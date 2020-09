Brock Pierce DENUNCIATO PER FRODE durante la campagna elettorale USA

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

L’aspettativa presidenziale Brock Pierce è stata convocata oggi in tribunale durante la sua campagna presidenziale davanti al suo nuovo quartier generale a New York City. L’avvocato americano James Koutoulas ha caricato un video di quando l’azione collettiva ha colto Pierce di sorpresa.

Durante una campagna presidenziale che ha segnato l’apertura del suo quartier generale a New York City, il co-fondatore di Block.one Pierce è stato servito dal team legale di James Koutoulas con una causa legale contro la società blockchain.

Koutoulas, CEO di Typhon Capital Management e avvocato principale nella causa legale contro Pierce e i suoi colleghi, ha caricato un video del momento esatto in cui il co-fondatore di Block.one è stato colpito con la causa alla manifestazione presidenziale. Ha twittato :

“Il nostro team ha servito Brock Pierce per frode sui titoli al suo rally a New York. Suggerimento da professionista: quando stai cercando di evitare di essere servito per un caso di frode multi B, forse licenzia campagne presidenziali stravaganti “.

Brock Pierce, un imprenditore di venture capital che aveva contribuito a co-fondare una serie di progetti blockchain e crittografici, come Tether, Block.one e Blockchain Capital, è stato colto alla sprovvista durante la sua manifestazione presidenziale. È stato accusato di un’azione legale collettiva per frode in titoli diretta contro la sua azienda, Block.one.

Nel settembre 2019, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti aveva inflitto una multa di 24 milioni di dollari alla società blockchain Block.one per aver condotto un’offerta iniziale di monete ( ICO ) non registrata che ospitava i token digitali EOS nel 2019. L’ICO avrebbe avuto un valore stimato $ 4 miliardi. La società blockchain aveva accettato di saldare le accuse e pagare la penale civile, a seguito delle sanzioni della SEC.

Tuttavia, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha colpito Pierce insieme agli altri suoi co-fondatori Daniel Larimer, Brendan Blumer e Ian Grigg una seconda volta con una denuncia di class action in relazione alle violazioni della Federal Securities Law questo maggio. L’avviso legale ufficiale notificato durante il raduno presidenziale di Pierce è stato depositato per conto di tutti gli investitori che avevano acquistato token EOS o li avevano ricevuti da giugno 2017 fino al momento in cui scriviamo. Leggeva :

“Questa azione è promossa per conto di tutti gli investitori che hanno acquistato titoli emessi da Block.one denominati ‘EOS Tokens’ (i ‘Titoli EOS’) durante il periodo dal 26 giugno 2017 ad oggi (il ‘Periodo della Classe’). “

Guidato da Crypto Assets Opportunity Fund LLC, Johnny Hong a maggio, e portato di recente dal team legale di Koutoulas, il documento stipulava:

“Questo caso nasce da uno schema fraudolento, alimentato da una frenesia globale per le criptovalute e dall’avidità umana incontrollata, per raccogliere miliardi di dollari attraverso la vendita di una criptovaluta chiamata EOS – un titolo non registrato – agli investitori in violazione delle leggi federali sui titoli degli Stati Uniti . “

Brock Pierce – cosa significa la sua candidatura per tecnologia e crittografia

Questo avviene in un momento cruciale per il co-fondatore di Tether. Brock Pierce aveva annunciato i suoi piani per partecipare alla corsa presidenziale con un preavviso dell’ultimo minuto il 5 luglio.

Conosciuto per essere un pioniere della blockchain, un imprenditore di venture capital e un fermo sostenitore della crittografia e della tecnologia, i piani di Pierce di unirsi alla corsa presidenziale potrebbero significare cose significative per il settore. Con una comprovata esperienza nella costruzione di imprese da zero, Pierce aveva precedentemente rivelato pubblicamente:

“Ho passato la mia vita a creare grandi cose dal nulla e posso aiutare gli altri a fare lo stesso. Gli imprenditori sono essenziali per la ricostruzione di questa nazione che amiamo, e corro in questa corsa perché so che insieme possiamo aiutare a costruire un percorso verso la rinascita dell’America che amiamo così tanto “.

Problemi nel paradiso delle criptovalute

Oltre al suo coinvolgimento attivo nel settore tecnologico, Pierce era noto anche per aver creato Tether, il primo stablecoin supportato one-to-one con USD.

Tuttavia, a luglio, la Corte Suprema di New York aveva stabilito che l’impero delle stablecoin di Tether, insieme allo scambio di monete Bitfinex, avrebbe collaborato nel nascondere la perdita di fondi aziendali e dei clienti stimati in oltre $ 850 milioni. Nella sentenza della corte federale, Brock Pierce non è stato menzionato.

Tuttavia, alla luce del cripto-venture capitalist servito durante la sua manifestazione presidenziale all’inizio di oggi, il nome di Brock Pierce molto probabilmente passerà attraverso il controllo e le critiche pubbliche, poiché le elezioni presidenziali si avvicinano. Le elezioni statunitensi sono attualmente fissate per il 3 novembre 2020.