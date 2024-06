Blockchain Week Rome 2024 la cronaca di un successo annunciato nel mondo Blockchain italiano

La Blockchain Week Rome 2024 (BWR24) ha consolidato la sua posizione come il principale evento crypto italiano, attirando un pubblico eterogeneo e numeroso dal 28 al 31 maggio. Con una partecipazione di oltre 1.600 persone e un programma ricco di interventi di esperti internazionali, l’evento ha rappresentato una full immersion nel mondo delle criptovalute, della blockchain e delle nuove tecnologie digitali. La nostra testata Assodigitale.it è stata tra i principali media partner dell’evento fin dalla sua prima edizioni tanti anni fa

L’evento: Blockchain Week Rome 2024

La quinta edizione della Blockchain Week Rome, tenutasi tra il 28 e il 31 maggio, ha visto un’affluenza di oltre 1.600 partecipanti, dai giovani neofiti di soli 13 anni agli esperti del settore.

Questo evento, che si è svolto in due location storiche di Roma – il Cinema Farnese a Campo de’ Fiori e il maestoso Palazzo Brancaccio vicino al Colosseo – ha ospitato una serie di conferenze, workshop e incontri di networking che hanno coperto una vasta gamma di argomenti, dalla tecnologia blockchain ai Bitcoin, NFT, DeFi, metaverso, fiscalità, sicurezza e molto altro.

La scelta delle location ha aggiunto un tocco di prestigio all’evento. Il Cinema Farnese, con la sua atmosfera storica, ha ospitato il Corso Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT For Business by Ateneo Impresa The Blockchain Management School. Mentre il Palazzo Brancaccio ha offerto una cornice imperiale con i suoi 4000 mq di sale decorate, gallerie di specchi e un parco secolare per il Summit BWR24.

Questo ambiente maestoso ha fatto da sfondo a 900 mq di allestimenti, oltre 50 top speaker del Web3 e più di 30 interventi tra speech e panel, creando oltre 1.000 connessioni tra aziende, speaker e partecipanti.

Speaker e Sponsor: Chi ha Contribuito al Successo della BWR24

Tra i principali speaker di spicco della BWR24, figurano nomi come il legale Crypto Marco Tullio Giordano di LT42, Stefano Capaccioli di Coinlex, Luca Boiardi noto influencer crypto, Ferdinando Ametrano di CheckSig, Rachel Conlan di Binance, Irina Karagyaur di BQ9, William Nonnis consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e molti altri esperti di fama internazionale.

BWR24 – Comunicato Stampa Finale – Ringraziamenti, Numeri e Digital Pack.docx

Ecco tutti i nomi dei relatori che si sono alternati sui palchi della BWR24: Ferdinando Ametrano (CheckSig), Filippo Anania (BingX), Ten. Col. Antonio Ape (Gruppo Tutela Mercato Capitali della Guardia Di Finanza), Andrea Aymerich (Chainalysis), Bam Azizi (Mesh), Luca Bertelli (Internet Computer), Adriano Bertini (Ledger Enterprise), Mauro Caimi (TradingOn), Stefano Capaccioli (Dottore Commercialista, Revisore Legale), Massimo Ciaglia (Grownnectia), Stefano Cirillo (Bitviking), Gian Luca Comandini (The Blockchain Management School), Rachel Conlan (Global CMO Binance), Aisling Connolly (Dfinity Foundation), Valerio Dalla Costa (Villaggio Bitcoin), Patrizia De Bella (Polkadot, Anamix), Alessandro De Carli (Acurast Association), Edoardo Degli Innocenti (B3yond), Romolo De Stefano (The Blockchain Management School e Ateneo Impresa), Gabriele Del Mese (Moneyviz), Danilo Flemma (Dverso), Pierpaolo Foderà (Adamantic), Riccardo Foggiato (Hard Rock Crypto), Filippo Franchini (W3F), Nicolò Fuccella (Soluzioni Futura), Paolo Maria Gangi (Avvocato), Alessandro Ghiani (Blockchain Lawyer), John Hallahan (Fireblocks), Marco Tullio Giordano (42 Law Firm, LT42 The Legal Tech Company), Irina Karagyaur (BQ9, DOT4Business), Silvio Luchetti (Braiiin), Francesco Mantegazzini (MGH7 Venture Capital), Valentina Marzioni – Ladyinfinance (Delfyx), Riccardo Masutti (Bitfinex & Tether, AdFulcon), Massimo Musumeci (Fisico, Dev/Researcher Lightning Network), Sara Noggler (Polyhedra), William Nonnis (Presidenza del Consiglio dei Ministri), Cristian Palusci (Trader Valute & Financial Coach), Alessandro Pellegrino (Traianus Partners), Nikola Plecas (Visa Crypto), Luca Poggi (Iceberg Nodes), Vincenzo Pone (Moneyviz), Vincenzo Rana (Politecnico di Milano, Knobs), Giorgio Scura (Decripto), Daniele Servadei (Sellix), Michela Silvestri (Binance), Georgy Sokolov (Wirex), Bogdan Skutkiewicz (Dverso), Maggiore Simone Vecchiarello (Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria), Christian Vinciguerra (Bifrost).

La loro partecipazione ha garantito un altissimo livello di competenza e approfondimento nelle varie sessioni dell’evento.

Robinhood Crypto è stato il Main Sponsor di questa edizione, segnando il suo ingresso nel mercato italiano con grande successo.

Altri sponsor di rilievo includevano ICP e la fondazione Dfinity, Mesh e Polkadot come Platinum Sponsor, Dverso, Bitviking, Internet Computer, Sellix e Soluzioni Futura come Gold Sponsor, e una varietà di altre aziende che hanno supportato l’evento come Silver, Bronze e Digital Sponsor.

L’importanza di questi sponsor non si è limitata al finanziamento dell’evento, ma ha anche fornito opportunità di networking e collaborazione per i partecipanti.

Digital Pack BWR24: Un Accesso Esclusivo ai Contenuti dell’Evento

Per coloro che non hanno potuto partecipare di persona, o per chi desidera rivivere i momenti salienti della BWR24, è stato reso disponibile il DIGITAL PACK BWR24.

Questo pacchetto esclusivo include oltre 30 ore di videoregistrazioni dell’intero evento in Full HD, con accesso illimitato. Inoltre, comprende il corso intensivo “Blockchain Inside: Bitcoin, Crypto e NFT For Business” con i suoi 8 moduli formativi, 390 slide didattiche e 14 ore di lezioni immersive nel Web3, oltre ai contenuti del Summit Internazionale BWR24 e un attestato di formazione spendibile nel mondo del lavoro.

Il DIGITAL PACK rappresenta un’opportunità unica per chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze nel settore della blockchain e delle criptovalute, offrendo accesso a contenuti di alta qualità e relatori di primo piano.

Inoltre, l’inserimento del CV nel database consegnato agli sponsor internazionali presenti alla BWR24 offre un’opportunità di visibilità e networking senza precedenti.

La Blockchain Week Rome 2024 ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di riferimento nel panorama crypto italiano ed internazionale.

Grazie alla partecipazione di esperti di fama mondiale, alla presenza di sponsor prestigiosi e all’organizzazione impeccabile, la BWR24 ha offerto ai suoi partecipanti un’esperienza unica di apprendimento, networking e innovazione.

L’evento non solo ha evidenziato le ultime tendenze e innovazioni nel campo della blockchain e delle criptovalute, ma ha anche fornito una piattaforma per discutere le sfide e le opportunità future del settore.

Con il DIGITAL PACK BWR24, l’eredità di questa edizione continuerà a influenzare e ispirare professionisti e appassionati di tutto il mondo.

Tutte le informazioni sulla BWR24 e sull’esclusivo DIGITAL PACK BWR24 sono disponibili sul sito ufficiale Blockchain Week Rome. L’organizzazione ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno partecipato e creduto nei valori della manifestazione, contribuendo alla diffusione della conoscenza e della passione per l’universo delle crypto.