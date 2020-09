bitFlyer Europe lancia l’integrazione con PayPal

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Gli utenti possono ora depositare fondi e acquistare valute criptate utilizzando i propri conti PayPal

Grazie all’integrazione, milioni di utenti europei di PayPal possono depositare fondi sulla piattaforma bitFlyer Europe per acquistare criptovalute in modo sicuro e protetto. L’integrazione rappresenta l’ultimo passo di bitFlyer nel portare avanti la propria mission volta a rendere il trading di valute criptate più sicuro e accessibile a livello globale, e per supportare e proteggere allo stesso tempo gli utenti nuovi alla criptovaluta così come i trader più esperti.

“Siamo lieti di offrire agli utenti la possibilità di utilizzare i propri conti PayPal per depositare fondi dedicati all’acquisto di criptovalute. Grazie all’integrazione con PayPal, bitFlyer aggiunge una nuova fonte di finanziamento ai propri utenti”, dichiara Andy Bryant, COO di bitFlyer Europe.

“Migliaia di utenti bitFlyer utilizzano già PayPal per le transazioni fiat. Ora, gli utenti possono acquistare bitcoin e altre valute crittografiche nello stesso modo”.

L’integrazione fornisce agli utenti bitFlyer un’alternativa ai tradizionali metodi di pagamento dei depositi attualmente accessibili attraverso la piattaforma di trading bitFlyer Europe, compresi i bonifici bancari.

I metodi di pagamento tradizionali possono spesso richiedere fino a tre giorni lavorativi per la liquidazione dei depositi. Con PayPal, i depositi sono tipicamente quasi istantanei.

“Il mondo della criptovaluta è ancora agli inizi e, nonostante l’ecosistema in crescita, il settore è ancora scoraggiante per i non esperti.

Circa un terzo dei pagamenti nell’e-commerce in Europa vengono processati tramite PayPal, siamo quindi più che entusiasti di fornire agli utenti un metodo di deposito che conoscono e su cui fanno affidamento. Il processo di deposito tramite PayPal è lineare, sicuro e affidabile, e gli utenti possono essere accreditati quasi istantaneamente”, aggiunge Jacek Bastin, Business Strategy Manager di bitFlyer Europe.

bitFlyer Europa è stata lanciata a gennaio 2018 come società interamente controllata da bitFlyer, Inc., un brand conosciuto nel settore delle valute virtuali in Giappone e uno dei più solidi exchange di criptovaluta. bitFlyer è l’unica piattaforma che consente lo scambio di criptovalute regolamentata in Giappone, Stati Uniti ed Europa, ed è stata riconosciuta come uno dei soli 10 exchange che non falsifica i volumi di trading.