Blockchain Life Forum 2021 – Cosa sta succedendo?

Meno di un mese all’evento principale del 2021.



Si svolge Blockchain Life 2021, il 6 ° forum internazionale su blockchain, criptovalute e mining. Leggi di più.

L’innovativo Music Media Dome riunirà più di 4.000 partecipanti, tra cui investitori, imprenditori, proprietari e alti dirigenti delle principali società di criptovaluta e blockchain, sviluppatori e chiunque sia interessato allo sviluppo in uno dei campi più promettenti di oggi.

I 70 sponsor ed espositori del forum tra cui le principali aziende internazionali: BitRiver, Bybit, Crystal (Bitfury Group), Crypto.com, FTX, BitCluster, MYRIG, CoinLoan e altri.

Per la prima volta, ci sarà una fiera del lavoro nel settore della criptovaluta per i partecipanti: un’opportunità unica per trovare un lavoro in aziende internazionali e russe del settore.

La seconda giornata del forum includerà il mitico AfterParty, conosciuto in tutto il mondo. L’artista rap Geegun sarà un ospite speciale dell’evento. La festa manterrà il suo formato tradizionale: oltre 1000 persone, bevande alcoliche gratuite, cibo, narghilè e 8 ore di networking con potenziali partner e clienti.

Sono già stati venduti oltre 3100 biglietti e molto presto gli organizzatori si aspettano un “sold out” che può accadere molto prima della data di inizio del forum.

È ora di acquistare il biglietto sul sito ufficiale.

