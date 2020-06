Come sarà vinta la pandemia di coronavirus grazie alla Blockchain

Come la tecnologia blockchain può essere utilizzata nella lotta contro la pandemia di coronavirus, la tecnologia Blockchain ha un ruolo importantissimo da svolgere nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

La guerra dell’umanità contro l’attuale pandemia di coronavirus è condotta su più fronti. Innumerevoli professionisti medici, agenti delle forze dell’ordine e dipendenti che forniscono servizi essenziali sfidano le linee del fronte per controllare la diffusione dell’agente patogeno e mantenere attiva la catena di approvvigionamento.

Nel frattempo, le tecnologie sono impiegate dietro le quinte per aiutare a combattere anche la pandemia di COVID-19.

Ad esempio, l’intelligenza artificiale (AI) viene ora sfruttata per aiutare gli scienziati a trovare un vaccino. Anche la blockchain, la tecnologia alla base delle criptovalute popolari come bitcoin ed etere, ha il suo ruolo da svolgere negli sforzi in corso poiché ora viene integrata nelle catene di approvvigionamento alimentare e nei sistemi sanitari.

Con la sua trasparenza e affidabilità, la tecnologia blockchain può essere impiegata in una serie di settori e processi nella lotta poliedrica contro la pandemia di COVID-19.

Ad esempio, la tecnologia potrebbe essere utilizzata per monitorare le donazioni, la distribuzione degli aiuti e la distribuzione di materiale pandemico.

Blockchain può anche essere impiegato nei vari governi per aiutare a combattere il virus. Ad esempio, la tecnologia può essere utilizzata nelle applicazioni di tracciamento dei contatti per garantire l’anonimato di quelli monitorati.

La tecnologia è perfetta anche per la gestione dei dati medici per garantirne l’affidabilità, la sicurezza e la trasparenza. In precedenza, alcune organizzazioni sono state accusate di manipolare i dati sulla pandemia, ma un tale problema potrebbe essere sradicato utilizzando una mappa pandemica globale basata su blockchain per tracciare la diffusione del virus.

Le richieste di assistenza sanitaria e assicurativa possono anche essere gestite meglio con la tecnologia blockchain e contratti intelligenti. In effetti, la blockchain può aiutare a salvare migliaia di vite prevenendo errori potenzialmente fatali di dati medici.

Uno studio di Johns Hopkins ha rivelato che oltre 250.000 persone negli Stati Uniti muoiono ogni anno a causa di errori medici. Blockchain aiuta a prevenire questo dato che i dati non possono essere cancellati ma solo aggiunti. Ciò significa che i medici avranno sempre una storia completa dei pazienti fin dal primo giorno.

La tecnologia è utile anche nel mondo delle pandemie post-COVID-19. La tecnologia può essere utilizzata per aiutare a ricostruire la società dopo la pandemia attraverso la tokenizzazione consentendo alle persone con denaro di riserva di aiutare negli sforzi di ricostruzione.

“La tokenizzazione può digitalizzare le risorse di base di un’azienda, inclusa la capacità di realizzare profitti e risorse di base”, ha spiegato Kelvin Cheng, CEO di BigONE.

“La tokenizzazione delle attività di detenere il token equivale a detenere azioni, in cui le persone che detengono il token possono essere considerate un” detentore di token “che può beneficiare dei vantaggi dell’azienda.

Più token ha la persona, maggiore è il beneficio che la persona può ottenere. Il profitto digitalizzato significa che il profitto di una società può emettere un dividendo o riacquistare in base allo stato di detenzione del token. ”