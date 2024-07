Blockchain Life 2024 a Dubai presenta i primi relatori Tether, Ledger, TON, Animoca

Blockchain Life 2024 a Dubai presenta i primi relatori, con la partecipazione di leader del settore dei marchi Tether, Ledger, TON, Animoca e altri.

Blockchain Life 2024, uno degli eventi leader a livello mondiale nel settore web3, criptovalute e mining, ha annunciato oggi la prima ondata della sua stimata formazione di relatori per la 13a edizione dell’evento.

Riunendo oltre 10.000 figure più influenti da tutto il mondo il 22 e 23 ottobre, Blockchain Life 2024 promette di fornire potenti spunti su come fare soldi durante l’attuale Bull Run.

Tra i primi relatori figurano:

Paolo Ardoino – Amministratore Delegato Tether

Xinxi Wang – Co-fondatore della Fondazione Litecoin

Robby Yung – CEO di Animoca Brands

Sasha Plotvinov – Fondatore di Notcoin

Eowyn Chen – CEO di Trust Wallet

Sergei Khitrov – Fondatore di Jets Capital, Listing.Help

Sébastien Badault – Vicepresidente Enterprise Ledger

Vivien Lin – CPO BingX

Alena Shmalko – Fondazione TON

Mustafa Al-Bassam – Co-fondatore di Celestia Labs

Sunny Aggarwal – Co-fondatore di Osmosis Labs

Bertrand Levy – Vicepresidente senior The Sandbox

Naeem Aslam – CIO Forbes

Ray Chan: CEO Memeland

“Siamo entusiasti di annunciare questa eccezionale formazione di relatori per Blockchain Life 2024”, ha affermato Sergei Khitrov, fondatore dell’evento. “Questi sono solo i primi relatori e la maggior parte è ancora tenuta segreta. Per ora posso solo dire che l’intera formazione è un titano nel settore. Le loro intuizioni e competenze esclusive saranno preziose per i nostri partecipanti per trarre vantaggio dall’attuale mercato rialzista.”

Blockchain Life 2024 si svolgerà il 22-23 ottobre negli Emirati Arabi Uniti, a Dubai, alla Festival Arena. Il forum presenterà una vasta gamma di tavole rotonde, presentazioni principali, nonché opportunità di networking e la più grande esposizione di criptovalute con oltre 200 stand.

Una nuova caratteristica di questo forum è la traduzione simultanea dei discorsi in più di 70 lingue del mondo. Questa opzione è assolutamente gratuita ed è già inclusa nel biglietto.

