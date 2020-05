EIDOO LANCIA LA Crypto Card con Visa NUOVO PRIMATO DELLA BLOCKCHAIN VALLEY SVIZZERA

Eidoo , una startup crittografica con sede in Svizzera, basata a Lugano e Chiasso nel cuore della Blockchain Valley Ticinese, mira a colmare il divario tra questi asset emergenti e la finanza tradizionale. Eidoo lo farà attraverso l’introduzione di una nuova forma di carta di debito basata su Cryptovaluta e gestita mediante l’affiliazione ufficiale al circuito Visa che sfrutta le stablecoin regolamentate per facilitare la conversione da criptovaluta a fiat.

Le criptovalute come il sempre famoso Bitcoin hanno un problema chiave quando si tratta di spese quotidiane.

In primo luogo, il problema deriva dalla volatilità della criptovaluta, che induce i rivenditori a evitarlo a causa del rischio di perdere incredibili quantità di denaro.

Approvazione visa tramite Contis

La carta, giustamente chiamata Eido Card, è stata approvata per il funzionamento da Visa, il gigante dei pagamenti globale.

La notizia stessa è stata annunciata il 25 maggio ed Eidoo ha dichiarato alla stampa che questa nuova carta consentirebbe a oltre 40 milioni di commercianti Visa di accettare valute fiat di derivazione crittografica. Ciò include l’euro (EUR) e la sterlina britannica (GBP).

Thomas Bertani, CEO di Eidoo, ha dichiarato che l’ultima approvazione di Visa fa parte della Contis Partnership della società svizzera .

Contis, a sua volta, è membro principale di Visa Europe e possiede una licenza di moneta elettronica dal Regno Unito.

Bertani ha spiegato che Contis ha avuto l’intero flusso di emissione di carte e conversione cripto-fiat che ha coinvolto stablecoin regolamentati da Moneyfold approvati da Visa, il che significa che Eidoo è supportato dalla misura.

Moneyfold si erge come una società di servizi finanziari con sede nel Regno Unito e si concentra principalmente su stablecoin fiat-pegged.

Collegare le stablecoin crypto alle valute fiat

Ciò significa che Eidoo Card è riuscita a ottenere l’approvazione Visa tramite Contis in qualità di emittente, il che è simile al modo in cui operano altre forme di carte crittografiche, come Monolith.

Moneyfold, nel frattempo, sta pianificando di sbloccare un livello più elevato di trasparenza e decentralizzazione quando si tratta del processo di conversione cripto-fiat.

Ciò riguarda le sue stablecoin che emette, basate su Ethereum, come Moneyfold GBP e Moneyfold Euro.

Bertani ha spiegato come funziona. Ha dichiarato che le persone hanno un token crittografico di qualche tipo, che vendono per stablecoin attraverso DEX come Uniswap.

Quindi, sono in grado di utilizzare quella stablecoin regolamentata, utilizzando un tasso di cambio 1: 1 sulla carta crittografica quando si verifica il pagamento.

PrimA nel suo genere

Nikola Tchouparov è CEO e co-fondatore di Moneyfold. Ha sottolineato la natura unica delle carte di debito crittografiche basate su stablecoin di Eidoo.

Ha dichiarato che questa è la prima volta che viene eseguito un backend di una scheda crittografica attraverso il processo di DEX e stablecoin.