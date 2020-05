Come la Blockchain rivoluzionerà il real estate con la tokenizzazione degli asset

Blockchain è una tecnologia innovativa posizionata per cambiare una serie di settori diversi, incluso quello immobiliare. Blockchain è un libro mastro digitalizzato che decentralizza l’accesso e aumenta la fiducia essendo un’unica fonte inalterabile di informazioni. Spesso etichettata come una criptovaluta come il bitcoin, la blockchain ha la capacità di ribaltare il settore immobiliare in diversi modi critici.

Ecco una panoramica della blockchain nel settore immobiliare, i casi d’uso durante l’acquisto, la vendita e il finanziamento di proprietà immobiliari e se gli investitori dovrebbero esplorare la tokenizzazione immobiliare.

Cos’è la blockchain nel settore immobiliare?

Blockchain è spesso confuso con criptovalute come bitcoin. In poche parole, bitcoin è una criptovaluta che utilizza blockchain come tecnologia per operare. Blockchain consente il tracciamento di transazioni e record attraverso una rete distribuita di computer.

Blockchain aumenta la fiducia in quanto agisce come un libro mastro distribuito su una matrice di computer che è inalterabile e accessibile a tutti.

Ecco come funziona il processo blockchain:

È richiesta una transazione o un record. Questa richiesta viene trasmessa a una rete di computer (nodi). Utilizzando algoritmi, i nodi elaborano la richiesta. La richiesta, che può essere una valuta, un record o un contratto legale, o altre informazioni viene verificata dai nodi Una volta verificato, il libro mastro viene aggiornato con un nuovo blocco di dati. Questo blocco di dati viene aggiunto alla blockchain e non può essere eliminato o modificato.

Come puoi vedere, questo processo può avere una serie di applicazioni immobiliari, come contratti legali, finanziamenti , acquisto e vendita di un immobile e così via. Blockchain può aggiungere un ulteriore livello di fiducia in un’attività commerciale, come transazioni e leasing.

L’applicazione di algoritmi e tecnologie ai processi immobiliari legacy ridurrà una notevole quantità di attrito e accelererà i processi di acquisto, vendita, leasing e finanziamento di questa classe di attività.

Blockchain può “tokenizzare” gli immobili

Pensa ai token come a una riserva di valore. In una blockchain immobiliare residenziale o commerciale, i token rappresentano una partecipazione di proprietà in varie classi come azioni , debito o flusso di cassa . Ad esempio, se un condominio di 100 unità è di proprietà di 50 diversi investitori garantiti sulla blockchain, ciascuno di quegli investitori potrebbe possedere token per riflettere la loro proprietà nel patrimonio netto di tale attività.

In questo esempio, la piattaforma blockchain immobiliare viene utilizzata per documentare, archiviare e verificare questi token di proprietà. I token possono quindi essere scambiati, venduti e liquidati più facilmente. Il vero valore della blockchain non è solo fiducia ed efficienza, ma anche liquidità.

Il settore immobiliare è tradizionalmente un’attività illiquida in quanto la vendita di questa attività è lunga e pesante per i processi.

Se la tokenizzazione immobiliare viene emessa tramite una blockchain, diventa molto più facile acquistare, vendere e scambiare il tuo interesse in qualsiasi bene immobiliare utilizzando la blockchain come piattaforma su cui si verifica la transazione e viene verificata.

Democratizza anche gli investimenti immobiliari. Considera che lo stesso condominio di 100 unità sopra menzionato vale $ 20 milioni. Invece di un REIT o un gruppo di investitori facoltosi accreditati che acquistano questo, un investitore principale lo acquista attraverso una transazione blockchain.

Questo investitore principale suddivide il costo in 20 milioni di token o azioni.

Questi token possono quindi essere venduti agli investitori di strada principale per $ 1 dollaro ciascuno, dando all’investitore principale l’accesso a una gamma più ampia di acquirenti e creando un mercato per acquistare e vendere token di questo particolare asset.

La tokenizzazione immobiliare sta già avvenendo. Considera il St. Regis Aspen Resort, che ha usato i token “Aspen Coin” per raccogliere $ 18 milioni.

Come la tecnologia blockchain sta cambiando il settore immobiliare

La tecnologia della piattaforma blockchain può essere applicata a numerosi aspetti del business immobiliare. Eccone alcune degne di nota:

SMARt CONTRACt

Nick Clare, Head of Project Management, JLL UK, afferma che la blockchain ha la capacità di “creare, autenticare e controllare i contratti in tempo reale, in tutto il mondo e senza l’intervento di un intermediario … [e] avere le istruzioni radicate nella transazione in modo che il pagamento possa essere effettuato solo fintanto che le istruzioni sono rispettate, garantendo la completa trasparenza a tutte le parti e riducendo la probabilità di controversie di pagamento. “

I contratti immobiliari intelligenti abilitati dalla blockchain non solo accelereranno il processo di leasing e risparmieranno sui costi, ma possono anche migliorare la due diligence. Blockchain avrebbe la capacità di verificare identità e redditi e ridurre la probabilità di frode.

Le transazioni

L’intero processo di transazione immobiliare può essere tenuto sulla blockchain. La presentazione di un’offerta, la verifica del titolo, l’accettazione e la verifica di tale offerta, il processo di due diligence, il finanziamento e la chiusura possono essere verificati e codificati in un libro mastro digitale.

L’uso della blockchain per le transazioni immobiliari ha implicazioni significative per i lavori di agenti immobiliari e broker.

Finanziamento

Controlli del credito, verifica del reddito e dell’identità, rapporti debito / reddito e molto altro ancora possono essere conservati e verificati utilizzando la blockchain. Il processo di finanziamento dei mutui è irto di attrito e frustrazione.

Se tutti i tuoi documenti critici sono conservati su blockchain, non devi più arrampicarti per ottenere dozzine di documenti diversi dalla tua banca o dal tuo broker.

Titoli di proprietà fondiaria

Tradizionalmente mantenuta offline, la tecnologia blockchain ha la capacità di archiviare e verificare questi documenti immobiliari legali importanti. Immagina di poter accedere a un registro di terra blockchain per verificare la proprietà del titolo di qualsiasi appezzamento di terra nella tua zona.

Leasing

La verifica dell’identità e la firma del contratto possono essere facilitate e conservate su una blockchain.

Che si tratti di verifica del reddito dell’inquilino, assegni del datore di lavoro o altri riferimenti, tutto ciò può essere facilitato e tenuto su un libro mastro digitale.

Liquidità

Se un’attività diventa tokenizzata a 1.000 investitori anziché a 10, si aumenta automaticamente la liquidità di tale investimento immobiliare.

Se gli acquirenti e i venditori di token sono più facilmente in grado di vendere e acquistare azioni in un determinato asset, le strategie di uscita e i problemi di liquidità diminuiscono in modo significativo.

Proprietà

Una blockchain immobiliare può essere utilizzata come singola fonte di verità per verificare la proprietà dei beni.

Ciò include la proprietà frazionaria tramite un token e tutti i proprietari di tali token saranno disponibili al pubblico.

Concludendo: futuro della blockchain nel settore immobiliare

Blockchain ha implicazioni significative per il settore immobiliare. Potrebbe eliminare la necessità di intermediari nelle transazioni, migliorare la fiducia tra i trasportatori, agire come detentore del record, accelerare tutti i contratti, i contratti di locazione e le transazioni, migliorare la liquidità, ridurre le frodi e ridurre costi e commissioni.

Questa è una grave perturbazione, ma gran parte di questa innovazione è attualmente teorica.

Sebbene esistano alcuni esempi reali di blockchain, ci manca un po ‘di tempo per eseguire la piena promessa della blockchain nel settore immobiliare.

Gli investitori dovrebbero prendere in considerazione tutto quanto sopra e iniziare a pensare a come esporsi a queste prossime innovazioni nel settore immobiliare.