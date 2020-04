Come utilizzare la Blockchain nella lotta medica contro il coronavirus covid-19

Una serie di sforzi in corso tra università, università medica, settore privato e persino cittadini privati stanno sfruttando i sistemi distribuiti nella lotta contro COVID-19.

I progetti stanno tentando di sostenere gli ordini governativi di soggiorno a casa che hanno congelato miliardi di persone in uno sforzo globale per appiattire la curva.

Non esiste una cura nota per COVID-19 e non ci sarà un vaccino contro il coronavirus che lo causa per almeno un anno, lasciando professionisti medici, ricercatori e innovatori a cercare di trovare modi per mitigarne l’impatto – e i booster blockchain stanno trovando nuovi fronti da inserire.

Una di queste strade è in traccia di contatto. Hasshi Sudler, professore a contratto presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e informatica dell’Università di Villanova, sta guidando lo sviluppo di una blockchain autorizzata per i medici per rintracciare casi positivi di COVID-19, probabilmente anticipando futuri focolai.

“Le istituzioni mediche, che si conoscano o meno, che si fidino o meno dell’altra, possono scambiarsi informazioni su chi sanno che sono infette e mantenere i contatti con chi è infetto”, ha dichiarato Sudler a CoinDesk.

La necessità è chiara: un certo numero di paesi ha istituito blocchi per prevenire la diffusione del virus, portando a massicci numeri di disoccupazione e una probabile recessione .

Il progetto Villanova è ancora agli inizi, ma in tutto il mondo altre iniziative sono già in corso o già avviate.

A Berlino, la startup Spherity ha sviluppato un sistema di identità decentralizzato per aiutare i pazienti a mantenere la distanza sociale durante l’assunzione di farmaci. Le autorità dell’Honduras hanno implementato un’app supportata da blockchain per tracciare e gestire gli ordini di soggiorno a casa.

Seimila minatori di ethereum stanno ora contribuendo al progetto di calcolo distribuito Folding @ home della Stanford University, che unisce il potere della GPU alla ricerca di una cura COVID-19.

Anche l’Academia ha iniziato a suggerire nuove applicazioni per la pandemia della blockchain. Una presentazione del 5 aprile alla rivista Diagnostics ha proposto una blockchain combinata e un sistema di intelligenza artificiale per l’autotest.

Lunga strada da percorrere

Gli sforzi intersettoriali rimangono una piccola parte della lotta contro la pandemia.

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – un’istituzione critica negli Stati Uniti nella lotta contro COVID-19 – hanno messo in luce il potenziale delle tecnologie digitali per aiutare a combattere le pandemie in un post di un lunedì .

Il post di CDC ha citato due articoli del 27 marzo sulla rivista Nature Medicine che hanno discusso della tecnologia nel contesto di COVID-19.

Il primo commento ha riunito “quattro tecnologie correlate” – internet delle cose, intelligenza artificiale, analisi dei big data e blockchain – e si è immerso nella capacità di sorveglianza e mitigazione di ogni tecnologia.

Il secondo ha pesato sull’uso responsabile della tecnologia contro gli imperativi di salute pubblica.

Gli autori del post CDC hanno implicitamente appoggiato molte delle tecnologie digitali dichiarate del primo articolo fornendo esempi per l’uso di ciascuno.

L’intelligenza artificiale potrebbe aiutare a rilevare casi COVID-19 o sviluppare vaccini; i big data potrebbero aiutare a modellare le epidemie virali; L’IoT potrebbe essere una potente strada per la raccolta di dati sulla salute pubblica, ma, come notato nel secondo articolo, forzerebbe spinose domande sulla privacy e sull’etica.

“Il controllo delle pandemie può richiedere passaggi insoliti che devono essere misurati e limitati all’ambito dell’epidemia per prevenire il superamento”, hanno scritto gli autori del CDC.

Il probabile impatto di Blockchain è stato dettagliato nel primo citato commento di Nature Medicine. Lì, gli autori hanno predetto che la blockchain avrebbe un basso impatto probabile nella produzione di vaccini e nei processi assicurativi e un probabile impatto moderato nella distribuzione dei farmaci, che i ricercatori hanno affermato che stava già accadendo negli ospedali cinesi.

“Attraverso l’uso della blockchain, gli ospedali potrebbero garantire la consegna tempestiva dei farmaci con un monitoraggio accurato”, hanno scritto gli autori di Nature Medicine.