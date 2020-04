Ecco come la Blockchain può aiutare a tracciare i casi COVID-19 Coronavirus

So cosa stai pensando! Questo è lo stesso vecchio articolo, “Mettiamo la blockchain in tutto ciò che possiamo”. Onestamente? Va bene sentirsi così. Blockchain era pensato per casi d’uso reali, non cambia il fatto che può essere integrato in più ecosistemi per una migliore funzionalità: ecco quindi COME LA BLOCKCHAIN PUÒ TRACCIARE I CASI COVID-19 DA CORONAVIRUS.

Il mondo sta attraversando una pandemia, i mercati finanziari non sono sicuri dei loro movimenti e l’economia è sul punto di inciampare. Tra il caos, una cosa positiva è che il mondo non è mai stato così tecnologicamente in grado di gestire un fenomeno così indesiderabile, ma ora le cose sono diverse.

Abbiamo più tecnologia che mai. Dall’intelligenza artificiale alla stampa 3D, droni e blockchain, la tecnologia emergente sta infrangendo le norme.

Di recente, ho ricevuto un messaggio dal governo indiano che è stato trasmesso in massa a tutti. Il messaggio riguardava “Aarogya Setu”, un’applicazione di monitoraggio dei casi COVID-19 in diretta. L’app ha oltre 10 milioni di download dal suo lancio, che è stato una settimana fa!

Ho scaricato l’applicazione per verificare il tipo di dati che il governo stava prendendo per il monitoraggio. Non è stata una sorpresa quando l’applicazione aveva bisogno di infinite autorizzazioni per quanto riguarda la tua posizione e ti ha richiesto di mantenere acceso il tuo dispositivo Bluetooth.

Milioni di persone stanno benissimo dando il loro posto solo per assicurarsi che siano al sicuro [durante la quarantena nelle loro case] e in nessun caso entrano in contatto con un caso positivo di Covid-19. Voglio dire, il pubblico si preoccupa di che tipo di applicazioni succhiano i loro dati e che cosa viene fatto o no?

Come appassionato di tecnologia, mi interessa e la maggior parte delle persone esperte di tecnologia lo fanno perché comprendiamo l’importanza dei dati e come possono essere utilizzati in modo improprio se caduti in mani sbagliate.

Ma il Bluetooth sul serio? I dati tra il tuo dispositivo e la periferica Bluetooth connessa sono crittografati ma non è troppo difficile non hackerare soprattutto con la consapevolezza che milioni di persone in India hanno permesso che fosse così.

Con tutta la vulnerabilità anche il Bluetooth non è un problema, non potrebbe esserci un altro modo preciso per ridimensionarlo in questo modo. Il problema si presenta quando si pensa a come vengono gestiti i dati.

Per capirlo meglio, ho parlato con un paio di conoscenti e fonti.

Una fonte mi ha detto come se si contrassegna come “malato” sull’app Aarogya Setu la cosa successiva sarebbe portare le informazioni offline. Una persona visita la tua casa, annota i sintomi e li consegna al centro di test più vicino e organizza un test. A questo punto, i dati diventano offline.

Non possiamo tracciare chi risulta positivo e chi no perché non ci sono prove empiriche dopo un certo punto.

Ogni centro di test / ospedale può eseguire un nodo sulla blockchain. Ogni volta che una persona mostra sintomi positivi per COVID-19 e ne fornisce i dettagli, un trigger avvisa gli ospedali. La persona ottiene una fascia oraria per eseguire i test e il risultato viene messo su una blockchain pubblica se risulta positivo.

Vikram Anand, il co-fondatore di Hypermine, una startup recentemente accelerata da Aeternity Ventures, ha dichiarato:

“Blockchain può aiutare in due aspetti della tracciabilità di COVID-19: Privacy e Tamper Proof. L’aspetto della privacy è secondo a prova di manomissione.

La battuta d’arresto principale è il modo in cui i dati dell’utente vengono generati e archiviati. Non sappiamo con certezza se viene manomesso o meno, forse un libro mastro immutabile può aiutare su un database non strutturato. “

Mentre si parla di blockchain per aiutare nei casi COVID-19, un’azienda che si distingue è TruePic. Parla di come portare l’autenticità al grande pubblico su tutte le immagini fotografiche e i video dei casi Covid-19.

Per aiutarci a capire un po ‘di più, ho contattato Mounir Ibrahim, vicepresidente delle iniziative strategiche di Truepic, ha affermato:

“Truepic sta aiutando il suo partnerCIEPDin Nigeria a tracciare la risposta della comunità e del governo a COVID-19 con immagini verificate.

Un aspetto importante delle immagini verificate è l’immutabilità e attualmente Truepic sfrutta Blockchain come un modo per registrare riferimenti immutabili a immagini e video digitali. “