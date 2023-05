Block3000: biglietti Blockchain Battle Early Bird in vendita ora!

Assicurati uno sconto di oltre il 40% sui biglietti per uno dei più grandi eventi blockchain in Europa.

Più di 5.000 delegati dovrebbero abbellire la splendida Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, il 6 e 7 luglio 2023, mentre Block 3000: Blockchain Battle riunisce il meglio e il più brillante di Blockchain, Web3 e Crypto per svelare nuovi entusiasmanti progetti, impegnarsi in networking inestimabile e per impostare il discorso per l’industria.

Block 3000: Blockchain Battle accoglierà una vasta gamma di relatori che include dirigenti C-Suite di alcuni dei più grandi promotori e agitatori di Fintech, influenti personaggi dei media, fondatori ispiratori e leader di pensiero Blockchain.

Una formazione leader di relatori di livello mondiale

Presentato dal conte di Monte Crypto, Dustin Plantholt, i relatori di Block3000: Blockchain Battle includono:

● Zoe Wei: shei è ora il responsabile delle relazioni con gli sviluppatori della catena BNB. Ha lavorato in diversi ruoli critici presso BNB Chain e Binance negli ultimi 4 anni.

● Carl “The Moon” Runefelt: imprenditore seriale e cripto-evangelista che ha investito in 400 startup basate su blockchain. Un’icona dei social media che ha fatto Forbes 30 under 30.

● Laurent Perello: TronDAO Blockchain Advisor in Europa. Imprenditore e investitore seriale, evangelista nel campo del cloud computing e della trasformazione digitale.

● Cyrus Fazel: Fondatore e CEO di SwissBorg. Un professionista fintech multiculturale. Ha creato la migliore app di criptovalute in Europa con oltre 700.000 utenti attivi.

● Miguel Palencia: co-fondatore e COO. Ha 9 anni di esperienza nella tecnologia blockchain e 21 anni nell’amministrazione di server e nello sviluppo di Linux.

● Dmytro Budorin: co-fondatore e CEO di Hacken, guida un team di oltre 120 persone, apporta trasparenza alle criptovalute con servizi di sicurezza informatica, ha creato CER.live e Proof of Reserves.

● Adrien Gheur: Direttore degli investimenti di Zilliqa. Ha oltre 20 anni di esperienza negli investimenti, nella costruzione di società e nell’imprenditorialità.

● Kiril Nikolov: stratega DeFi presso Nexo. Ha sviluppato operazioni DeFi e attualmente sta incubando team tecnologici piccoli e agili per diventare protocolli DeFi autonomi.

● Sami Waittinen: responsabile marketing presso Trust Wallet, porta esperienza di leadership in finanza e tecnologia, eccelle nella gestione di prodotti, operazioni e parti interessate.

● Javier Garcia: Country Leader per Iberia presso Binance, esperienza nella trasformazione digitale e nella gestione dei prodotti nei pagamenti, nel Fintech e nell’e-commerce.

E molti altri. Si prevede di riunire un totale di oltre 50 relatori.

Blocco 3000: Battaglia Blockchain | Cosa hai bisogno di sapere

Con oltre 5.000 partecipanti da tutto il mondo, 100 espositori e oltre 50 relatori, Block 3000 è l’ultimo evento di networking per blockchain e criptovalute.

I discorsi di importanti leader di pensiero stabiliranno il discorso per l’industria nel suo insieme, insieme ad ampie opportunità di networking, con investitori e progetti entusiasmanti che accorreranno all’evento!

L’evento sarà caratterizzato da Blockchain Battle: spettacolo innovativo e intellettuale tenuto in un formato di tavole rotonde con quattro o cinque relatori per round. Durante i panel, i relatori approfondiranno le varie prospettive e sfide associate alle reti blockchain, all’interoperabilità, alla scalabilità e alla sicurezza. Esploreranno il potenziale di queste tecnologie e come possono essere sfruttate per creare soluzioni innovative ai problemi esistenti sia all’interno dell’ecosistema blockchain che nel più ampio spazio fintech.

Blocco: 3000 biglietti Blockchain Battle Early-Bird

Il tempo sta per scadere per assicurarsi un biglietto anticipato (con oltre il 40% di sconto!) per uno degli eventi crypto e blockchain più in voga del 2023!

I biglietti sono disponibili in una varietà di pacchetti per soddisfare le esigenze dei delegati, da Standard che include l’accesso alla conferenza e agli eventi di networking, al nostro pacchetto Whale molto speciale, che include:

● Accesso alla conferenza (i migliori posti Whale in 1-2 file)

● Borsa di benvenuto dei nostri partner e sponsor

● Regali esclusivi da partner e sponsor

● Applicazione di rete

● Pause caffè VIP e pranzo

● Videoconferenza

● Notte di festa

● Registrazione VIP

● Area lounge VIP + accesso all’area relatori con terrazza

● Giornata della rete 3d

● Ci saranno anche alcune sorprese extra che verranno rivelate in seguito!



Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, clicca qui .