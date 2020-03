La Blockchain può proteggere la privacy durante la crisi del coronavirus COVID-19

Perchè il Coronavirus Covid-19 deve deve diventare la scusa per violare allegramente la Privacy dei cittadini di tutto il mondo che chiedono solo ai loro governi di rispondere alle catastrofi raggiungendo e aiutando le persone quando ne hanno più bisogno.

La pandemia di coronavirus non è diversa – e i leader politici sanno che devono intensificare. Ma quando le istituzioni allungano una mano, dovremmo accettare ciecamente il modo in cui i governi assumono un così nuovo controllo sulla nostra vita in cambio del loro aiuto?

È chiaro che ci devono essere alcune restrizioni alla vita normale per combattere una pandemia.

Ma rischiamo che la risposta alla crisi diventi un superamento e imponga limiti alle libertà personali che potrebbero durare a lungo dopo la sconfitta di questo virus.

Quanta privacy siamo disposti a sacrificare per proteggere le popolazioni dal virus? In Israele, il governo ha autorizzato il suo servizio di sicurezza a rintracciare i dati di localizzazione sul cellulare di persone sospettate di avere il coronavirus usando tecniche originariamente impiegate per la sorveglianza antiterrorismo.

La Cina ha approfittato dei sistemi di riconoscimento facciale per tracciare i movimenti delle persone nella sua lotta anti-virus. E gli Stati Uniti stanno intrattenendo partenariati pubblico-privato con artisti del calibro di Palantir, una società di analisi dei dati nota per i suoi strumenti di polizia predittiva.

Queste misure di emergenza rischiano di normalizzare i meccanismi di monitoraggio più o meno allo stesso modo in cui gli attacchi terroristici dell’11 settembre hanno innescato una legislazione che consente di spiare i cittadini. Questa legislazione apparentemente temporanea rimane in gran parte non controllata quasi due decenni dopo.

Ma proprio come la tecnologia consente ai governi di aumentare la propria sorveglianza, così la tecnologia può liberare opportunità per proteggere la privacy delle persone e aiutarle a proteggerle. La soluzione sta nella blockchain, una tecnologia decentralizzata che offre sovranità ai dati che facilita le persone a scegliere quali dati sono disposti a condividere e con chi.

Combinando blockchain e hardware sicuro, i dispositivi intelligenti possono raggiungere lo scopo previsto preservando al contempo la privacy. Ad esempio, i residenti in un condominio o in un quartiere recintato possono utilizzare una videocamera di sicurezza alimentata con blockchain e scegliere quali agenzie ricevono i dati generati dalla videocamera. Si tratta di una “privacy by design” creata per proteggere le persone.

Evita che i dati vengano conservati in qualsiasi punto centrale come un governo o una società, dove troppo spesso fughe e hacking o la vendita di dati basata sul profitto privano le persone di ogni possibilità di privacy. Con l’eccezionale capacità della blockchain di archiviare le informazioni in modo decentralizzato, i dati non presentano tale vulnerabilità.

Protezione della privacy centrata sull’uomo

Esiste una filosofia emergente nelle sfere della privacy, che è “portare il codice ai dati, non i dati al codice”. Una tecnologia che lo utilizza è il calcolo confidenziale, che combina dati crittografati degli utenti e algoritmi open source delle aziende in un ambiente hardware neutro e affidabile per eseguire calcoli che preservano la privacy.

Questo approccio incentrato sull’uomo protegge la privacy degli utenti fornendo al contempo le intuizioni di cui i governi hanno bisogno. Garantisce inoltre che i dati dell’utente vengano utilizzati solo per lo scopo previsto, poiché è possibile verificare gli algoritmi applicati ai dati.

Anche la Blockchain svolge un ruolo importante qui. In questi calcoli che preservano la privacy, la tecnologia blockchain coordina l’attività – come il caricamento o l’eliminazione di dati – per vari stakeholder nel processo decentralizzato.

Blockchain garantisce che i dati possano sempre essere controllati, il che significa che il consumatore che ha fornito le informazioni sarà sempre in grado di dire se i loro dati sono stati utilizzati per lo scopo previsto e solo per quello scopo.

Mantieniti al sicuro e mantieni la tua privacy

La protezione della privacy dei dati nell’attuale crisi del coronavirus è una preoccupazione maggiore di quanto molte persone potrebbero rendersi conto. Proprio come le persone sono arrivate nel tempo per capire quanto sia importante lavarsi le mani con il sapone, così le persone impareranno sempre più a praticare l’igiene dei dati per mantenere la proprietà dei propri dati.

Le persone devono essere consapevoli del fatto che una volta che i dati sono disponibili, è impossibile reinserirli completamente. Scraping i dati che gli utenti inseriscono volontariamente su Internet è una cosa. Ma sfruttare le paure in una crisi per incentivarle a caricare dati altamente sensibili che non hanno mai avuto intenzione di condividere è pericoloso e permanente.

Ad esempio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indirizzato gli americani ansiosi al Project Baseline di Google, citando che avrebbe aiutato con il coronavirus.

Ma i Termini e condizioni dichiarano: “Se ritiri il tuo consenso, le informazioni che sono già state raccolte verranno conservate. Una volta iscritto, il tuo abbonamento potrebbe durare indefinitamente o potrebbe essere terminato in qualsiasi momento senza il tuo permesso.” Parla di rinunciare a qualsiasi diritto sui tuoi dati!

Questo tipo di iniziative di crisi evidenzia quanto siamo tutti vulnerabili alla sorveglianza e alla perdita del controllo dei nostri dati. Tuttavia, la buona notizia è che blockchain significa che non dobbiamo fidarci di un governo o di Google. Invece, possiamo fare affidamento sulla blockchain per consentirci di condividere solo ciò che vogliamo condividere. In breve, possiamo aiutare a mantenerci al sicuro e anche a mantenere la nostra privacy.