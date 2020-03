Come la Blockchain cinese combatte il Coronavirus covid-19

La Cina sta usando la tecnologia blockchain in vari settori per ridurre gli effetti economici di COVID – 19 effetti sul paese. Lanciando molte app ha fornito una piattaforma per le aziende senza contatto da uomo a uomo.

A prima vista

La Cina sta usando la tecnologia blockchain per combattere le preoccupazioni del Coronavirus nel paese.

Molte app sono state lanciate per fornire una piattaforma per svolgere attività senza alcun contatto da uomo a uomo.

DigitalPay Limited, Ali Pay, Ant Financial sono alcune delle piattaforme che lavorano per curare le preoccupazioni di Coronavirus.

La tecnologia blockchain spesso definita insieme alla criptovaluta, negli ultimi tempi ha guadagnato l’ingresso in molti settori.

Ora tra lo spavento COVID – 19, la blockchain è emersa con varie opzioni di implementazione. Di conseguenza, le PMI hanno subito un grande aiuto.

I pionieri della tecnologia cinese, rendendosi conto che la necessità è davvero la madre dell’invenzione, hanno lanciato una serie di soluzioni per l’uso immediato e di emergenza.

I cinesi hanno rilasciato ben 29 applicazioni correlate alla blockchain che combattono il coronavirus. Secondo un rapporto, le soluzioni blockchain sono già in uso dalle autorità locali.

Blockchain per assistenza medica

Alipay, un gateway di pagamento, si sta ora concentrando sulla piattaforma di informazioni online utilizzando blockchain. La piattaforma aiuta i cittadini ad apprendere buone abitudini di prevenzione condividendo materiali correlati a COVID-19 su app mobili.

Con l’uso della formica blockchain, questo schema è guidato dalla Commissione per la salute e dal Comitato economico e informatico della provincia di Zhejiang.

“Mentre la Cina combatte la furiosa pandemia di Coronavirus, ora utilizza la tecnologia blockchain per risolvere le barriere commerciali e tenere traccia delle attività di quarantena”, ha commentato Joseph Yong, Responsabile delle relazioni con gli investitori di Digital Pay Limited.

. “Come l’IA, questa tecnologia emergente sta ora assistendo a una ripresa di altri usi mentre il lustro della criptovaluta sta iniziando a svanire”, ha aggiunto Joseph Yong.

L’app in particolare consente agli utenti di tracciare l’allocazione e la donazione di forniture di soccorso. E anche rivedere, registrare e tracciare la domanda e le catene di approvvigionamento di forniture mediche.

Altre app basate su Blockchain per le PMI

Le PMI hanno subito molti traumi durante l’epidemia di COVID-19. Per supportare l’economia di Ant Financial per le PMI, è emersa un’offerta online, utilizzando la tecnologia blockchain. Fornisce offerte senza contatto, trasparenti e sicure simili ai sistemi DigitalPay.

Per ridurre la pressione di liquidità, la catena Ant-Duo, la piattaforma finanziaria guidata dalla blockchain di Ant Financial, sta aiutando molti nella richiesta di prestiti. Ciò potrebbe aiutare le PMI a far fronte alle difficoltà finanziarie.

La blockchain inizialmente definita con solo criptovalute, ora è diventata popolare mostrando le sue caratteristiche forti ad altri settori.

Soprattutto ora quando un business end-to-end è molto difficile a causa di COVID-19, la blockchain è emersa come il salvavita di molti.