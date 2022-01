FOLKS FINANCE CHIUDE UN ROUND DI INVESTIMENTO DA 3 MILIONI DI DOLLARI

Il round è stato condotto da Borderless Capital, con la partecipazione di Jump Crypto, Parafi Capital, Coinbase Ventures, Genesis Capital, la Algorand Foundation e altri Venture Capital

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Folks Finance , il protocollo leader di prestiti sovra-collateralizzati sviluppato sulla blockchain di Algorand annuncia la chiusura di un round di investimento da 3 milioni di dollari condotto da Borderless Capital, con la partecipazione di Jump Crypto, ParaFi Capital, Coinbase Ventures, OKX Blockdream Ventures, Genesis Capital, la Algorand Foundation e molti altri.

Folks Finance è il risultato di un processo di ricerca ed ingegnerizzazione condotto da Blockchain Italia , una software house con sede a Milano incentrata sulle soluzioni blockchain principalmente basate sulla tecnologia di Algorand.

La società ha investito le sue risorse più promettenti su questo progetto, definendo un modello di lending innovativo ed introducendo caratteristiche uniche come lo staking delle rewards, margini di sicurezza per ogni coppia di criptovalute ed un innovativo sistema di disposizione di liquidità.

Gli investitori di Folks Finance

Il leader del round di investimento, Borderless Capital , il più grande investitore dell’ecosistema Algorand, si impegnerà a fornire un flusso costante di capitali all’interno delle pool di liquidità del protocollo Folks Finance.

David Garcia, CEO e socio fondatore presso Borderless Capital, nonché angel investor personalmente interessato a supportare il progetto Folks Finance, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di essere i principali contribuenti in questo round di investimento. Folks Finance è la pietra miliare dell’ecosistema DeFi di Algorand. Il team ha condotto un ottimo lavoro nello sviluppo del protocollo, costruendo una fitta rete di partner strategici. Il debutto

di Folks Finance permetterà una maggiore sinergia tra le dApp e le community appartenenti all’ecosistema Algorand”.

Oltre a Borderless, altre due società di investimento crypto di riferimento hanno supportato il round di Folks Finance: Jump Crypto e ParaFi Capital .

Anjan Vinod, VP presso ParaFi Capital, una società alternativa di investimento focalizzata su blockchain e mercati finanziari decentralizzati, ha dichiarato:

“Da esperti fruitori di piattaforme di finanza decentralizzata reputiamo le piattaforme di prestiti delle infrastrutture chiave per ogni ecosistema DeFi.

Reputiamo che Folks Finance sia ben posizionata per attrarre liquidità denominata in diversi asset nativi di Algorand e diventare un tassello indispensabile per l’intero ecosistema.

Sin dalla nostra prima conversazione con il team abbiamo notato il talento di Benedetto e dell’intera squadra nel disegnare e costruire applicazioni DeFi.

Siamo entusiasti di supportare la visione di Folks Finance: costruire un protocollo di prestiti collateralizzati scalabile.”

La lista degli investitori che supportano Folks Finance include società di Venture Capital di riferimento nel settore come Coinbase Ventures, OKX Blockdream Ventures, Genesis Capital, Youbi Capital, Algorand Foundation, Meld Ventures, Eterna Capital, 0x Ventures, Polymorphic Capital, Valhalla Capital, ZBS Capital, e Gains Associates. Tra gli angel investors che supportano Folks Finance troviamo David Garcia, CEO di Borderless Capital, e Calvin Liu, former Strategy Lead presso Compound .

Molti tra i principali protocolli di Finanza e Defi appartenenti all’ecosistema Algorand hanno contribuito al round di investimento. Tra questi troviamo Algomint, Tinyman, StakerDAO, MyAlgo, Venue One, xBacked, Prismatic, e altri.

I prossimi passi

Folks Finance è attualmente impegnata nella fase di verifica della sicurezza degli smart contract, dopo aver completato la fase di design review del protocollo.

Nel primo trimestre del 2022 è previsto il lancio della TestNet in concomitanza con il rilascio dei Folksy Guys, la collezione di NFT ufficiale dedicata alla community di Folks Finance.

Il team rilascerà a breve il paper tecnico dedicato al modello economico del protocollo, e sono in via di definizione i punti cardine che caratterizzeranno la versione 2.0 della piattaforma.

Con lo scopo di promuovere una governance incentrata sulla community, gli ASA-token FOLKS offriranno ai detentori un potere di voto sulle decisioni strategiche del protocollo, oltre ad un incentivo derivante dallo staking degli stessi, e molto altro.

Per quanto concerne il round di finanziamento appena concluso, il CEO di Folks Finance Benedetto Biondi ha commentato:

“Siamo lieti ed entusiasti per l’esito di questo round di finanziamento. Il lavoro eccellente svolto dal team si è tradotto in un design innovativo che renderà Folks Finance un pilastro dei protocolli di prestiti sovra-collateralizzati.

Siamo orgogliosi di essere supportati dall’ecosistema Algorand, e ci sentiamo parte di una grande famiglia in continua espansione. Il 2022 sarà l’anno di Algorand, ed il lancio imminente del protocollo segnerà un traguardo

significativo. Siamo entusiasti di mostrare i risultati di un anno di duro lavoro svolto dietro le quinte”