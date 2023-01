Crac FTX sono stati trovati 5 miliardi ma torneranno ai possessori?

Il Crac Ftx: una frode “epica” che potrebbe costare miliardi di dollari

Il fallimento di Ftx La società

Ftx ha presentato istanza di fallimento a novembre 2022. Il pubblico ministero statunitense ha accusato il fondatore, Sam Bankman-Fried, di aver orchestrato una frode “epica” che potrebbe costare miliardi di dollari a investitori, clienti e istituti di credito. Gli avvocati e i consulenti che sovrintendono alla società fallita stanno ora cercando di recuperare i fondi per rimborsare i creditori.

I fondi trovati

I consulenti di Ftx hanno trovato più di cinque miliardi di dollari in contanti e in cripto asset che potrebbero aiutare a ripagare i creditori travolti dalla bancarotta della piattaforma di trading di criptovalute fondata da Sam Bankman-Fried. Gli advisor hanno identificato più di nove milioni di conti, ma non sanno ancora quanto sarà restituito ai creditori o che percentuale del loro debito sarà ripagata.

I fondi liquidi

“Abbiamo individuato oltre cinque miliardi di dollari in contanti, criptovaluta liquida e titoli di investimento liquidi”, ha detto Andrew Dietderich, l’avvocato della società, al giudice fallimentare statunitense nel Delaware all’inizio dell’udienza dell’11 gennaio. Dietderich ha anche affermato che la società prevede di vendere investimenti non strategici con un valore contabile di 4,6 miliardi di dollari, sebbene i libri contabili della società siano stati descritti come inaffidabili.

La situazione attuale

La situazione attuale è ancora incerta e non è ancora chiaro quanto sarà restituito ai creditori o che percentuale del loro debito sarà ripagata. Tuttavia, la scoperta di questi fondi potrebbe essere una buona notizia per i creditori che stanno cercando di recuperare i loro soldi.

Il fallimento di Ftx è stato una grande sorpresa per molti, e la frode “epica” orchestrata dal fondatore, Sam Bankman-Fried, potrebbe costare miliardi di dollari a investitori, clienti e istituti di credito. Tuttavia, la scoperta di cinque miliardi di dollari in contanti e cripto asset potrebbe essere una buona notizia per i creditori che stanno cercando di recuperare il maltolto ormai dato perso per sempre.

Cosa è Ftx?

FTX è una piattaforma di trading di criptovalute fondata nel 2019 da Sam Bankman-Fried e un team di trader di alto profilo di Hong Kong. Ha guadagnato rapidamente una reputazione come uno dei principali scambi di criptovaluta per i trader professionisti e gli investitori istituzionali. Tuttavia, la recente dichiarazione di fallimento e le accuse di frode hanno messo in dubbio la reputazione e la credibilità della piattaforma.

Conseguenze legali per il fondatore

Il fondatore di Ftx, Sam Bankman-Fried, è stato accusato dal pubblico ministero statunitense di aver orchestrato una frode “epica” che potrebbe costare miliardi di dollari a investitori, clienti e istituti di credito. Se trovato colpevole, potrebbe affrontare sanzioni severe, tra cui la prigione. È importante notare che le accuse sono ancora pendenti e che Bankman-Fried ha diritto ad un processo equo.

In conclusione, il fallimento di Ftx e le accuse di frode hanno scatenato molte domande sulla reputazione e la credibilità della piattaforma di trading di criptovalute. Tuttavia, la scoperta di cinque miliardi di dollari in contanti e cripto asset potrebbe essere una buona notizia per i creditori che stanno cercando di recuperare i loro soldi. La situazione legale del fondatore, Sam Bankman-Fried, è ancora in sviluppo e resta da vedere se verrà dichiarato colpevole o innocente delle accuse di frode.