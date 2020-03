Come monitorare le guarigioni da contagio da coronavirus covid-19 con la BLOCKCHAIN

IlPublic Health Blockchain Consortium (PHBC) ha annunciato giovedì il rilascio di VirusBlockchain.com, una nuova blockchain che dice che seguirà le comunità che rimangono libere da virus e malattie ad alto rischio come COVID-19, batteri e funghi.

Secondo il suo sito Web, “PHBC è un consorzio di autorità sanitarie, università, operatori sanitari e innovatori che si impegnano a raccogliere, archiviare e analizzare in modo sicuro dati sanitari anonimi su cartelle cliniche blockchain collegate a PHBC al fine di sradicare le malattie e migliorare la vita di persone in tutto il mondo “.

Tuttavia, nessun partner è elencato sul suo sito Web. Invece, il PHBC ha inviti aperti per i partecipanti a unirsi alla blockchain e ha detto che presenterà i risultati delle comunità e dei luoghi di lavoro partecipanti in una conferenza il prossimo anno.

VirusBlockchain utilizzerà presumibilmente i certificati delle organizzazioni di sicurezza e degli enti governativi che stanno monitorando i casi per “identificare automaticamente zone” come comunità e aziende ritenute libere da malattie infettive “integrando informazioni in tempo reale fornite dai fornitori di servizi di sorveglianza dei virus con intelligenza artificiale (AI) geografica sistemi di informazione (GIS). ” Tali informazioni verrebbero quindi inserite in una blockchain.

“Le comunità e i luoghi di lavoro possono mantenere tale status di zona sicura se limitano l’accesso a persone identificate in modo anonimo e consentono solo il movimento da e verso altre zone sicure”, ha affermato Ayon Hazra, CEO di Qlikchain , che gestirà la blockchain.

Hazra ha continuato: “A differenza della tradizionale sorveglianza delle malattie infettive che si concentra su persone infette, questo è un sistema che monitora invece il movimento di persone non infette, al fine di limitare il loro ritorno se hanno attraversato aree note per essere infette”.

Un comunicato stampa del consorzio ha aggiunto che le persone che “sono entrate in un’area infetta devono rimanere in una zona di quarantena prima di essere autorizzate in una zona sicura”.

Un tale sistema sarebbe simile al modo in cui ai cittadini di tutto il mondo viene chiesto di auto-mettere in quarantena quando sono in contatto con persone potenzialmente infette.

Tuttavia,non è chiaro come questo progetto rintraccia “persone identificate in modo anonimo”, perché questo sia un caso d’uso appropriato per i registri decentralizzati o se i governi abbiano espresso interesse ad adottare tale strumento.Decryptraggiunse Hazra ma non ottenne risposta.