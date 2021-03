Blockchain : il Ticino collabora con Zurigo e la Crypto Valley

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Ticino Blockchain Technologies Association e Trust Square stabiliscono una partnership di collaborazione per promuovere il mondo della blockchain a nord e a sud delle alpi

Con questa partnership strategica, le due organizzazioni attraversano le Alpi per collegare il mondo della blockchain ticinese con la comunità zurighese di Trust Square.

L’obiettivo è quello di attivare nuove collaborazioni e accelerare l’innovazione in Ticino e nella Crypto Valley.

Nell’ambito di questa collaborazione TBTA e Trust Square offriranno iniziative congiunte per startup, investitori, imprese e mondo accademico.

Grazie a questo accordo aziende e istituti di ricerca ticinesi potranno partecipare agli eventi promossi da Trust Square a Zurigo tramite Think Tanks, Panel Discussions, Hackathon e conferenze, entrando in contatto con diverse importanti aziende partner di Trust Square come Bittrex Global e Cardano.

La stessa cosa verrà offerta ai partner di TrustSquare che verranno invitati agli eventi organizzati in Ticino entrando in contatto con aziende e progetti locali.

Informazioni sulla Ticino Blockchain Technologies Association

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la ricerca e sostenere le aziende innovative attive nel settore Blockchain e Distributed Ledger Technologies, così come la promozione degli studi accademici su queste nuove tecnologie.

Blockchain è oggi una tecnologia molto discussa. Si dice spesso, come per l’avvento di Internet, che questa tecnologia potrebbe cambiare molte cose con un impatto diretto su una varietà di settori attraverso miglioramenti nelle catene di approvvigionamento, sistemi finanziari e di pagamento, imprese notarili, processi aziendali e governi. Si tratta di processi che richiedono tempo, ricerca, nuove competenze, formazione, investimenti, sperimentazione e un cambio di mentalità.

Come nel resto del mondo, anche in Ticino la Blockchain sta gradualmente riscuotendo un notevole interesse, come testimonia l’insediamento in Ticino di diverse aziende internazionali. Questa tendenza ha portato il mondo accademico e le imprese ad instaurare un dialogo finalizzato alla creazione di un centro di competenza il cui obiettivo è quello di promuovere la ricerca e la formazione e favorire così la creazione di nuove aziende e nuovi posti di lavoro qualificati.

I partner fondatori del TBTA sono Bitcoin.com, Copernicus Holding SA, Eligma Ltd. (GoCrypto), Euronovate SA, Eventboost SA, Pangea Blockchain Fund, Poseidon Group, Quadrans Foundation, StrongBlock.io, Superflat SA, Swiss Blockchain Consortium e Interchain Foundation.

A questi si aggiungono due partner accademici: l’Università della Svizzera Italiana (che offre le competenze del suo Computer Systems Institute e del Master of Science in Financial Technology and Computing) e l’Istituto Sistemi Informativi e Networking della SUPSI (Dipartimento tecnologie innovative), attivo nella ricerca applicata e nella formazione continua nel settore Blockchain e Fintech.

Informazioni su Trust Square

Situato nel cuore del centro commerciale della Svizzera a Paradeplatz e Rennweg, Trust Square fornisce uno spazio per far fiorire idee innovative. Con le tecnologie dirompenti come denominatore comune, Trust Square connette imprenditori, venture early-stage, aziende, investitori e accademici e permette loro di perseguire le loro visioni in un ambiente aperto, versatile e diversificato.

Dal 2018, Trust Square ha ospitato più di 300 eventi, da pannelli e colloqui con esperti del settore a think tank, hackathon e conferenze tecnologiche. Lo Swiss Blockchain Hackathon 2019 in collaborazione con AWS ha attirato più di 200 hacker.

Trust Square ha fornito spazi per uffici a più di 80 aziende blockchain, tra cui Cardano, B3i, Neo, Sygnum, flovtec, Procivis, Verum Capital, Blockchain Valley Ventures e Consensys.

La fiducia non riguarda solo la tecnologia in sé, ma anche il dialogo aperto e l’integrazione di applicazioni appropriate nella società. Va oltre la tecnologia. Non importa in quale tecnologia sei impegnato, unisciti a noi e alla nostra rete di esperti, trova l’ispirazione e le risorse per perseguire la tua visione.

Dai forma e sperimenta il futuro con noi.