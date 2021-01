Galaxy Network lancia l’evento Digital Network Marketing The Next Level

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Tra tutte le sventure che ha portato il Coronavirus, se forse un piccolo merito lo ha avuto, è stato quello di evidenziare quanto il digitale sia ormai diventato fattore centrale nella vita quotidiano di ognuno di noi.

Perché l’emergenza Covid-19 ha stravolto le priorità di tutti, a tutti i livelli; ma ha agito forse con maggiore incisività sul ruolo sempre più crescente che il digitale dovrà assumere nel nostro futuro.

Durante il lockdown gli affari sono cresciuti in maniera straordinaria per i fornitori di servizi TV e videogiochi online, per l’e-commerce, i social network, la telemedicina, l’istruzione online e altro ancora.

La cinese Tencent, nel 2020 ha visto un’impennata del 31% su base annua dei ricavi dal settore dei giochi online. Gli italiani hanno aumentato il tempo trascorso sulle app di Facebook del 70%

Ecco allora che per capire come poter sfruttare appieno tutte le normi potenzialità del digitale applicato al network marketing, non si può perdere l’evento che si svolgerà ( in streaming via web) il 9 Gennaio prossimo, alle ore 16, organizzato da Galaxy, società digitale in blockchain, dal titolo molto evocativo ed appropriato “Digital network marketing: the next level”(https://www.galaxyproject.global/).

L’evento che vedrà come ospite d’onore il guru del network marketing Eric Worre, autore e speaker internazionale, una sorta di leggenda per gli amanti del network marketing con oltre 25 anni di esperienza e successi come Professionista del Network Marketing, sarà occasione di capire davvero quali infinite opportunità può offrire il mondo digitale per il business.

A cominciare proprio dalla blockchain e dalle criptovalute, che con i rialzi record di Bitcoin sono agli onori della cronaca da giorni. Durante le tre ore live, infatti si parlerà di blockchain e criptovalute e di come i sistemi di network marketing possano contribuire ad offrire opportunità di guadagno interessantissime.

Basti pensare a come Binance, uno dei più famosi exchange di criptovalute, abbia raggiunto livelli di transazione racord proprio grazie al suo efficientissimo sistema di referall, fino a 5 livelli. All’evento parleranno di blockchain e cripotvalute e delle sue mille declinazioni sul digital, Luigi Maisto, imprenditore e fondatore di Coinshare, prima piattaforma di social commerce cashback in blockchain con oltre 50.000 utenti attivi in poco più di un anno, Davide Baldi, ceo di Luxochain e Ibooster, società fintech in blockchain, Francesco Radaelli fondatore di Crypotcoinference, più importante avvenimento italiano di blockchain e criptovalute.

Altro ospite di eccezione sarà Daniele Viganò formatore ed imprenditore di fama internazionale, ha fondato 35 start up ( con 80% di successo), formato oltre 150 mila persone in differenti paesi.

Per parlare invece di marketing digitale è prevista la presenza di due speaker d’eccezione del calibro di Giovanni Farese, imprenditore seriale nel settore del digitale ed Andrea D’Agostini, business e marketing strategist di straordinario successo.

Saranno a detta degli organizzatori di tre ore di full immersion nel mondo digitale, per esplorare e capire le sue illimitate potenzialità applicate al business.

La prima reale opportunità per mettersi alle spalle un difficile 2020 ed iniziare il nuovo anno con quella necessaria carica di nuova fiducia e speranza.