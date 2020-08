Come LA Blockchain sta cambiando il mercato del lavoro

Crescita e potenziale del settore Blockchain

Oggi blockchain e criptovaluta sono sinonimi della maggior parte delle persone. Getta il termine “Bitcoin” nel mix e molte persone probabilmente non sono in grado di definire correttamente tutti e tre i termini o distinguere correttamente tra di loro.

Di conseguenza, il pubblico vede le instabili fluttuazioni dei prezzi di Bitcoin e criptovaluta e pensa che l’intero settore della blockchain sia instabile o altrimenti “rischioso”.

Tuttavia, mentre i prezzi delle criptovalute fluttuano, l’attività di investimento e sviluppo nel settore blockchain è in costante aumento. Questo investimento e sviluppo blockchain non ha un impatto solo su alcuni settori. Le tecnologie blockchain sono utilizzate in prodotti di consumo, settore finanziario, sanità e farmaceutica, IoT, catena di approvvigionamento, produzione, giochi e persino governi.

Con così tante applicazioni per così tanti settori diversi, il potenziale positivo del settore blockchain è enorme.

Impatto Blockchain sul mercato del lavoro

Un vantaggio spesso trascurato del massiccio investimento nelle tecnologie blockchain è l’impatto sul mercato del lavoro.

Il costo del personale è il più grande costo singolo della maggior parte delle aziende, che rappresenta fino al 70% dei costi aziendali totali. Poiché la spesa mondiale per blockchain raggiunge gli 11,7 miliardi di dollari nel 2022, il numero di posti di lavoro creati nel settore blockchain raggiungerà un massimo storico.

L’impatto del settore blockchain è già chiaramente visibile, creando posti di lavoro nello sviluppo di hardware e software, auditing, sicurezza, economia, marketing, consulenza, gestione patrimoniale, fondi e molti altri.

Molte di queste funzioni lavorative esistono già in altri settori, ma l’industria blockchain ha esigenze e attributi molto specifici, e queste funzioni lavorative dovevano essere adattate per adattarsi a questo nuovo mondo blockchain “selvaggio west”.

Mentre alcune aziende esistenti hanno adattato e aggiunto blockchain alle loro offerte di servizi, questo adattamento ha portato a migliaia di nuove aziende che si concentrano specificamente sulla blockchain.

Nuovi lavori abilitati dalle tecnologie blockchain

Ancora più interessanti dei posti di lavoro creati nel settore blockchain sono i nuovi posti di lavoro abilitati dalle tecnologie blockchain.

Numerosi lavori e modi per fare soldi esistono ora che sono possibili solo grazie alle tecnologie blockchain, e quel numero continuerà ad aumentare solo quando le tecnologie si svilupperanno ulteriormente.

Le possibilità più interessanti e rivoluzionarie nella creazione di posti di lavoro sono le possibilità per l’economia dei concerti. La tecnologia ha già trasformato l’economia dei concerti in un termine comune.

E ora le tecnologie blockchain consentono la creazione di micro lavori potenzialmente illimitati nell’economia dei gig grazie alla capacità di facilitare micropagamenti, transazioni transfrontaliere e sistemi decentralizzati.

Questi lavori possono variare da quelli semplici e veloci: test di prodotto, sondaggi, visione di video, persino passeggiate, a creativi o complessi: mining, creazione di contenuti e sviluppo.

Di seguito sono elencate alcune delle aziende attuali che creano posti di lavoro nell’economia dei concerti.

Micro compiti

Sweatcoin : Sweatcoin premia gli utenti per quanto sono attivi durante il giorno. L’app Sweatcoin tiene traccia dei passi di un utente e li premia con i Sweatcoin che vengono riscattati o donati con i vari partner della rete Sweatcoin.

WOM Authenticator : con WOM Authenticator, gli utenti valutano i consigli sui prodotti in base a autenticità, creatività e positività e guadagnano token WOM.

Bitfortip : su Bitfortip, gli utenti fanno domande e “suggeriscono” ad altri utenti che li aiutano a trovare le risposte. Gli utenti sono pagati in Bitcoin.

Stormx : gli utenti di Stormx guadagnano varie criptovalute per completare microtask come il completamento di sondaggi, provare prodotti e testare giochi.

Creazione di contenuti

eSteem : eSteem è una piattaforma di social blogging. I creatori condividono post, video e foto di blog simili a Medium o ad altre piattaforme di blog e guadagnano token STEEM man mano che gli utenti interagiscono con il contenuto.

Lbry : Lbry è una piattaforma in cui i creatori possono offrire i loro contenuti: video, libri, giochi, ecc. Gratuitamente oa un prezzo. I creatori guadagnano quindi quando le persone pagano per ciò che hanno creato.

YEAY : l’app YEAY consente ai creatori di caricare video di consigli sui prodotti autenticati tramite il protocollo WOM. I creatori guadagnano quindi token WOM in base all’impegno con il contenuto.

Vibravid : Vibravid è un hub di video e musica simile a YouTube in cui i creatori di contenuti possono caricare i propri contenuti e addebitare agli utenti di guardare o ascoltare. I creatori guadagnano Beatzcoin e usano il token per pagare la pubblicità.

Sviluppo

Protocollo WOM : il protocollo WOM consente agli sviluppatori di piattaforme di premiare i propri utenti per le raccomandazioni del passaparola. I social network nuovi ed esistenti, i siti di e-commerce e altre piattaforme di contenuti possono incorporare il protocollo WOM e guadagnare una quota dei token WOM guadagnati dai loro utenti.

Kin : gli sviluppatori possono creare app sulla blockchain Kin e attingere al motore dei premi Kin per premiare i propri utenti e guadagnare una parte di quei premi stessi in base alla loro quota di attività all’interno dell’ecosistema Kin.

Steem : simile a Kin, gli sviluppatori possono creare social network e altre piattaforme sulla blockchain Steem, offrire ricompense STEEM ai propri utenti per vari tipi di azioni e coinvolgimento e guadagnare una parte di tali premi.

L’economia dei concerti di “Uber, Airbnb, Taskrabbit, Fiverr, YouTube” è in circolazione da un po ‘di tempo e alcune persone hanno adottato posti di lavoro a tempo pieno o parziale. Questi concerti, tuttavia, richiedono spesso investimenti minimi, la concorrenza contro altri “giocatori” per l’attenzione e certamente hanno una soglia di guadagno minima al fine di rendere tali concerti opzioni praticabili come posti di lavoro.

Al contrario, i vantaggi delle tecnologie blockchain evidenziate sopra (la capacità di facilitare micropagamenti, transazioni transfrontaliere e sistemi decentralizzati), consentono una moltitudine di nuovi “concerti” che possono essere raccolti e scambiati senza soluzione di continuità senza necessità o requisiti minimi .

Ad esempio, Sweatcoin, WOM Authenticator e Stormx possono essere ritirati e depositati in qualsiasi momento e gli utenti possono guadagnare qualsiasi importo senza investimenti diversi dal tempo. I creatori di contenuti su YEAY, eSteem e Vibravid devono naturalmente impegnarsi per creare contenuti che valga la pena consumare, ma possono iniziare a guadagnare immediatamente senza dover raggiungere una vista minima o una soglia di follower e la quota di entrate è spesso molto più distorta nel contenuto favore dei creatori. E gli sviluppatori e le piattaforme negli ecosistemi di sviluppo Kin, WOM e Steem vengono premiati immediatamente in base al valore che apportano ai loro utenti piuttosto che in base ai clic sugli annunci.

L’economia dei concerti viene espansa e resa molto più accessibile a molte più persone in tutto il mondo attraverso le tecnologie blockchain.

Il futuro del mercato del lavoro è luminoso

Le esigenze e gli attributi specifici dell’industria blockchain hanno reso necessaria la creazione di molti nuovi posti di lavoro: alcuni lavori tradizionali che sono stati adattati alla natura unica del settore blockchain e – ancora più che cambiano il gioco – innumerevoli nuovi posti di lavoro abilitati dalle tecnologie blockchain.

E con le attuali tendenze di sviluppo e la spesa blockchain che raggiungeranno $ 11,7 miliardi l’anno prossimo, gli effetti positivi dell’industria blockchain sul mercato del lavoro non faranno che aumentare.