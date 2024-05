Belonq il Meetup esclusivo sullo stile di vita Blockchain dove unire tecnologia e tradizione in Italia

L’evento Belonq – Blockchain Lifestyle Meetup è un’opportunità per incontrare e fare rete con esperti, fondatori e appassionati di Blockchain provenienti da tutto il mondo. 22-24 maggio 2024 | Splendido Bay Luxury Hotel, Lombardia , Italia

Un esclusivo incontro blockchain si svolgerà questo maggio nella vibrante regione italiana della Lombardia in un meraviglioso hotel a 5 stelle .

Noi continuare la nostra tradizione di leggendari eventi e feste di networking , in cui i partecipanti possono entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo e creare relazioni preziose.

Questo evento di tre giorni promette di riunire oltre 300 appassionati di blockchain per un networking indimenticabile. Siamo orgogliosi di riunire leader di pensiero, esperti del settore, imprenditori, investitori, regolatori e appassionati per esplorare il potenziale delle soluzioni Blockchain.

L’obiettivo principale è promuovere il networking, impegnarsi con una comunità blockchain globale e rendere l’Italia una destinazione privilegiata per futuri incontri e incontri di livello dirigenziale. Avrai un’opportunità unica di andare d’accordo con i leader del settore e condividere storie sull’essere parte della rivoluzione blockchain .

La nostra agenda comprende discussioni sull’integrazione dell’intelligenza artificiale, sovvenzioni e programmi di accelerazione, questioni relative alle quotazioni, al trading , all’elaborazione delle criptovalute, al mercato – Fornire supporto e altro ancora.

Blockchain Lifestyle Meetup ha già attirato la partecipazione di nomi rinomati del settore. I partecipanti confermati includono CoinW , Kyrrex , Kuna Pay, Whitebit , BingX , ByBit , Meentle, Linear.finance , Corytech , FreedomCode e altri.

Oltre a panel, sessioni “chiedimi qualsiasi cosa”, tavole rotonde e zone di networking, gli ospiti potranno godere di eventi VIP privati, straordinaria cucina italiana, numerose attività, zone relax e SPA e spettacoli musicali curati per creare l’atmosfera per l’intero fine settimana.

Aumenta la tua partecipazione supportando il nostro partner di beneficenza deep tech, FreedomCode, attraverso la quota di registrazione e l’attività in loco, in linea con le tue iniziative CSR.

Splendido Bay è un hotel 5 stelle lusso in un luogo perfetto per ospitare questo evento esclusivo. Con un locale dotato di uno splendido spazio all’aperto nel cuore del Lago di Garda. Questo evento diventerà un’esperienza indimenticabile e ispirerà nuove collaborazioni e relazioni durature.

Questo è più di un incontro; è un trampolino di lancio per posizionare l’Italia come hub di riferimento per l’eccellenza blockchain.

Che tu stia cercando di migliorare le tue conoscenze, espandere la tua rete o esplorare opportunità di collaborazione, questo evento promette di essere un viaggio indimenticabile.

Per informazioni dettagliate e per RSVP, visitare: belonqevent.com