Come la Blockchain può correggere gli errori della Crisi Coronavirus nata a Wuhan

Il virus, che si è diffuso gradualmente nella città centrale di Wuhan dalla fine dello scorso anno prima di svilupparsi in una pandemia globale, ha offerto una dura lezione sui difetti dell’attuale sistema di risposta alle emergenze sanitarie del paese.

Ora che abbiamo un po ‘di respiro, forse è il momento di guardare indietro e riesaminare ciò che ha funzionato e cosa no: come possiamo migliorare o persino ricostruire i nostri sistemi di gestione delle emergenze di salute pubblica per evitare simili disastri in futuro?

Ci sono voluti quasi quattro mesi, ma la frenetica battaglia iniziale della Cina contro il coronavirus sembra volgersi al termine.

Quasi tutti, dai medici e scienziati ai giornalisti e ai cittadini comuni, hanno fatto i conti con questi problemi da quando le prime campane d’allarme hanno iniziato a suonare alla fine dello scorso dicembre.

Dopo uno scoppio mortale di un’altra malattia causata dal coronavirus, una grave sindrome respiratoria acuta (SARS), nei primi anni 2000, la Cina ha speso molto per un sistema di allarme rapido “automatizzato” per le malattie infettive. Il sistema ha funzionato ragionevolmente bene per una serie di focolai regionali nel corso degli anni, ma l’attuale pandemia ha evidenziato problemi nella sua applicazione pratica, inclusi lunghi processi di revisione, suscettibilità alle interferenze esterne e mancanza di trasparenza.

Né i problemi erano limitati al sistema di allarme. Anche i dipartimenti governativi hanno faticato a coordinare e condividere informazioni. Per tutti gli investimenti della Cina nei big data e nella tecnologia di tracciamento, i primi giorni dell’epidemia hanno visto funzionari chiave che cercavano di rintracciare i viaggiatori potenzialmente infetti pubblicando avvisi sulle persone scomparse sui social media.

La combinazione di informazioni insufficienti, pratiche di gestione irregolari, scarsa trasparenza, responsabilità inadeguata e deboli garanzie sull’autenticità dei materiali donati insieme ha ostacolato l’erogazione e l’uso di attrezzature protettive vitali e altri materiali, minando la fiducia del pubblico nel lavoro di controllo delle epidemie.

In breve, COVID-19 ha accentuato i difetti nella condivisione dei dati e nella collaborazione a tutti i livelli del sistema di gestione delle emergenze sanitarie. Per affrontare questi problemi, è necessario superare le barriere tra i dipartimenti e stabilire un nuovo modello di governance dei dati, che sia aperto, trasparente e in grado di proteggere la privacy e la sicurezza dei cittadini.

È qui che entra in gioco la tecnologia blockchain. Sebbene molto spesso associata a criptovalute come bitcoin, la blockchain è essenzialmente una sorta di libro mastro pubblico: un database online gestito collettivamente.

I dati archiviati sulla blockchain non possono essere facilmente modificati e rispetto ai database tradizionali, le reti decentralizzate blockchain offrono maggiore anonimato, crittografia dei dati e protezione antimanomissione, nonché i vantaggi dell’archiviazione distribuita e di più cassette di sicurezza.

In effetti, la blockchain – insieme ai big data – sono già in uso nella lotta contro la pandemia. Un consorzio di aziende tecnologiche, tra cui Micro Doctor, AliHealth e DXY, ha utilizzato le tecnologie per costruire una ” prima linea virtuale ” in grado di monitorare la pandemia in tempo reale.

Nel frattempo, il mio team dell’Università di Wuhan ha sviluppato una piattaforma nazionale per lo scambio di informazioni sui dispositivi di protezione individuale. Carichiamo informazioni su richieste e donazioni di materiale sulla blockchain. Dopo la verifica, abbiamo un database affidabile per gli utenti – donatori, ospedali e cliniche, tra gli altri – per cercare ciò che è necessario e ciò che è disponibile.

Questi e altri progetti simili mostrano come la tecnologia blockchain può essere utilizzata per costruire un nuovo meccanismo di allarme rapido epidemico, uno protetto dalle interferenze umane, in grado di fornire informazioni tempestive e accurate e coordinato attraverso le linee dipartimentali.

In questo momento, le informazioni chiave sono separate in silos dipartimentali, ma l’uso della blockchain per collegare autorità sanitarie, ospedali, enti di beneficenza chiave e apparati di pubblica sicurezza potrebbe aiutare a migliorare l’integrazione e la condivisione dei dati epidemici e migliorare l’efficienza della gestione delle emergenze. Insieme a questo, potrebbe anche consentire informazioni più trasparenti aperte a tutti.

Naturalmente, alcune informazioni riservate potrebbero non essere adatte al rilascio pubblico. La tecnologia Blockchain consente di attuare misure di sicurezza utilizzando chiavi e autorizzazioni, che possono limitare l’accesso a una determinata classe di utenti.

Blockchain non è costoso – la tecnologia di base e le piattaforme software sono gratuite – e il mio coautore e credo che in futuro diventerà parte integrante della costruzione di sistemi di gestione delle emergenze per la salute pubblica.

A breve termine, la sfida principale sarà insegnare alle persone come usarla. Data la sua ampia applicabilità – non solo nella salute, ma nella finanza e in altri campi – i college e le università dovrebbero iniziare a formare specialisti per soddisfare la domanda prevista.