Eidoo Card integra Loopring per transazioni veloci e gratuite

Una soluzione di secondo livello che rende le transazioni crypto quasi immediate ed a costi molto contenuti

Eidoo Card ha annunciato la prossima integrazione di un’API di Loopring che consente transazioni crypto veloci e gratuite.

Sarà la prima carta di debito Visa alimentata da un wallet crypto non custodian ad integrare una soluzione Layer 2 per consentire di risparmiare tempo e denaro ai suoi titolari.

Il wallet Eidoo, che alimenta la Eidoo Card, è collegato alla rete Ethereum che sta affrontando problemi di scalabilità che generano commissioni sulle transazioni (gas) insolitamente elevate a causa della congestione della rete.

Questo incide negativamente in particolare su quei progetti DeFi che richiedono transazioni frequenti e di importi limitati.

La soluzione è quella di utilizzare per le transazioni un secondo livello (Layer 2) che consente di eseguire operazioni off-chain sulle quali non si applica il gas.

Perché Eidoo Card ha scelto Loopring

La soluzione individuata per Eidoo Card è l’integrazione di un’API di Loopring, ovvero un protocollo di scambio e pagamento decentralizzato ad alte prestazioni di nuova generazione, incentrato proprio sulla scalabilità.

Questa API sfrutta la tecnologia zkRollup, un design unico di Loopring in grado di elaborare 3.000 transazioni al secondo in criptovalute. Le transazioni vengono effettuate completamente off-chain, ma con elevati livelli di sicurezza crittografica.

Pertanto, per garantire che l’esperienza utente della Eidoo Card rimanga paragonabile a quella delle carte di debito tradizionali e crypto, la maggior parte delle transazioni di conversione delle criptovalute verranno elaborate tramite Loopring.

In questo modo tali transazioni non saranno solo più economiche, ma anche quasi istantanee.

La Eidoo Card è stata progettata per offrire la stessa velocità e gli stessi costi delle carte crypto, ma rimanendo al tempo stesso veramente DeFi, trasparente, sicura e non custodian.

Il COO del protocollo Loopring, Jay Zhou, ha dichiarato.

“È affascinante vedere Eidoo Card integrata nel Loopring zkRollup. A coloro che dicono che “le tariffe del gas sono troppo alte”, la mia risposta è “Più persone dovrebbero accettare pagamenti direttamente tramite zkRollup”. Seriamente, lo scaling ad oltre 3.000 TPS per applicazioni di pagamento semplice è qui, dobbiamo solo… usarlo[1] “.

Il wallet Eidoo consente agli utenti in tutta Europa e nel Regno Unito di convertire facilmente le proprie criptovalute in euro o sterline britanniche in tempo reale. Una volta convertiti, questi fondi vengono caricati automaticamente sulla Eidoo Card per poter essere spesi nei negozi, online, o per prelevare contanti dagli sportelli automatici.

I preordini per la Eidoo Card sono stati lanciati a marzo 2020, con oltre 3,4 milioni di PNT già messi in staking dagli utenti. Ad oggi sono state ordinate oltre 3.000 carte.