La Blockchain è l’ultimo baluardo contro gli attacchi hacker

Un forum sulla sicurezza informatica e blockchain con i principali esperti e funzionari governativi australiani ha identificato la tecnologia blockchain come una risposta diretta a un aumento degli attacchi informatici mirati all’integrità dei sistemi attraverso la manipolazione dei dati.

Il CEO di Blockchain Australia, Steve Vallas, recentemente nominato, ha tenuto una discussione del panel il 30 luglio sul caso d’uso di blockchain nella sicurezza informatica con esperti di vari settori che fanno parte dei oltre 300 partecipanti.

Il panel era composto da Chloe White, capo della Blockchain nazionale del Dipartimento dell’Industria e dal senatore liberale Andrew Bragg, CEO della società di sicurezza informatica CyberCX John Paitaridis, e fondatore e CTO della società di database blockchain ProvenDB Guy Harrison.

Gli esperti, con decenni di esperienza nel settore della sicurezza informatica, hanno definito la tecnologia emergente come una componente fondamentale per proteggere l’Australia da futuri attacchi.

Hanno inoltre sottolineato che la blockchain, sebbene non sia una soluzione completa, dovrebbe essere considerata dalle aziende su tutta la linea poiché il paese lavora per tenere testa agli aspiranti aggressori.

Blockchain protegge l’integrità dei dati

Durante il panel, Paitaridis ha spiegato che gli attacchi stanno aumentando in frequenza e gravità, suggerendo che la Cina era dietro i principali attacchi degli attori statali di giugno che hanno minacciato molte industrie tra cui il governo australiano:

“Nel giugno di quest’anno, il Primo Ministro australiano ha annunciato un” attore statale senza nome “, si può leggere in questo – Cina – come bersaglio di aziende e agenzie governative in tutta l’Australia come parte di un attacco su vasta scala, dedicato e persistente.”

Queste violazioni della sicurezza informatica sono aumentate di quasi l’80% negli ultimi 12 mesi con un aggiustamento specifico focalizzato, ha spiegato:

“Ciò che mi preoccupa molto è l’integrità dei nostri sistemi. Invece di eliminare le informazioni, l’Australia sta assistendo sempre più ad attacchi che manipolano i dati per ridurre l’integrità di un sistema. “

Ciò causerà confusione, spiega Paitaridis, in quanto “alti funzionari governativi, dirigenti aziendali e investitori possono essere impari se non possono fidarsi delle informazioni che stanno vedendo”.

Non sono tutte cattive notizie, poiché questa vulnerabilità può essere risolta tramite blockchain, ha concluso Paitaridis.

Non si tratta di tenere fuori le persone, ma piuttosto nel mantenere l’integrità dei dati spiegati da Harrison, “le implicazioni delle persone che alterano i dati sono enormi […] ed è qui che entra in gioco la blockchain”.

“Per la prima volta nell’informatica, abbiamo un meccanismo di archiviazione in cui possiamo scrivere qualcosa e possiamo essere sicuri che non sia stato sovrascritto”.

In risposta a una domanda sulla manipolazione dei dati in tempo reale, ovvero la manipolazione dei dati prima di essere iniettati nella blockchain, Harrison ha suggerito che la blockchain dovrà essere utilizzata insieme ad altre soluzioni come l’intelligenza artificiale.

“La maggior parte delle blockchain non ha molte delle altre funzionalità di cui abbiamo bisogno per utilizzare i dati in modo efficace”, ha concluso, affermando che, sebbene una parte essenziale, non sono l’unica tecnologia richiesta in una soluzione di sicurezza informatica adeguata.