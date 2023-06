Bitget celebra il compleanno di Messi realizzando un murale nella sua città natale

– Bitget, una delle piattaforme più importanti al mondo di derivati crypto e di copy trading, omaggia il suo partner ufficiale e la leggenda del calcio Lionel Messi, che compie gli anni il 24 giugno, in modo esclusivo con una meravigliosa realizzazione artistica.

Per ringraziare il campione argentino, Bitget ha commissionato un murale con ritratti raffiguranti Messi nella sua città natale, Buenos Aires, in Argentina. Questo regalo speciale testimonia la collaborazione esclusiva della piattaforma con Messi, volta a promuovere l’adozione di massa delle criptovalute.

Bitget e Messi condividono diversi valori, tra cui perseveranza, voglia di migliorarsi e resilienza di fronte alle sfide. L’impegno costante di Bitget per favorire il progresso è dimostrato dagli sforzi costanti nello sviluppo dei prodotti e nel perfezionamento dei servizi.

Allo stesso modo, l’eccezionale talento di Messi si affina attraverso il lavoro e gli allenamenti, mostrando la sua incessante ricerca dell’eccellenza. Entrambi mostrano un’incrollabile determinazione e positività nonostante le battute d’arresto e lo scetticismo.

Questi sforzi collettivi hanno portato a risultati notevoli: Messi ha condotto l’Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo di calcio, mentre Bitget ha raggiunto una posizione di rilievo tra i primi 5 exchange di derivati crypto.

“Ammiriamo molto Messi per il suo talento e la sua dedizione”, ha dichiarato Gracy Chen, amministratore delegato di Bitget. “È un onore collaborare con partner affidabili come lui, così da poter raggiungere il nostro obiettivo di ispirare quante più persone a esplorare il Web3.

Collaborando con leader e marchi di prim’ordine, abbiamo l’obiettivo di far conoscere il Web3 a un maggior numero di persone e di far crescere le opportunità offerte dalla finanza decentralizzata a livello globale. Insieme a Messi, vogliamo ispirare e proporre nuove possibilità tramite questa nuova e rivoluzionaria tecnologia”.

Chen ha aggiunto: “Bitget ritiene che le collaborazioni con personaggi o gruppi affidabili e competenti possano contribuire a far aumentare l’adozione di massa delle criptovalute. Siamo entusiasti che una leggenda del calibro di Messi abbia scelto di collaborare con noi.

Questo murale esprime la nostra gratitudine per il sostegno garantito da Messi nell’aiuto costante offerto per far conoscere a quante più persone possibili il potenziale delle criptovalute”.

Il murale è il modo in cui Bitget ringrazia Messi per la sua collaborazione e gli augura un buon compleanno festeggiandolo con una fantastica opera artistica, realizzata nel luogo che lui chiama casa. Questa opera sarà messa in risalto anche sul browser Brave. Bitget è ansiosa di continuare a lavorare con Messi per diffondere la popolarità del Web3 a livello globale.

Nell’ambito della duratura collaborazione con la stella del calcio, Bitget ha lanciato in precedenza la campagna “Fatti valere” con un investimento di 20 milioni di dollari per contribuire a risollevare il sentimento del mercato e dei consumatori in un momento difficile per il settore delle criptovalute.

Informazioni su Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è tra i più importanti exchange di criptovalute al mondo ed è specializzato in servizi di Copy Trading. Con oltre 8 milioni di utenti in più di 100 Paesi e aree geografiche, l’obiettivo dell’exchange è di aiutare gli utenti a fare trading in modo più efficiente, offrendo soluzioni sicure e complete. Grazie alla collaborazione con partner affidabili, come la leggenda argentina del calcio Lionel Messi, il top club italiano della Juventus e l’organizzatore ufficiale di eventi eSport PGL, Bitget ha convinto tante persone ad entrare nel mondo delle criptovalute.