BMW lancia il programma di loyalty basato su blockchain

Ieri, BMW Korea ha annunciato un programma di loyalty e premi basato su blockchain chiamato BMW Vantage. La società sta attualmente testando sui clienti il programma in test per ottenere feedback sulla bontà del progetto.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

La BMW Vantage verrà lanciata formalmente entro la fine dell’anno ed è un programma di affiliazione che fornirà servizi come la raccolta di punti premio in monete e il loro utilizzo per pagamenti e sconti.

Consentirà ai clienti di utilizzare i servizi in diversi settori, come la mobilità, i viaggi, la cultura e l’istruzione attraverso le affiliate.

La Corea sarà il primo paese di lancio e, successivamente, verrà implementata a livello globale.

La società automobilistica offre il servizio di abbonamento a clienti nuovi o esistenti. Quando un cliente acquista un veicolo BMW, può registrarsi sull’app mobile BMW Vantage e raccogliere punti BMW, che possono essere utilizzati per ottenere uno sconto sulla manutenzione del veicolo o ordinare un servizio di ritiro in aeroporto, per l’acquisto di un nuovo veicolo, regali o buoni.

L’utente può anche guadagnare punti BMW attraverso giochi e pagamenti. La società ha contattato i clienti esistenti che hanno acquistato un veicolo negli ultimi tre anni. I primi 1.000 clienti che si registrano riceveranno 30.000 monete tramite l’app.

“Attraverso questa piattaforma aperta, BMW Korea prevede di fornire vari servizi per sperimentare la BMW nella vita quotidiana, aumentare i punti di contatto con i consumatori e continuare a comunicare sinceramente con i clienti”, ha dichiarato la casa automobilistica nel suo annuncio .

BMW ha una manciata di progetti blockchain. È membro fondatore del consorzio MOBI e sta sviluppando standard di identità dei veicoli con Ford, GM, Honda e altri. In precedenza, ha collaborato con VeChain per creare un’app di chilometraggio di auto usate basata su blockchain.

Più recentemente, ha svelato il progetto PartChain per utilizzare la blockchain per la tracciabilità dei componenti. DHL e BMW hanno condotto un processo blockchain per le operazioni della catena di approvvigionamento nell’Asia del Pacifico.

Blockchain per i programmi di ricompensa è stato esplorato a livello globale. La piattaforma di social media Reddit ha recentemente lanciato il suo sistema di punti comunità basato su blockchain.

Singapore Airlines , Cathay Pacific e Air Asia sono tra i pochi che hanno implementato blockchain per programmi di fidelizzazione.

In Corea del Sud, la compagnia di viaggi Yonalja ha integrato la piattaforma di premi MiL.k.