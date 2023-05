Bitget e CryptoGPT lanciano insieme un Eco-Fondo da 20 milioni di dollari per promuovere l’innovazione nell’ecosistema GPT

Bitget, il principale exchange di derivati e piattaforma di copy trading, e CryptoGPT, una rete blockchain di Ethereum layer 2 AI, hanno collaborato per annunciare il lancio di un Eco-fondo AI da 20 milioni di dollari. Il fondo mira a sostenere progetti innovativi nell’ecosistema GPT e a fornire varie forme di assistenza a startup promettenti nelle prime fasi del loro sviluppo.

CryptoGPT, sostenuta da DAO Maker e valutata 250 milioni di dollari, ha appena annunciato questa settimana un nuovo round di raccolta fondi di serie A con DWF Labs. Il protocollo blockchain si concentra sull’affermazione dei dati come classe di attività emergente, contribuendo così al trilione di dollari dell’economia globale dei dati e dell’IA con il suo motore “Data-to-AI”.

La piattaforma consente agli utenti di monetizzare i propri dati utilizzando la tecnologia crittografica e offre un nuovo modo alle persone di trarre profitto dallo sviluppo tecnologico. Con le applicazioni già disponibili in vari settori, come fitness, incontri, giochi, istruzione e viaggi, CryptoGPT mira a promuovere l’adozione di massa.

Il managing Director di Bitget, Gracy Chen, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership con CryptoGPT, dichiarando:

“Siamo lieti di lavorare con il team di CryptoGPT per co-sviluppare un ecosistema AI integrato con la tecnologia blockchain. Finora CryptoGPT ha già accumulato 2 milioni di utenti e oltre 150.000 utenti attivi giornalieri a 2 mesi dal lancio. Consideriamo l’IA e il Layer 2 come argomenti potenziali che potrebbero guidare il prossimo mercato toro, e CryptoGPT incorpora entrambi nel proprio ecosistema. Investire in potenziali startup e sviluppare l’ecosistema fa parte della strategia Go Beyond Derivatives di Bitget di quest’anno. Abbiamo iniziato durante un mercato orso e capiamo che questo è il momento migliore per ricostruire ed espanderci orizzontalmente”.

Dejan Erja, Chief Technologist di CryptoGPT, ha spiegato l’impatto di questa partnership sul futuro del Layer-2, affermando:

“Siamo molto entusiasti di espandere enormemente la nostra partnership con Bitget – uno dei principali ecosistemi di prodotti decentralizzati nel web3. Il fondo per l’ecosistema di CryptoGPT, lanciato insieme a Bitget, è uno dei modi migliori per attrarre in modo esponenziale e accogliere nuovi sviluppatori che costruiscono il nostro Layer-2 oltre le fondamenta. Questo ci aiuterà a far progredire il nostro ecosistema ancora più velocemente, con un supporto finanziario e strategico per il web2 e il web3 che si basano su CryptoGPT”.

L’Eco-fondo è la seconda allocazione di fondi significativa fatta da Bitget di recente. All’inizio di questa settimana, la società ha annunciato un fondo Web3 da 100 milioni di dollari finalizzato a sostenere il capitale di rischio e i progetti di eccellenza nel settore. Inoltre, la società ha compiuto notevoli passi avanti nell’espansione oltre i derivati e il trading, investendo 30 milioni di dollari per acquisire una partecipazione di controllo nel portafoglio BitKeep, un gateway di accesso Web3 con oltre 9,5 milioni di utenti.

L’impegno congiunto di Bitget e CryptoGPT per lo sviluppo congiunto di un ecosistema AI e blockchain evidenzia il potenziale di collaborazione tra i leader del settore per guidare l’adozione di massa e l’innovazione nello spazio blockchain. Con l’Eco-fondo, Bitget e CryptoGPT sono pronti a facilitare la crescita di startup promettenti e a promuovere lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia nell’ecosistema GPT.

Informazioni su Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è il principale exchange di criptovalute al mondo con servizi di trading di futures e copy trading come caratteristiche principali. Servendo oltre 8 milioni di utenti in più di 100 Paesi e regioni, la exchange si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente, fornendo una soluzione di trading sicura e unica. Inoltre, ispira le persone ad abbracciare le criptovalute attraverso collaborazioni con partner credibili, tra cui il leggendario calciatore argentino Lionel Messi, la principale squadra di calcio italiana Juventus e l’organizzatore ufficiale di eventi eSports PGL.

Secondo Coingecko, Bitget è attualmente una delle prime 5 piattaforme di trading di futures e una delle prime 10 piattaforme di trading a pronti.

Informazioni su CryptoGPT

CryptoGPT è una blockchain Layer-2 che ha applicazioni con 3 milioni di utenti impegnati a costruire sul protocollo. Gli sviluppatori di applicazioni per lo stile di vita, la musica, i giochi, gli incontri, i viaggi e altre applicazioni si uniscono all’ecosistema di CryptoGPT per sbloccare una nuova fonte di reddito da dati.

I dati sono destinati a diventare una classe di asset che alimenta la rivoluzione dell’intelligenza artificiale.

La crescente domanda di dati di alta qualità per migliorare i modelli di AI porterà probabilmente a nuove aziende che creeranno molto valore nel mercato globale dei dati.

CryptoGPT è la Blockchain Layer-2 che vi permette di monetizzare i vostri dati AI. La creazione di una soluzione decentralizzata in cui gli utenti scelgono di produrre e guadagnare dai propri dati apre fonti di reddito inesplorate.