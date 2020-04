Come funzionerà il passaporto per l’immunità da COVID-19 su blockchain per eliminare la quarantena

Dato che la crisi del coronavirus continua a devastare la vita dei cittadini e le economie di oltre 190 paesi, una delle sfide per i governi e le autorità locali è gestire efficacemente il deconfinamento e il progressivo ritorno alla vita normale, oltre a prevenire ulteriori ondate di infezione.

Sono previste diverse soluzioni tecnologiche, in particolare documenti di movimento e app di tracciabilità, ma tutte sono vulnerabili a frodi e falsificazioni e possono avere un impatto sulle libertà di base, essere discriminatorie o socialmente inaccettabili.

L’introduzione di un passaporto di immunità o di un altro documento sanitario altamente protetto aiuterebbe a gestire lo stato di salute della popolazione in tempo reale, rispettando gli standard etici e proteggendo i dati personali garantendo al contempo l’emissione, l’uso e la verifica di dati certificati che sono protetti e resi anonimi.

È in questo contesto che tre società hanno collaborato per proporre il ” passaporto per l’immunità protetta Covid-19 “, un passaporto sanitario che contribuirà a consentire un rapido e sicuro deconfinamento: OpenHealth , leader francese nella gestione dei dati sanitari per le autorità sanitarie ufficiali e le parti interessate in industria, ricerca e pubblico in generale; il gruppo svizzero SICPA , leader mondiale nella fornitura di tecnologie di tracciabilità e autenticazione; Guardtime , fornitore del timestamping KSI ® Blockchain, il primo servizio fiduciario basato su blockchain certificato nell’ambito del framework eIDAS dell’UE.

La soluzione proposta mira a rilasciare e gestire i passaporti di immunità (“passaporto di immunità Covid-19”) che servirebbe da base per il monitoraggio in tempo reale dello stato di immunità della popolazione.

La Blockchain KSI ® renderà impossibile la falsificazione e i dati di immunità su questi certificati saranno utilizzati dalla piattaforma OpenHealth per seguire l’evoluzione del deconfinamento e la gestione della crisi, seguendo il modello delle pandemie influenzali.

La tecnologia Certus ™ della SICPA, fornita al governo francese nel quadro di un processo avviato dal Ministero della Difesa per combattere Covid-19 , mira a consentire a tutte le persone consenzienti che hanno avuto un test approvato per rilevare virus o anticorpi, di ricevere un certificato da un ente autorizzato che mostra il risultato del test, in un formato digitale, ma stampabile, che non può essere falsificato ed è universalmente verificabile.

È sufficiente una semplice app per smartphone o un computer per la verifica, anche in modalità offline, in cui tutti i dati personali sulla persona testata vengono resi anonimi.

Lo strumento è interoperabile e funziona senza un database centrale. Inoltre, il passaporto può essere aggiornato in tempo reale (creazione, scadenza, rinnovo, cancellazione) in base ai risultati dei test medici. Le regole per l’uso sono definite dalle autorità competenti appropriate.

Oltre a consentire il riavvio dell’attività sociale ed economica secondo le condizioni stabilite dallo stato, questa tecnologia potrebbe anche consentire alle autorità pubbliche di controllare l’accesso a strutture critiche o sensibili, come ospedali e case di riposo, scuole, uffici governativi, società e imprese, tenendo conto delle incertezze residue sul virus, evoluzione delle politiche sanitarie e affidabilità dei test.

Una volta implementata, la soluzione può aiutare le autorità sanitarie a misurare l’efficienza del piano di deconfinamento e a monitorare in tempo reale la progressiva acquisizione dell’immunità di massa.

Guardando oltre la crisi, il passaporto dell’immunità garantito dalla blockchain può aiutare a prepararsi meglio per il futuro e servire come strumento per gestire qualsiasi nuova ondata o ripetizione stagionale dell’epidemia. Potrebbe anche essere la pietra angolare di un futuro record di vaccinazione digitale garantito.

Il ” passaporto di immunità sicura Covid-19 ” è progettato per soddisfare il più alto livello di protezione dei dati personali, in conformità con il GDPR , garantendo così sia la protezione delle popolazioni sia il rispetto del diritto alla privacy.

Il consorzio riunisce l’esperienza di tre società per implementare il ” passaporto immunità Covid-19 ” garantito dalla blockchain:

Fondata a Losanna nel 1927, SICPA offre soluzioni e servizi di autenticazione, identificazione e tracciabilità sicuri, integrando funzionalità nascoste basate su materiale e tecnologie digitali. In prima linea nella ricerca e nell’innovazione, operando in cinque continenti, gli inchiostri SICPA e le caratteristiche speciali proteggono la maggior parte delle banconote del mondo, i documenti di sicurezza e valore.

Ogni giorno governi, aziende e milioni di persone fanno affidamento su di noi per proteggere l’integrità e il valore della loro valuta, identità personale, prodotti e marchi.

Guardtime , per la sua Blockchain KSI ® , è stato distribuito per un decennio per proteggere i dati dei cittadini nelle banche dati ufficiali estoni, compresi i dati sanitari; Il servizio di timestamping Blockchain KSI ® è conforme al regolamento eIDAS ed è incluso nell’elenco europeo di fiducia. Guardtime è il leader mondiale delle piattaforme di integrità basate sulla Blockchain KSI ® che viene utilizzata per creare soluzioni per una vasta gamma di settori industriali (sanità, telecomunicazioni) o governi.

La società è stata fondata nel 2007 in Estonia, dove i suoi prodotti sono utilizzati dal 2008 per rafforzare l’ambiente digitale estone. Esempi di soluzioni sviluppate dall’azienda, in collaborazione con i partner del settore, includono conformità GDPR basata sui servizi, contraffazione, scambio di dati di assicurazione marittima, tracciabilità della catena di fornitura, gestione dei contenuti digitali, sicurezza informatica, gestione del ciclo di vita del software, protezione delle infrastrutture critiche e salute, come nonché amministrazione elettronica ed e-government.

OpenHealth è una società francese specializzata nell’aggregazione e nell’elaborazione di dati sanitari multisorgente per la ricerca e l’analisi. I dati raccolti sono rigorosamente anonimi nell’ambiente OpenHealth di fiducia e conservati nella nostra piattaforma online “The Hub”, che utilizza i migliori strumenti di sfruttamento e visione dei dati. OpenHealth è sempre stata focalizzata nel fornire le proprie competenze e infrastrutture ai servizi di sanità pubblica:

La piattaforma “The Hub” viene utilizzata quotidianamente dall’ANSM per monitorare il consumo di medicinali in Francia;

La piattaforma ospita anche la rete internazionale GIHSN per il monitoraggio dell’influenza (raccolta ed elaborazione di dati da 100 ospedali in 23 paesi) rilevanti per il contesto Covid;

«Misurare la prevalenza in un momento nel tempo (una” foto “) e nel tempo (il” film “) sono le basi per comprendere il flusso dell’epidemia. Lo studio retrospettivo sulla prevalenza nel Morbihan sulla base di campioni conservati provenienti da ospedali, cliniche e laboratori della zona è un “primo”. » Dott. Patrick GUERIN