo a causa del COVID-19

Gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sulla spesa delle imprese europee per lo sviluppo della blockchain nei prossimi anni a causa delle ripercussioni economiche della pandemia di COVID-19.

In un rapporto pubblicato il 5 maggio, la società internazionale di ricerche di mercato con sede negli Stati Uniti , International Data Corporation (IDC), ha dichiarato che si aspetta che il rallentamento sia temporaneo e distribuito in modo non uniforme tra i settori.

Prima della crisi, IDC aveva previsto che la spesa europea per blockchain sarebbe stata di $ 1,4 miliardi nel 2020, con una forte crescita del tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 58% fino al 2023.

Carla La Croce, co-responsabile di IDC European Blockchain Practice, ha spiegato che:

Con la domanda dei clienti depressa, le catene di approvvigionamento interrotte e il diffuso lavoro a distanza, molte aziende stanno mettendo in attesa progetti innovativi, anche nella blockchain, fino a quando non ci sarà più chiarezza sul futuro.

L’IDC si aspetta ora un leggero rallentamento della spesa blockchain, in calo di circa l’8% nel 2020 nel mercato europeo. La previsione rivista di 1,33 miliardi di dollari rappresenta tuttavia una crescita di oltre il 60% su base annua.

Dopo la pandemia, alcuni settori potrebbero vedere una maggiore adozione della blockchain

In settori specifici, l’IDC prevede che l’impatto della pandemia potrebbe, al contrario, stimolare la crescita e l’adozione più ampia della tecnologia.

L’imposizione da parte dei governi nazionali di rigorosi blocchi durante la crisi continua a causare interruzioni diffuse alla produzione, alla distribuzione e al commercio globale.

Questa esposizione alla fragilità di molte catene di approvvigionamento può spingere le imprese ad adottare nuove tecnologie in grado di rendere la loro gestione dell’offerta più resiliente.

Come ha sottolineato Radoslav Dragov, co-responsabile di IDC European Blockchain Practice, la blockchain può mitigare l ‘”opacità inutile” che persiste nella maggior parte delle catene del valore:

Fornisce trasparenza e suddivide i silos di dati garantendo al contempo una forte sicurezza e un’unica fonte di verità.

Le applicazioni complesse come la raccolta e l’analisi dei dati sanitari e i sistemi di voto online potrebbero anche trarre vantaggi unici dalla blockchain, poiché la tecnologia offre una forte protezione dei dati e funzionalità di privacy ed è resistente alla manomissione.

Applicazioni come il voto elettronico richiederanno comunque sforzi significativi per superare l’apparente sfiducia del pubblico nell’uso dei sistemi online per esercitare i loro diritti democratici, ammette l’IDC.

WEF e IDC vedono entrambi la blockchain come uno strumento chiave per le catene del valore globali

Il mese scorso, il World Economic Forum ha pubblicato un nuovo toolkit di distribuzione blockchain progettato per aiutare i governi, le imprese e le organizzazioni di tutto il mondo a sviluppare catene di valore più resilienti in futuro dopo la crisi COVID-19.