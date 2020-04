Come la pandemia sta spingendo la Blockchain verso l’affermazione planetaria

La pandemia di Covid-19 ha rivelato i punti deboli nelle nostre catene di approvvigionamento e la nostra capacità di distribuire le risorse dove sono maggiormente necessarie per affrontare la pandemia, e ha mostrato difficoltà nel catturare e condividere i dati necessari per prendere decisioni rapide nella sua gestione. Questo articolo esamina come le soluzioni blockchain che sono state sviluppate per anni sono state riproposte e scatenate per affrontare queste sfide.

Poiché le tecnologie blockchain si adattano in modo univoco alla verifica, alla protezione e alla condivisione dei dati, sono ideali per la gestione di transazioni multipartitiche, interorganizzative e transfrontaliere.

Negli ultimi cinque anni, le aziende di tutto il mondo hanno testato la tecnologia con migliaia di prove concettuali, ma le implementazioni dal vivo sono state lente perché i partner che utilizzano blockchain come libro mastro condiviso devono concordare diritti di PI, governance e modelli di business. Anche i regolamenti governativi ne hanno impedito un uso diffuso.

La pandemia di Covid-19 ha richiesto di superare gli ostacoli all’adozione della blockchain. Il virus ha rivelato i punti deboli nelle nostre catene di approvvigionamento, la nostra incapacità di distribuire le risorse dove sono maggiormente necessarie per affrontare la pandemia e le difficoltà nel catturare e condividere i dati necessari per prendere decisioni rapide nella sua gestione. Le soluzioni blockchain che sono in fase di sviluppo da anni sono state riproposte e scatenate per affrontare queste sfide.

Considera il lavoro del colonnello James Allen Regenor, USAF (ret). Dal 2013, sta costruendo una piattaforma basata su blockchain per l’acquisto e la vendita di parti stampate tridimensionali tracciabili e istruzioni di stampa per loro, nonché parti fabbricate tradizionalmente che vengono scansionate e assegnate identificatori di tracciamento univoci.

Prima ha guidato il progetto in Moog, che progetta e produce controlli di movimento avanzati per usi aerospaziali e medici, quindi ha fondato VeriTX nel 2019 per portare la piattaforma sul mercato. Regenor ha creato la piattaforma per consentire un processo di produzione decentralizzato in cui i clienti possono ordinare e stampare parti, ad esempio per dispositivi medici, da utilizzare dove e quando ne hanno bisogno. La blockchain garantisce design e istruzioni di stampa a prova di manomissione.

Quando Regenor si rese conto che la sua piattaforma poteva aiutare con i dispositivi medici necessari per combattere Covid-19, entrò in azione. Ha fondato una nuova società, Rapid Medical Parts , nel marzo 2020. Ha radunato una rete globale di partner e in soli 12 giorni il Pentagono ha assegnato alla sua società un contratto per convertire l’abbondante fornitura di macchine per l’apnea notturna in ventilatori.

La conversione richiede parti aggiuntive che Rapid Medical Parts stamperà e ad un decimo del costo di un nuovo ventilatore. Le unità dovrebbero essere negli ospedali entro la metà di maggio.

Non sono solo le agili startup a sfruttare le soluzioni blockchain per combattere il virus. Organizzazioni tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, IBM, Oracle, Microsoft e altre società tecnologiche, agenzie governative e organizzazioni sanitarie internazionali stanno collaborando alla costruzione dell’hub di dati aperti basato su blockchain chiamato MiPasa .

La piattaforma, creata dalla società di blockchain aziendale HACERA , mira a rilevare rapidamente e con precisione i vettori Covid-19 e gli hotspot di infezione in tutto il mondo. MiPasa condividerà in modo sicuro informazioni tra individui, ospedali e autorità che aiuteranno nell’analisi della salute pubblica.

Il sistema crea identificatori digitali che non possono essere ricollegati alla fonte di dati e che impediscono la diffusione di informazioni di identificazione personale. MiPasa convalida i dati riconciliando diverse fonti di dati, come i dati dell’OMS, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e altri e garantendo che i nuovi dati corrispondano all’originale.

Come spiega IBM nel suo Blog Blockchain, “MiPasa è progettato per … sintetizzare fonti di dati, affrontare le loro incoerenze, aiutare a identificare errori o dichiarazioni errate e integrare perfettamente nuovi feed credibili”.

Consentendo alle organizzazioni e alle aziende sanitarie globali di collaborare in modo sicuro e condividere informazioni garantendo al contempo una solida protezione della privacy, MiPasa dovrebbe diventare uno strumento importante per aiutare a controllare l’epidemia. Dice Jonathan Levi, co-fondatore di MiPasa e CEO di HACERA, “Abbiamo una vasta comunità di organizzazioni che supportano e aiutano – invece di resistere ad ogni fase del processo decisionale che ci stiamo elevando e avanzando in ogni fase del processo”.

La startup tecnologica Tymlez sta collaborando con il governo olandese in un consorzio tecnologico, usando la sua tecnologia di modellazione di rete per mappare e analizzare la catena di approvvigionamento medica. Questo fornisce la base per un mercato decentralizzato abilitato alla blockchain.

“La creazione di trasparenza su forniture sensibili al tempo e critiche come DPI e ventilatori riduce il rischio di aumento dei prezzi, problemi di qualità e persino frodi nella rete”, afferma il CTO Jaym Gordijn di Tymlez. Aggiunge Fadime Kaya, Senior Blockchain Ecosystem Architect della società, “Se tutti nella rete hanno le stesse informazioni sulla disponibilità di prodotti e prodotti, se esiste una sola versione della verità, disponibile per tutti gli attori della rete, possiamo abilitare il prodotto critico distribuzione dove c’è più bisogno. “

Il governo dell’Honduras e un’altra startup stanno anche lanciando una soluzione blockchain per l’assistenza sanitaria progettata pensando alla privacy dei dati. Secondo Coindesk , l’app Civitas consente ai professionisti medici di condividere dati riservati che consentono ai pazienti di recarsi in strutture di assistenza nonostante gli ordini di permanenza a casa.

Civitas consente alla polizia di verificare se il paziente ha i diritti di viaggio, anche se non ha accesso alla cartella clinica del paziente, e consente al governo di sviluppare dati più accurati e in tempo reale sulla distribuzione dell’infezione.

Come prevedibile, la Cina è leader nella leva della blockchain nella lotta contro Covid-19. Secondo Cointelegraph , 20 applicazioni blockchain sono state lanciate per affrontare Covid-19 nel corso di sole due settimane a febbraio, tra cui un sistema di screening online che gestisce in modo sicuro le cartelle cliniche e una piattaforma che supporta la gestione, l’allocazione e la donazione di forniture di soccorso.

Un’altra nuova tecnologia basata su blockchain, riportata in Barron’s, utilizza bracciali usa e getta per applicare programmi di quarantena per i visitatori stranieri che entrano a Hong Kong.

Per utilizzare blockchain – e altre tecnologie – per aiutare a costruire un futuro migliore, i leader devono proteggere la privacy dei dati ed essere trasparenti sull’uso dei dati. Troppo spesso, le crisi possono provocare un’erosione diffusa delle libertà individuali.

Per non dimenticare, dopo l’11 settembre, gli Stati Uniti hanno approvato il Patriot Act per combattere il terrorismo, ma questo obiettivo maggiore ha comportato un costo per le nostre libertà individuali.

Il potere della blockchain è la capacità di condividere i dati senza rivelare informazioni personali, se sono progettate per farlo. Mentre combattiamo questa pandemia, esortiamo i leader a seguire gli esempi di Rapid Medical Parts, MiPasa, Tymlex e Civitas: progettiamo soluzioni blockchain che catturino e proteggano i dati di cui i nostri decisori hanno bisogno senza erodere i nostri valori democratici.