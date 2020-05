Blockchain Questa sconosciuta: una conversazione digitale con davide proverbio di Ated

Devo ringraziare Davide Proverbio e gli amici di Ated Ticino per la splendida occasione che mi hanno dato per parlare in maniera chiara e semplice di Blockchain in una conversazione chiara ed alla portata di tutti.

Una buona occasione per spiegare con parole semplici un tema così complesso ed allo stesso tempo rivoluzionario come la Blockchain e le sue innumerevoli applicazioni in tutti i campi tecnologici.

Una rivoluzione, la Blockchain appunto, che si idenitfica come il nuovo sistema operativo di internet che toglie potere agli OTT Over the Top centralizzati come Amazon, Google, Facebook per redistribuirlo democraticamente a tutti gli utenti della rete.

Una bella conversazione che spero condividerete con i vostri amici e contatti in rete.