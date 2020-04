Come la Blockchain svolgerà un ruolo importante nel mondo Post COVID-19

La pandemia di COVID-19 ha senza dubbio avuto un grande impatto sull’economia globale, ma sta anche aprendo strade per l’adozione di massa della tecnologia blockchain e delle valute digitali.

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

Alcuni impatti positivi di COVID-19

In una sessione AMA organizzata da Crypto.com giovedì, Sunny Lu, CEO e co-fondatore di VeChain , un progetto pubblico di blockchain incentrato su aziende del mondo reale, ha rivelato alcuni degli impatti positivi del nuovo scoppio di Coronavirus sulla blockchain e sulla criptovaluta industria.

Ha riconosciuto per la prima volta che la pandemia ha fatto capire a molte più persone l’importanza della digitalizzazione, aggiungendo che l’economia globale potrebbe persino entrare in una nuova forma che è piuttosto diversa da quella esistente.

Lu ha aggiunto che COVID-19 ha sottolineato la necessità di trasparenza dei dati e autenticazione dei prodotti e ciò è particolarmente vitale nelle industrie che hanno urgente bisogno di condivisione dei dati, trasparenza e verifica come la sicurezza alimentare e l’assistenza sanitaria.

Ha espresso la convinzione che la tecnologia blockchain sia uno strumento ideale per consentire a una piattaforma trasparente e aperta di raccogliere informazioni preziose, stabilendo così la fiducia tra le diverse parti e paesi in tutto il mondo.

Parlando della mossa più recente fatta dal governo cinese , per introdurre una valuta digitale, ha affermato che DC / EP non è di provenienza aperta e può essere paragonato a una versione digitale di MO di RMB, classificandola quindi come e- Contanti piuttosto che una criptovaluta.

Ha citato un rapporto del Dr. Ren del team di ricerca e sviluppo di VeChain in cui si afferma che DC / EP non utilizza la tecnologia blockchain ma potrebbe prendere in considerazione l’integrazione in futuro nel suo sistema.

Tuttavia, ha espresso il suo ottimismo per il progetto, dicendo:

Credo che sia un segno positivo per la digitalizzazione … la parte migliore di DCEP è supportare le collaborazioni globali in modo più rapido ed efficiente. Non è ancora chiaro come integrare o collaborare con DCEP per qualsiasi progetto blockchain, ma DCEP supporterà sicuramente le attività commerciali digitalizzate.

Effetti post-pandemici del Coronavirus

Per quanto riguarda gli effetti post-pandemici di COVID-19, ha affermato che ci sarà un cambiamento nel modello comportamentale di tutti nel mondo, aggiungendo che potrebbe diventare una “nuova normalità” per le persone che non si vedono più come prima e per avere più incontri sociali online.

È proprio qui che la digitalizzazione diventa la massima necessità, ha sottolineato sottolineando gli sforzi compiuti dall’intero ecosistema VeChain per offrire supporto a questa nuova tendenza della digitalizzazione.

Come strumento per consentire ai costruttori di creare applicazioni aziendali per diversi settori, VeChain intende utilizzare ToolChain per aiutare gli “emittenti di certificazione come DNV GL, PWC e migliaia di altri emittenti e ispettori a eseguire il processo DISTANT tramite la soluzione blockchain di ToolChain che può essere facilmente integrato con altri strumenti / piattaforme. ”